Cabral, imaginea cu fiica lui care a stârnit controverse pe internet: „Cel mai mare câștig al postării este...”

09:32, aug 12, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Cabral este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din România. Este urmărit pe rețelele de socializare de sute de mii de oameni care abia așteaptă să posteze ceva legat de familia frumoasă pe care o are, mai ales de când Andreea Ibacka este pe ultima sută de metri cu sarcina.

În urmă cu o zi, prezentatorul TV a postat o imagine cu Namiko, fiica lui din a doua căsătorie, postare care a împărțit internetul în două! Fetița apărea în imagine judecându-se cu doi patrupezi din rasa Cane Corso. Deși pare că este un gest inofensiv, internauții s-au grăbit să critice gestul lui Cabral de a-și lăsa fiica să se joace cu doi căței de talie mare.

Cabral, val de critici pe internet după ce a postat o imagine cu fiica lui care se juca cu doi câini

Oamenii îl condamnă pe prezentatorul TV și spun că este iresponsabil pentru că și-a lăsat copilul să se joace cu cei doi patrupezi. Oamenii sunt de părere că animalele pot avea gesturi neprevăzute, iar Namiko ar putea fi în pericol.

„Imi este frica de caini ....mai ales de rasa ta de caini. Mi se par fiorosi...am vazut pe strada o scena in care a atacat un alt caine de talie mai mica....de atunci si mai frica....iar chestia asta nu ma lasa sa iau caine copiilor.....si am o teama cand vad copiii in preajma lor, indiferent de rasa..../ Și nu-i periculos? / Eu zic că acești câini par foarte fioroși va spun sincer că mi-ar fi foarte frica să-mi las copilu in preajma lor!”, sunt câteva dintre comentariile negative.

Cabral a explicat că acești câini fac parte din familie, fiind ai unei rude, iar Namiko nu se află în niciun pericol de a fi mușcată... ci doar în pericol de a obosi de la atâta distracție.

„Vă spun o chestie simplă... cel mai mare câștig al postării este numărul incredibil de poze cu pitici și câini strânse aici în seara asta”, a răspuns Cabral.

„Așa ar trebui să fie copilăria tuturor copiilor”

Postarea lui a strâns circa 25 de mii de aprecieri și 1,9 mii de comentarii. Printre cei care l-au pus la zid, au fost și cei care i-au luat apărarea. Oamenii au aplaudat gestul său de a încuraja relația fiicei sale cu animalele, iar o parte spun că patrupezii care sunt crescuți corespunzător nu au cum să devină agresivi.

„Cabral, ai tot respectul meu pentru faptul că nu ești vreun "limitat" în ceea ce privește relația copil-câine! You rock! Ba chiar mi-ai dat o idee și o să iti scriu in privat, poate vezi./ Superb cred ca așa ar trebui să fie copilăria tuturor copiilor sunteți minunați/ Depinde cum sunt crescuti si cum sunt tratati!!!Sunt mai “umani”decat oamenii, daca se poate spune asa”, sunt o parte din oamenii care i-au încurajat gestul.