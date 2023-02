Cabral Ibacka, ținta escrocilor. Ce mesaj a primit prezentatorul TV pe telefonul mobil: ,,La mine nu merge cu combinația”

In articol:

Cabral este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori din România. Acesta s-a făcut repede remarcat și iubit de către public datorită carismei, naturaleții și umorului său, iar vestea retragerii din televiziune i-a întristat pe fanii săi.

Recent, acesta a fost foarte aproape să fie victima unor escroci, dar a știut cum să reacționeze în astfel de situații.

Citește și: Cabral își îneacă amarul în băutură, după ce a rămas singur: „Mi-a plecat familia”. Prezentatorul TV a dat vestea la care nimeni nu se aștepta!

Cabral, luat în vizor de către escroci

Cabral [Sursa foto: Instagram]

Chiar dacă și-a anunțat retragerea din televiziune, Cabral Ibacka nu a renunțat și la fanii acestuia cu care ține legătura pe rețelele de socializare. Vedeta a făcut o postare pe pagina sa de Facebook cu unul dintre blogurile sale în care le povestea oamenilor cum a fost la un pas să devină victima unei escrocherii. Acesta a mărturisit că a primit un mesaj în limba engleză pe telefon, în care i se ofereau 7.000

de dolari săptămânal pentru o plasare de conținut a unui brand pe pagina sa.

Citeste si: Cristi Borcea, mărturisi dureroase din vremurile în care a fost la închisoare: „Sărbătorile erau cele mai dureroase”. Cum arăta, atunci, o zi din viața afaceristului- kanald.ro

Citeste si: Cansu Dere, protagonista serialului ”Infidelul”, este de negăsit după cutremurul din Turcia- stirilekanald.ro

Prezentatorului TV i s-a părut ciudat, a făcut o glumă cum că este un băiat sărac din Berceni și a cerut un avans de 200 de euro. În articolul publicat pe blog acesta dezvăluie că încă de mic a învățat că știe că un astfel de mesaj nu aduce nimic bun, cel puțin nu pentru el.

„Nu există noroc. Baftă. Bulan. Combinație. Șmen. Nu pentru mine. Am învățat de mic… la mine nu merge cu combinația. De fiecare dată când am vrut s-o iau pe o scurtătură… catastrofă a ieșit. La mine nu merge și basta, efectiv nici nu-mi mai trece prin cap să încerc. Ce am învățat de mic? Atunci când mi se pare că am mare noroc, atunci când pare că m-a lovit bafta, când am mare bulan… urmează să-mi iau o țeapă mare cât Coloana Infinitului. Dacă vreodată mi s-a ițit pe sub nas vreo combinație… chiar era combinație. Dar nu pentru mine… era pentru ăla de se pregătea să dispară cu banii mei. Nu-s făcut pentru șmenuri. Orice tentativă se pedepsește cu o frumusețe de gaură în buget. Așa că atunci când primesc mail că un prinț african decedat tocmai mi-a lăsat pe persoană fizică gardul de la Worcester Sauce Palace… sau că stă un nene cu 7k de euro, parai sau mărci în mână și dorește să mi-i dea mie și numai mie”, a scris vedeta.

Citește și: Cabral și-a spus părerea public despre Cătălin Scărlătescu: „Pari ceva traficant”. Reacția chef-ului atunci când a auzit

Citeste si: “Nu mă mai căutați.” Ce hotărâre a luat Marius Elisei după ce a ajuns să fie bombardat cu apeluri, după despărțirea de Oana Roman- kfetele.ro

Citeste si: Ce a apărut pe pagina de Instagram a actriței Cansu Dere după ce presa internațională a lansat zvonul că a dispărut în urma cutremurului din Turcia- radioimpuls.ro

Ce îi sfătuiește prezentatorul TV pe oameni

După ce a trecut printr-o astfel de experiență neplăcută, Cabral îi sfătuiește pe oameni să nu creadă într-un astfel de noroc. Să dea report și block unor astfel de persoane care umblă cu escrocheria și cel mai important să nu dea click pe toate link-urile dubioase.

„Și-apoi report. Plus block. Plus scuipat în sân. Așa-ți spun și ție… nu da click la toate prostiile. Nici la aia cu Poșta Română și cu coletul care nu s-a putut livra nu-i da click. Sunt țepe. Și e ușor să scapi de ele cât timp nu crezi că norocul ăla chior te-a ales fix pe tine să te scoată din Berceni și să te ducă pe Nueva York. La Sentrăl Parc”, a mai adăugat vedeta.