Ca la 18 ani! Cum arăta Alin Sălăjean de la Survivor România în anii studenției

Alin Sălăjean de la Survivor România 15:29, iul 26, 2021 Autor: Clara Ionescu

Alin Sălăjean a fost un concurent memorabil în competiția Survivor România 2021. El a participat în echipa Războinicilor, unde a venit pentru a demonstra de ce este în stare atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Din păcate, concurentul a părăsit emisiunea din cauza problemelor medicale.

El a a continuat să urmărească competiția de acasă și să îl susțină pe Albert Oprea.

Alin Sălăjean s-a întors la viața lui de zi cu zi și a rămas la fel de vocal cu fanii lui de pe Instagram. Recent, el i-a surprins pe internauți cu o fotografie din anii studenției. Fanii l-au putut vedea pe Războinic în perioada în care avea doar 18 ani, iar părul lui blond nu avea cum să treacă neobservat.

„Credeam că e Eminem”, „Parcă erai arestat la Jilava”, „De nerecunoscut!”, „Dacă la 18 ani l-ai fi enervat pe Moroșanu, nu mai mergeai la Survivor ”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților. Fotografia a fost apreciată și de Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 2021. Albert Oprea, prietenul lui Alin Sălăjean, a râs copios atunci când a văzut fotografia, iar drept dovadă stă chair comentariul său.

Cum arăta Alin Sălăjean la vârsta de 18 ani [Sursa foto: Instagram]

Cine este Alin Sălăjean, fost concurent la Survivor România 2021

Alin Sălăjean are 35 de ani și este prezentator de evenimente. Este căsătorit și, în prezent, locuiește la Cluj. A lucrat și în televiziune și a prezentat o emisiune la un radio din Cluj.

Războinicul consideră că această competiție este, în primul rând, o competiție dusă la nivel psihic și își dorește să demonstreze că o minte ascuțită și un psihic de fier pot face minuni.

„Mii de mesaje, mii de comentarii, sute de like-uri și distribuiri. Cu toată puterea și cu toată dorința mea de a învinge voi merge în această luptă – știind că am alături o comunitate care mă sprijină și mă susține la fiecare pas. De când am anunțat participarea mea la Survivor Romania m-ați făcut fericit pentru că mi-ați arătat că nu sunt singur. Vă mulțumesc din inimă pentru energie, motivație și puterea pe care mi-o furnizați cu fiecare cuvânt. Vă urez de pe acum un an cât mai bun, cu sănătate – că-i mai bună decât toate, cu dorințe împlinite și toți cei iubiți alături.Să ne ajute Dumnezeu să trecem peste orice obstacol. Vă mulțumesc din nou, oameni frumoși. La mulți ani! 2021, vin cu toată forța!!!”, a scris Alin Sălăjean de la Survivor, pe rețelele de socializare.