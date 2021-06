Burlacul 2021. Andi Constantin, mărturisiri despre cea pe care o va alege să-i fie iubită

Andi Constantin, Burlacul 2021 [Sursa foto: Instagram] 14:32, iun 24, 2021 Autor: Elena Popescu

In articol:

Burlacul 2021. Andi Constantin, mărturisiri despre aleasa inimii sale. Burlacul se ghidează întotdeaua după instinct.

Burlacul 2021. Andi Constantin, mărturisiri despre aleasa inimii sale

Andi Constantin, protagonistul de la Burlacul 2021, este hotărât să își întemeieze o familie. Fosta ispită de la ”Insula iubirii” se simte pregătit și matur pentru a face acest pas.

Citeste si: Finaliste Burlacul 2021! Andi Constantin este pregătit să le cunoască familiile fetelor rămase în concurs

”Faptul că am împlinit 30 de ani pe data de 1 mai. Glumesc, bineînțeles! Am zis că nu o să fac vreodată acest pas până nu consider că sunt destul de matur să știu că am o responsabilitate enormă față de viitoarea mea familie și că pot să le ofer totul. Și cred că, în jurul vârstei de 30 de ani, un bărbat se maturizează și poate fi un provider pentru familia lui”, a spus Andi Constantin pentru viva.ro.

Andi Constantin își va alege iubita de la Burlacul 2021 lăsându-se ghidat de sentimente. Tânărul burlac este de părere că alegerile făcute din inimă sunt cele mai corecte.

”Mă las ghidat de ceea ce simt, pentru că despre asta cred eu că este viața: să te lași condus de sentimente. Nu ai cum să greșești atunci când alegi să îți urmezi instinctul sau inima.

Ajungem să regretăm peste ani ceea ce nu am făcut, nu ceea ce am făcut cu toată inima, chiar dacă uneori greșim în alegerile noastre”, a mai spus Burlacul.

Andi Constantin, Burlacul 2021[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Andi Constantin: ”Aleg cu inima”

Andi Constantin a mărturisit că în cadrul ceremoniilor de la Burlacul 2021, alegerile sale sunt făcute din inimă. Burlacul se lasă ghidat de instinct, iar alegerea este 100% emoțională.

Citeste si: Ana Bene de la Burlacul 2021 are copil?! Cine este băieţelul pe care Andi Constantin îl cunoaşte în semifinala competiției: "Îţi seamănă foarte tare"

”Dacă este vorba despre ceremonia trandafirului, atunci alegerile sunt făcute pe baza informațiilor și trăirilor pe care le-am avut alături de fete până la momentul respectiv. De fiecare dată când interacționez cu o fată, încerc să aflu ceva nou despre felul ei de a fi. În momentul în care găsesc un element care să arate incompatibilitatea dintre noi, alegerea devine ușoară. Atunci când nu găsesc, aleg cu inima.

Mă las ghidat de instinct pentru că, așa cum spuneam, cred că șansele să regret o decizie luată cu inima sunt mult mai mici. Dacă este vorba despre întâlnirile private la care ofer trandafirul salvator, atunci decizia este una 100% emoțională, bazată pe ceea ce m-a făcut acea femeie să simt la întâlnire: dorința de a o revedea”, a mai declarat Andi pentru sursa citată.

Andi Constantin, Burlacul 2021[Sursa foto: Instagram]

Finaliste Burlacul 2021

Multe au fost, puţine au rămas! Ana Bene, Melissa Azak, Simona Bălăceanu şi Alexandra Mucea sunt cele patru finaliste de la Burlacul 2021.

Andi Constantin este pregătit să le cunoască familiile concurentelor rămase în competiţie, dar şi cei mai importanţi oameni din viaţa acestora.

"Scopul acestor date-uri este ca fiecare dintre ele să îmi arate o porțiune din viață lor de zi cu zi", a spus Burlacul.

Citeste si: Modificări în Finala Burlacul 2021. Când va fi difuzată ultima emisiune și cine va fi câștigătoarea Burlacul Sezonul 6

Finala Burlacul 2021 se apropie iar Andi Constantin va trebui să o aleagă pe aleasa inimii sale. Concurentele s-au întors în România, acolo unde vor avea parte de ultimele date-uri alături de Burlac.

"Voi avea parte de nişte date-uri organizate de către ele. Prin urmare mă aştept să fie cumva o reprezentare a vieţii lor de acasă şi să avem anumite activităţi pe care ele le îndrăgesc", a dezvăluit Andi Constantin.

Finala Burlacul 2021 va avea loc vineri, pe 1 iulie, de la ora 20:30.