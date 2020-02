Presa din Turcia a anunțat că actrița și-a pierdut tatăl, pe Ramazan Evcen. Bărbatul suferea de mai mult timp de cancer, iar zilele trecute a pierdut lupta cu boala.

Fahriye (33 de ani) și Burak (35 de ani) reușesc să treacă peste aceste momente cu ajutorul fiului lor, Karan, care în aprilie va împlini un an.

Cum arată soția lui Burak Ozcivit, turcul care a isterizat fanele din România? Când toată lumea îi dădea divorțați, cei doi au devenit părinți

Nu e ușor să fii căsătorită cu unul dintre cei mai frumoși și râvniți bărbați din Europa, totuși cineva trebuie să-și asume și acesată misiune.

După ce a creat o adevărată isterie printre fanele de la București, actorul turc Burak Ozcivit s-a întors acasă la soția lui. Aceasta se numește Fahriye Evcen și este o cunoscută actriță de origine turcă născută în Germania. Cei doi au împreună un băiețel de doar două luni, pe nume Karan.

Citeste si: Gina Chirila si Calina Dumitrescu, absente din editia de vineri “Bravo ai stil! Celebrities” Care sunt motivele invocate de concurente

Burak și Fehriye s-au căsătorit în 2017 iar femeia a știut de pe atunci la ce se ”înhamă”. Burak era deja un superstar în Turcia dar și unul dintre cei mai frumoși bărbați din Europa. Suficient de amintit faptul că în 2005, la doar 21 de ani, Burak a câștigat titlul de Best Model of Turkey și s-a clasat pe locul doi în finala mondială. De cealaltă parte și Fehryie se poate lăuda cu o nominalizare pe lista celor mai frumoase 30 de femeie ale planetei (locul 9) realizat de publicația Buzznet, alături de vedete precum: Angelina Jolie, Emma Watson, Adriana Lima, etc.

Căsnicia celor doi a fost pusă sub semnul întrebării de jurnaliștii turci încă de la început, în condițiile în care Burak este asalttat de fane zi și noapte. La începutul acestui an, publicația Aksam a scris că cei doi au devenit ”străini care locuiesc în aceeași casă” și că divorțul este doar o chestiune de luni.

Anul trecut, tot ei au scris că soția lui Burak a făcut o adevărată criză de gelozie după ce Inna a filmat o reclamă cu Burak și au apărut zvonuri legate de o posibilă legătură între cei doi. Actorul turc a preferat însă să păstreze discreția în legătură cu viața personală, așa că nu se cunosc multe lucruri despre ce se întâmplă acum în casa celor doi, după ce au devenit părinți.