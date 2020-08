In articol:

Gabi (ex-Boombastic) a avut o ieșire nervoasă, în direct, pe contul lui de socializare, la câteva ore după ce a fost anunțat de la spital că bunica lui a murit. Cântărețul a apărut în lacrimi, înjurând și blestemând autoritățile pe motiv că nu a fost lăsat să-și vadă bunica din cauza pandemiei COVID-19.

Gabi, ex-Boombastic: ”Voi nu aveți bunici, nu aveți bătrâni?”

”Nu mi-e frică nici de voi, nici de m... voștri, am să vorbesc liber până n-o să mai puteți să-mi astupați gura, nenorociților. Mi-ați luat bunica și pentru asta n-o să vă iert, să vedem cum o să-mi închideți mie gura! Vă bateți joc de noi, nu ne lăsați să intrăm să ne vedem bolnavii, să ne vedem bunicii. Din cauza voastră, bunica mea a murit acolo cu zile. Voi nu sunteți în toate mințile? Sunteți demonizați cu toții, ați înnebunit de tot țara asta! Voi n-aveți, mă, bunici? Voi n-aveți, mă, bătrâni? Îmi cer iertare, dar nu mai pot! Bunică-mea a murit din cauza voastră, nenorociților, în 3 zile! Să nu poată să meargă unul s-o vadă, să vorbească cu ea! F... ai d... cu COVID-ul vostru, nu mi-e frică, dați-mi amendă, măcar cu unul din voi mor de gât!”, a urlat, printre lacrimi, Gabriel Lăutaru.

Conform lui Gabi, bunica lui a fost internată în spital cu doar trei zile înainte să moară iar în momentul internării era perfect lucidă. El susține că femeia nu a fost testată pozitiv de COVID-19, însă chiar și așa, nimeni din familie nu a fost lăsat să intre la spital să o vadă pe bătrână, doar să-i trimită acesteia pachete.

Gabriel Lăutaru, fost solist al trupei Boombastic, acuză cadrele medicale că familia a fost anunțată cu întârziere de decesul femeii, deși acest lucru ar fi trebuit să se întâmple în maxim două ore de la moartea pacientului.

El mai spune că nu știe ce tratament i s-a administrat și că a încercat să ia legătura telefonic cu cadrele medicale, însă nu a putut vorbi decât cu o asistentă care ”nici nu știa cine este pacientul”.

Trupa Boombastic făcea ravagii în anii 2000

Gabriel Lăutaru a fost unul din cei cinci componenți ai trupei Boombastic, o trupă care era la mare modă la începutul anilor 2000. Hitul celor de la Boombastic, ”Ești ca o viperă” a fost un mare hit în acea perioadă de pionierat în muzica dance românească. Trupa s-a destrămat după câțiva ani și nici unul dintre cântăreți nu s-a mai bucurat de succesul din acele vremuri.