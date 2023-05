Bursucu s-a blocat în direct! Vestea pe care a primit-o l-a făcut să aibă cel mai stânjenitor moment: "Eram în emisie cu Dinu și Deea Maxer"

In articol:

Adrian Cristea, alias Bursucu, este un om de televiziune născut la data de 27 februarie 1987, în București. Acesta și-a început cariera în televiziune ca și coregraf, iar mai apoi a devenit prezentator TV.

Încă de mic, Bursucu a fost pasionat de lumina reflectoarelo r, iar părinții săi l-au înscris la grupul Meloritm de la Palatul Copiilor din București. La vârsta de 7 ani, acesta a început să cocheteze cu televiziunea, fiind cooptat într-o serie de apariții în emisiuni, dar și în concertele de la Sala Palatului.

Momentul care l-a blocat pe Bursucu la TV

Bursucu și-a adus aminte de un moment în care pur și simplu a înghețat și nu a mai putut scoate niciun cuvânt. Era însoțit în platou de Teo Trandafir și un celebru cuplu, care acum s-a destrămat. Toată povestea a spus-o la Detectorul de minciuni, unde a precizat ce i s-a șoptit în cască de către echipa de producție, despre o mare artistă a țării noastre.

"Am avut momente când m-am blocat în direct. N-am știut ce să vorbesc în momentul în care producătoarea ne-a anunțat în cască într-o ediție în care ne aflam cu Deea și Dinu Maxer pe canapeluță, la Teo și ne pregăteam ca Deea și Dinu Maxer să cânte. Era o emisiune normală și în cască mi s-a spus că a murit Stela Popescu și eu am înțeles că a venit Stela Popescu. Mă uitam prin platou așa, nu era. Am făcut semn să îmi mai spună o dată și mi-a spus că a murit Stela Popescu. Tot ea cu glas de aur ne-a spus că trebuie să vorbim 2 minute și trebuie să recunosc că nu am scos niciun cuvânt, eu nu am știut ce să vorbesc. A fost un moment în care nici nu mai trăisem asta până acum și nici nu am mai trăit-o de atunci, dar efectiv nu am știut ce să spun. Aici a fost meritul lui Teo, că a mai trecut prin așa ceva și știa cum să pună problema. Eu m-am blocat efectiv, dacă eram singur în platou la momentul acela, nu știu dacă spuneam ceva.", a povestit Bursucu.

Citeste si: Cine este voluntarul italian SMURD care a accidentat mortal un bărbat într-un sat din Maramureș. A fugit de la locul accidentului și s-a întors de două ori- kanald.ro

Citeste si: ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum au căzut cei 2 angajați ai Petromidia în bazinul cu azot. Bărbatul mort încerca să își salveze colega- stirileprotv.ro

Bursucu îi poartă un respect imens lui Teo Trandafir

Dacă în direct părea că se completează perfect și că nimic nu poate să le dea cu virgulă, ei bine, acum când nu mai formează un cuplu pe micul ecran, Bursucu a decis să spună cum stăteau, de fapt, lucrurile între el și Teo și cum decurgea totul pe platoul de filmare.

”Există ceva ce nu-ți place la Teo?”, l-a întrebat Bianca Drăgușanu pe Bursucu, care, în fața acestei curiozități, s-a reîntors în timp și a povestit în detaliu cum este să fii coleg cu Teo și ce a învățat de-a lungul timpului de la ea.

Conform prezentatorului de la ”Roata norocului”, compatibilitatea dintre el și Teo Trandafir s-a bazat, de fapt, pe faptul că se completau, deși, uneori, diferențele de comportament își spuneau cuvântul. Și asta pentru că, el fiind o fire mai relaxată, mai mereu pusă pe distracții, în timp ce Teo Trandafir tratează totul cu un grad de seriozitate extrem de ridicat, unele momente de la TV ascundeau, de fapt, priviri grăitoare, rigiditate și griji.

Citeste si: „M-a enervat groaznic.” David Pușcaș este foarte dezamăgit de mama lui, Luminița Anghel. Tânărul a venit cu acuzații la adresa femeii- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 16 mai 2023. Ce sărbătoare este marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Profeția lui Nostradamus despre regele Charles al III-lea care zguduie monarhia britanică: "Ei vor ruina poporul când va veni vremea"- radioimpuls.ro

„Da, există! Faptul că de foarte multe ori, uite, eu sunt un tip mai nebun, nu iau toate lucrurile în serios, ea, de exemplu, ia în serios tot ce se întâmplă în emisiune. Și dacă vine un cățel în emisiune, ea trebuie să vorbească foarte serios cu acel cățel și să-i dea importanță de 100%, eu mă mai joc. Și atunci, de multe ori, intervine o rigiditate pe care o simți și îți vine să explodezi, mie îmi venea să iau câinele și să alerg prin platou și vedeai o privire așa. (...) Îmi era teamă că n-o să-i fac față din punct de vedere al culturii generale. Apropo, mi-a răspuns o domnișoară în emisiune un lucru senzațional... Teo are o problemă pe care acum o am și eu, dar de la ea o am moștenită, nu suportă oamenii care zic: „Nu am auzit de 3 Sud Est pentru că eu eram mică” și am întrebat-o eu pe o domnișoară dacă de Ștefan cel Mare a auzit și am întrebat-o dacă știe cine a fost și răspunsul ei a fost extrem de sincer: „Nu știu exact cine a fost, dar bănuiesc că a fost cineva șmecher, că are un bulevard cu șase benzi și are și gură de metrou”(...) Da, am rămas fără cuvinte în fața lui Teo. Nu neapărat de multe ori, că nu m-a pus în ipostaze de genul ăsta, dar au fost momente în care nu am știut cum să răspund”, a spus Bursucu, în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni” .

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!