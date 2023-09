„Ca să știe toată țara” Jador a rupt relația de prietenie cu Bogdan Mocanu?! Postarea cu care a luat pe toată lumea prin surprindere. Cine este, de fapt, cel mai bun prieten al său: „Nu m-a lăsat nicio secundă”

In articol:

Nu mai este un secret că Jador și Bogdan Mocanu au o relație de prietenie foarte strânsă. Deși toată lumea credea că sunt cei mai buni prieteni, iată că artistul ridică semne de întrebare.

Se pare că persoana care nu l-a dezamăgit și pe care o consideră cea mai apropiată este altcineva, ci nu Bogdan. Chiar pe contul lui oficial de Instagram, cântărețul de manele a făcut o postare neașteptată, prin care explică cine este, de fapt, prietenul lui cel mai bun.

Postarea făcută de Jador, cu care a luat pe toată lumea prin surprindere

Jador și Bogdan Mocanu au dat de înțeles de-a lungul timpului că sunt cei mai buni prieteni, astfel că toată lumea a rămas uimită de ultima postare făcută de către Jador. Deși nu au spus nimic despre o posibilă ruptură a relației apropiate, iată că mesajul publicat acum de cântăreț ridică anumite semne de întrebare.

Mai exact, el a scris un mesaj pentru Nicolas Sax, colegul lui de studio, prin care dezvăluie faptul că îi este cel mai bun prieten. De asemenea, el a spus clar că vrea să știe toată lumea acest detaliu, însă nu a oferit alte explicații.

Totodată el a ținut să precizeze că Nicolas îl va însoți de astăzi la toate evenimentele sale, deși, în trecut, adesea s-a întâmplat să fie prezent și Bogdan Mocanu alături de el la concerte.

„Ca să știe toată țara, ăsta este și va fi prietenul meu cel mai bun! Care nu m-a lăsat nicio secundă la greu! M-a lăsat doar când mi-a fost bine! @nikolassax.ro mă va însoți de astăzi la toate evenimentele mele în toată Europa și toată România! Vă iubim, ne vedem la evenimente!”, a scris Jador la postarea pe care a făcut-o pe Instagram.

Alături de mesajul său, acesta a adăugat și o fotografie, unde este alături de Nicolas Sax.

Jador și Bogdan Mocanu s-au certat în trecut

Relația de prietenie dintre Jador și Bogdan Mocanu a fost presărată cu multe suișuri și coborâșuri. Cei doi s-au certat la începutul anului acesta, când și-au aruncat vorbe grele și promiteau că nu mai există șanse de împăcare. Cu toate acestea, ei și-au mai dat o șansă la prietenie și au ajuns, din nou, să fie uniți.

„Asta e dacă nu dă doi lei pe ce spun, dar în curând o să dea mai mult de doi lei. O să vrea ca vorbele mele să aibă un preț. O să mă caute el. Au fost mai multe chestii (n.r.: întrebat, concret, cum de s-a ajuns aici). Am ajuns la saturație. Prima oară a fost de la nevastă-sa o chestie și, după, nu mai știu ce a fost. El s-a certat cu ea din cauza mea și mă certa pe mine cum ar veni, că eu îi împăcam mereu.

Mi-am dat seama că mă cert, pentru că îi vreau binele. N-o să trag de o prietenie. De fiecare dată l-am ajutat, și cu texte, și cu munca pe YouTube. Stăteam ore în studio, am făcut aproape un album întreg. Nu am așteptat nimic în schimb. Nu m-a sunat vreodată să mă întrebe dacă sunt bine. Eu văd prietenia altfel.”, spunea Bogdan Mocanu, la începutul anului, pentru fanatik.ro.

