„Cădeam în genunchi” Problema de sănătate care îi dă bătăi de cap actriței Nuami Dinescu de peste 30 de ani! Vedeta merge periodic la tratament

Nuami Dinescu, în vârstă de 60 de ani, este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe de la noi din țară. De-a lungul carierei, sale, Nuami a primit diferite roluri, dându-și silința să le interpreteze perfect, astfel că, a fost uneori nevoită să facă și sacrificii sau chiar să își pună sănătatea în pericol.

Așa s-a întâmplat și în urmă cu mulți ani, atunci când, în timpul spectacolului, s-a accidentat la genunchi, iar efectele se resimt chiar și în prezent.

Deși a ajuns la vârsta de 60 de ani, Nuami Dinescu se simte foarte bine din punct de vedere al sănătății și are de gând să mai urce mult timp pe scena teatrului. Totuși, există o problemă care îi dă bătăi de cap de mulți ani actriței și care nu i-a permis vara aceasta să plece în concediu. Mai exact, Nuami se confruntă cu o afecțiune la un genunchi, pe care l-a accidentat pe vremea când avea doar 30 de ani. În timpul unui spectacol, actrița nu s-a gândit la repercursiuni și s-a trântit direct pe jos, lovindu-se la genunchi, pentru ca scena din piesa de teatru să iasă perfect.

De atunci, Nuami Dinescu merge periodic la ședințe de fizioterapie, pentru a-și ține durerea în frâu.

„Vara asta am avut 3 săptămâni concediu și, pentru că nu aveam unde să plec în 3 săptămâni, am ales să mă duc să-mi fac niște fizioterapie la un genunchi pe care l-am trântit. Cu mulți ani în urmă, am avut un spectacol la Ploiești, în “Inimă de câine”, și aveam o secvență în care cădeam în genunchi. La 30 de ani nu te gândești că îți damblagești genunchiul, m-am mai împiedicat de două ori în niște dale din București și “la revedere”. Și din când în când trebuie să-l duc și pe el, să-i facă acolo un pic de fizioterapie, kineto mai fac eu singură. Asta am făcut în astea trei săptămâni că nu aveam cum să plec, plus că am o pisică cu insuficiență renală și când mă cauți… sunt cu ea la cabinet din două în două zile. Și trei săptămâni a fost prea puțin, aveam și astea de rezolvat, dar nu sufăr, știi de ce? Pentru că pentru mine e vacanță, ce fac aici”,

Care este cel mai mare complex fizic al lui Nuami Dinescu?

Deși, în prezent, este una dintre cele mai carismatice actrițe, Nuami Dinescu nu și-a dorit dintotdeauna să își clădească o carieră în lumea teatrului. Când era doar o adolescentă, actrița visa, de fapt, să devină polițiștă, însă una dintre trăsăturile ei fizice au încurcat-o în acest demers. Mai exact, Nuami nu avea înălțimea necesară pentru a fi admisă la Școala de Ofițeri, lucru care a dezamăgit-o enorm, iar faptul că este mică de statură a făcut-o toată viața să fie nemulțumită de aspectul ei fizic.

„A fost supărarea vieții mele. De fapt asta cu actoria era o treabă încă nedescoperită. Întâi și întâi că în anul în care am terminat eu liceul, am venit în București, repartizată la un trust de construcții, am terminat liceul de construcții, altă treabă, doar că eu am vrut să mă duc la Școala de Ofițeri de la Sibiu, la Școala de Poliție de la Sibiu.(...) Eu am crescut altfel și nu am înțeles cum să ridici mâna s-o bați și a fost prima dată când am realizat faptul că am 1.55 m și că mă încurcă foarte tare. M-am dus la concurs și prima probă a fost că a trebuit să mă duc să vorbesc cu un domn ofițer, care mi-a spus: “Domnișoară, mie îmi place de dumneavoastră, că sunteți așa prezentă, energică, dar aveți 1.55 m și ar trebui să aveți măcar 1.62 m ca să puteți să…De unde să luăm să mai punem cm lipsă?”.(...) Dar toată viața am suferit că sunt mică de înalțime. Da, multă vreme m-au salvat tocurile până când am înțeles că aia e și trebuie să mă descurc așa cum sunt”, a spus actrița pentru sursa citată anterior.