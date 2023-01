Bursucu, mărturisiri sincere despre familie! Aceasta este cea mai mare realizare a lui din anul precedent: "Poate sună sinistru" | EXCLUSIV

In articol:

Adrian Cristea, alias Bursucu, este un om de televiziune născut la data de 27 februarie 1987, în București.

Motivul pentru care Bursucu este recunoscător anului 2022

Acesta și-a început cariera în televiziune ca și coregraf, iar mai apoi a devenit prezentator TV. Încă de mic, Bursucu a fost pasionat de lumina reflectoarelo r, iar părinții săi l-au înscris la grupul Meloritm de la Palatul Copiilor din București. La vârsta de 7 ani, acesta a început să cocheteze cu televiziunea, fiind cooptat într-o serie de apariții în emisiuni, dar și în concertele de la Sala Palatului.

Bursucu ne-a mărturisit, în exclusivitate, că anul 2022 a fost unul bun pentru el. Are un motiv pentru care este recunoscător, însă îl numește puțin sinistru. Despre ce să fie vorba oare? A fost extrem de sincer cu noi.

"În primul rând, în anul 2022 pot spune că sunt foarte fericit, pentru că am toată familia fericită și un alt lucru care nu știu dacă pare sinistru sau nu dar o să îl spun. La sfârșitul anului, toți membrii familiei sunt în viață, nu am pierdut pe nimeni anul ăsta, ceea ce este cel mai important. Pe plan profesional, în anul 2022 am început un nou proiect de matinal, am continuat cu Roata, iar pentru anul 2023, stați cu ochii pe noi că avem surprize pentru voi. Cred că un proiect nou vine, dar nu pot să spun mai mult.", a povestit Bursucu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bursucu se însoară în 2023

Veste mare în showbizul românesc! Bursucu a rupt tăcerea și a dezvăluit! Anul 2023 va fi plin de surprize pe plan personal pentru acesta, deoarece va face nuntă! Într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz, prezentatorul TV a precizat că i-a oferit inelul de logodnă iubitei lui și urmează multe evenimente frumoase în familia lor. În cadrul unui eveniment monden, WOWbiz s-a întâlnit cu Bursucu, unde au stat de vorbă și au aflat cea mai tare exclusivitate. Bursucu nu s-a ferit și ne-a vorbit despre planurile sale pentru 2023, menționând că are în plan căsătoria.

"E posibil în anul 2023 să mă însor. E posibil. Nu știu exact. Deci, întrebarea care se pune la final de an este: Se însoară sau nu Bursucu în anul 2023? Rămâneți cu ochii pe noi.", a dezvăluit Bursucu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bursucu a suferit o accidentare care nu l-a mai lăsat să fie dansator

Bursucu este unul dintre cei mai iubiți prezentatori TV acum, însă mai demult, până să descopere tainele televiziunii, cu toții îl știau drept dansator și coregraf. Cariera s-a încheiat brusc în urma unui accident periculos, care îl putea paraliza complet. Cu toate acestea, a avut ambiție și curaj și a continuat să bucure publicul cu prezența sa pe micile ecrane. Bursucu și-a deschis sufletul în fața WOWbiz și a vorbit despre momentul dramatic.

"În momentul în care în viața mea am avut, poate, cea mai mare cumpănă și anume un accident care mi s-a întâmplat la o repetiție când dansam și din cauza căreia era să rămân paralizat de la gât în jos, m-a făcut să fiu și mai ambițios și să îmi demonstrez mie că pot. Și uite, am ajuns astăzi în picioare, vorbind cu tine și cred că în viața asta cel mai important este să muncești și să crezi că poți reuși.", a declarat Bursucu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

