Cadoul inedit pe care Oana Roman i l-a făcut fiicei sale de Ziua Copilului: „Va fi ceva epic și mare bucurie pentru ea”

Astăzi, 1 Iunie, este mare sărbătoare în rândul copiilor, dar și a părinților, căci este o zi a cadourilor și a surprizelor frumoase, iar Oana Roman a dat deja startul. Partenera de viață a lui Marius Elisei le-a făcut o dezvăluire fanilor din mediul online, spunându-le cu ce o va surprinde pe Isabela astăzi, iar cadoul este unul inedit, Oana Roman fiind convinsă că fetița ei va fi tare bucuroasă.

Mai precis, este vorba despre un bilet VIP la concertul Iulianei Beregoi de pe data de 10 iulie, iar Isabela se va bucura tare mult, fiind o mare fană a artistei. Mai mult decât atât, respectivele bilete au inclus și un pachet de vizită în culise.

"Isa este un mare fan al Iulianei Beregoi. Cadoul meu pentru ea de 1 iunie sunt bilete vip cu pachet de vizită in culise pentru concertul din 10 iulie de la Arenele Roman. Va fi ceva epic și mare bucurie pentru ea.", a povestit Oana Roman, pe contul personal de Instagram.

Oana Roman și fiica sa, Isabela [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman a vorbit despre cel mai mare regret

Cu ceva timp în urmă, Oana Roman a făcut o serie de declarații cu care și-a luat prin surprindere fanii, vorbind despre cel mai mare regret al său. Fiica lui Petre Roman a dezvăluit că, atunci când era foarte tânără, nu își dorea copii, crezând atunci că prioritățile sale sunt altele.

Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat, însă, după vârsta de 30 de ani, atunci când și-a dorit foarte tare să devină mamă, fapt care s-a și întâmplat, Isabela, fiica Oanei, având în prezent vârsta de 8 ani.

„Când eram foarte tânără nu mi-am dorit copii. A fost una din marile greșeli a vieții mele. Eu până la 30 de ani am considerat că nu vreau copii, că prioritățile mele sunt altele și apoi am ajuns în punctul în care să cred că Dumnezeu că nu o să mă mai ajute să am copii tocmai pentru că am greșit când eram tânără.” a declarat Oana Roman în trecut.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]