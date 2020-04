In articol:

Proxenetul roman a fost transferat la un penitenciar din tara dupa ce a ispasit o parte din pedeapsa cu inchisoarea in Germania, la Koln. Tanase fusese condamnat initial la opt ani de puscarie, dar pedeapsa lui a fost majorata dupa ce Ioana a decedat.

Condamnat pentru lovire sau alte violente, vatamare corporala si loviri si vatamari cauzatoare de moarte, Robert Tanase a ajuns la o pedeapsa cu inchisoarea de 3060 de zile.

Proxenetul Robert Tanase, calaul Ioanei Condea, transferat la un penitenciar din Romania

Proxenetul care a batut-o pe Ioana Condea pana cand a intrat in coma se afla acum in Romania. Din sentinta primita i s-au scazut zilele petrecute in penitenciarul din Koln, astfel ca in Romania va executa doar o parte din pedeapsa, anunta jurnalistii de la cancan.ro

“Admite cererea. În baza art. 166 alin. 6 lit a) din Legea nr. 302/2004 modificată prin Legea nr. 300/2013 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, admite cererea de recunoaștere și executare a hotărârii judecătorești formulată de către Parchetul Koln – Gemania, cerere transmisă prin intermediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești și în consecință:

În baza disp. art. 166 din Legea nr. 302/2004 modificată și completată, dispune executarea în România a pedepsei de 3.060 de zile de închisoare și transferarea persoanei condamnate Tănase Robert într-un penitenciar din România în vederea executării pedepsei de 3.060 zile de închisoare aplicată de autoritatea judiciară a statului emitent de condamnare Germania”, este un pasaj din dosarul lui Tanase, potrivit sursei citate.

Citeste si: Mesajul emoționant scris pe crucea Ioanei Condea, tânără omorâtă de un proxenet în Germania! S-a aflat abia acum

Citeste si: Ioana Condea ar fi împlinit 25 de ani! Gestul șocant al groparilor la înmormântarea tinerei care a murit după ce a fost mutilată de un proxenet

Citeste si: Băiețelul Ioanei Condea, tânără moartă în Germania, după ce a fost bătută crunt de un proxenet, a împlinit 6 ani! Mesajul dureros al bunicii sale

Din pedeapsa primita, lui Robert Tanase i s-au scazut zilele de puscarie din Germania

“Deduce din pedeapsa de 3.060 de zile închisoare, perioada executată conform certificatului emis la 22.05.2019 de statul german și a hotărârii de condamnare emisă de Tribunalul landului Koln Gemania nr. 105b Ks 1/15 definitivă la data de 14.09.2016, cu o durată de 1.770 zile până în prezent.

Dispune emiterea mandatului de executare a pedepsei de 3.060 de zile închisoare pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal, vătămare corporală prev. de art. 194 alin. 1 lit.c) și alin. 2 Cod penal și loviri sau vătămări cauzatoare de moarte prev. de art. 195 Cod Penal român cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a) Cod penal”, au stabilit magistratii.