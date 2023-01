„Cad din picioare de leșinat de foame” Mihai Trăistariu nu se mai ascunde! Trece prin momente grele, din cauza greutății

In articol:

Mihai Trăistariu se numără printre cei mai apreciați și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Cu toate acestea, deși are o mulțime de admiratori, puțini dintre aceștia și-au dat seama că artistul se confruntă cu probleme de greutate, căci a ajuns la 72 de kilograme, fapt care l-a șocat

până ce și pe cântăreț.

Din acest motiv, Mihai Trăistariu a luat măsuri, așa că a început să facă sport, însă asta nu e tot, căci vedeta a recurs chiar și o dietă mai drastică, alegând să se înfometeze.

Mihai Trăistariu are planuri mari! Cântărețul este pregătit să renunțe la burlăcie, însă are o dorință: „M-aș căsători cu un robot!"

„Da, m-am trezit gras, eu care am fost toată viața o slăbătură și am tras toată viața de fiare, am fost la sală și am arătat perfect. Undeva în decembrie, m-am pus pe cântar și aveam 72 de kilograme și mi s-a părut foarte mult. Eu nu sunt înalt și se vede rău, aveam gușă, aveam burtă, aveam sâni și mi-am dat seama că pandemia asta m-a distrus. M-am enervat și am început să merg la sală de pe 3 ianuarie și merg 9 zile și am vrut să țin un fel de cură, dar mi-a fost frică atunci, beau apă și iar apă, numai apă”, a povestit Mihai Trăistariu, pentru un post TV.

Mihai Trăistariu vrea să slăbească 10 kilograme rapid

De asemenea, Mihai Trăistariu a precizat că își dorește să dea jos pe cât de repede posibil 10 kilograme și este determinat să ajungă la greutatea dorită, indiferent de ce probleme întâmpină, mai ales că acum crede că se confruntă și cu o gastrită, din cauza faptului că nu a mai mâncat.

„Când mă doare burta, mai iau niște iaurt, dar probabil am făcut gastrită deja. Stomacul roade în gol. Teama de a rămâne gras m-a făcut să mă înfometez. Dieta minune a lui Mihai Trăistariu este înfometarea. Nu sunt adeptul și chiar în trecut le judecam pe bulimicile astea, manechinele care erau uscate. pentru că se înfometau. Citeam că se înfometează că au murit, că au căzut pe stradă, dar nu au de gând să țin la nesfârșit dieta asta. Am și slăbit”, a mai spus artistul.

Totodată, deși a slăbit deja 4 kilograme, într-o singură săptămână, artistul nu vrea sa se oprească aici și continuă dieta pentru a ajunge la greutatea ideală.

„Într-o săptămână, am slăbit patru kilograme, pentru că, efectiv, mă usuc. Mă simt un pic leșinat. recunosc că nu am vlagă, mai ales atunci când mă duc la sală, deoarece mă duc nemâncat. Eu țintesc spre 62 de kilograme, pentru că așa știu că arăt perfect întotdeauna și aș încerca un pic sub. Aș îndrăzni undeva pe la 58 de kilograme. Aș vrea să mă chinui toată luna ianuarie, aproape până cad din picioare de leșinat de foame”, a mai povestit Mihai Trăistariu.