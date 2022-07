Cabral dă din casă! Reacția neașteptată pe care a avut-o soția lui atunci când a aflat că pleacă în Dominicană: "Am căutat soluții"

In articol:

Cabral și Adela Popescu și-au luat prin surprindere fanii când au anunțat că vor fi gazdele unei emisiuni care se filmează în Dominicană. Nu doar cei de acasă au avut o reacție neașteptată la auzul veștii, ci și familiile celor doi.

Prezentatorul TV a dezvăluit că soția lui a fost destul de sceptică la început, când a aflat despre proiect.

"Unde să pleci?! Cââât?! Tu ești nebun?!?!?"

Cabral a dezvăluit că propunerea de a prezenta alături de Adela Popescu l-a încântat foarte mult, mai ales că cei doi au mai făcut echipă și în trecut, în cadrul altei emisiuni TV. Cu toate acestea, se pare că soția lui nu a fost la fel de entuziasmată la început, când i-a spus despre proiect: "Păi… șoc! Unde să pleci?! Cââât?! Tu ești nebun?!?!? Apoi am detaliat, am mai povestit, am dezbătut în familie, am căutat soluții… cumva am ajuns cu toții la concluzia că este o oportunitate bună și un proiect care s-ar putea dovedi frumos tare. Și uite cum împachetez eu acum, de mă simt că plec pe Stația Orbitală Internațională…", a povestit Cabral pentru tvmania.ro.

Totuși, prezentatorul TV a dezvăluit că Andreea Ibacka nu va rămâne acasă. Ea și cei mici îl vor însoți la filmări împreună cu familia Adelei Popescu:

"Cabral: Și la primul sezon Andreea a venit în vizită în Africa de Sud, dar nu a stat pe toată perioada filmărilor. Nu ne văităm și nu am făcut-o niciodată, ne-am ales meseria asta și ne asumăm și sincopele astea din viața familiei.

Adela Popescu: Toți au fost extrem de încântați. Copiii abia așteaptă să plecăm, la fel și Radu. Bunicii sunt și ei fericiți că vor avea o vacanță prelungită și vor putea pleca liniștiți la bulgari, la All Inclusive.", au mai spus cei doi prezentatori, pentru sursa citată.

Cabral și Andreea Ibacka [Sursa foto: Instagram]

Cum crede Adela Popescu că se va înțelege cu Cabral?

Nu este prima oară când Adela Popescu și Cabral fac echipă într-o emisiune TV, iar din acest punct de vedere cei doi par să fie destul de relaxați: "Înainte să prezentăm împreună emisiunea, am jucat alături de Cabral în câteva telenovele, așadar râsesem mult în pauzele de filmări sau prin caravanele din toată țara. Ce să zic? Ne leagă râsul "pe vechi", a declarat Adela Popescu.

Cabral și Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]