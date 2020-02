Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta? Prin semne, intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama!

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

MESAJ TRANSGENERATIONAL

“Afla mai multe despre povestile si istoria familiei din care provii.”

Istoria familiei tale te afecteaza in multe forme. Acest mesaj iti cere sa inveti si afli despre trecutul, povestile, traumele, experientele spuse si nespuse din trecutul familiei tale. Afla cat poti de mult despre locurile de unde vin parintii si bunicii tai, despre ce povesti au ramas nespuse. Ce au muncit, ce limbi au vorbit? Exista secrete? Exista membri de familie exclusi, asa zise oi negre? Exista pierderi de sarcina, avorturi, copii dati spre adoptie, pierderi de bani, drame de razboi? Oamenii mostenesc de la generatiile anterioare nu doar trasaturi fizice ci si moduri de gandire, experiente de viata ce se pot repeta pana cand nu se opreste lantul transgenerational prin constientizare si vorbit despre ce s-a intamplat. Pe masura ce inveti mai multe despre neamul tau, vei identifica si toate lucrurile bune pe care le ai de la ei. Nu te poti desprinde de neam asa cum o creanga si frunzele sale nu ar fi existat fara copacul din care provine si fara radacinile sale. Simte-te aproape de familia ta afland povestile si mai ales emotiile lor de atunci.

Acest mesaj iti poate transmite totodata ca propriul tau trecut te poate afecta cumva acum. Aminteste-ti orice care te-a facut sa simti multa durere, frica sau furie. Trebuie sa clarifici aceasta energie veche si poti face asta vorbind cu cineva despre ce a fost si ce ai simtit si cum ai putea vedea diferit acum acea experienta. Stai cu mana pe inima si intreaba-ti sinele interior care este amintirea ce are nevoie sa iasa la lumina pentru a fi procesata. Iti vei reaminti orice e nevoie sa stii acum.

Cel mai important moment din viata ta este acum si aici, deci nu pierde prea mult timp focusat pe trecutul familiei tale totusi. Insa acest invataturi despre ce a fost te ajuta enorm sa stii mai multe despre tine. Deci fa-ti timp sa pui intrebari familiei apoi pune-ti energia sa se bucuri de momentul prezent.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru calauzirea de a fi in contact cu toata istoria familiei mele si pentru ca ma ajuti sa dau la o parte cu iubire, acceptare si vindecare tot ceea ce a fost si care ma poate afecta in prezent.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

VINDECATOR

“Tu ai puterea sa ajuti si sa vindeci pe altii.”

Acest mesaj inseamna ca esti un vindecator care ajuta oamenii si animalele sa se simta mai bine. Tu deja stii cum sa vindeci in multe moduri si in timp vei mai invata prin cursuri, carti si experienta personala. Primind acest mesaj, ti se cere sa ai incredere in puterea ta de a vindeca. Nu esti singur niciodata in momentele in care ajuti: a fi un vindecator inseamna doar ca te deschizi la iubirea divina care curge prin tine dar curge si prin oameni, animale sau situatii care pot beneficia de aceasta iubire. Devii un canal ca iubirea divina vindecatoare sa ajunga prin tine de la sursa spre cine are nevoie. Si fiinta sau situatia vindecata are aceeasi iubire dar este posibil ca temporar sa fie obturata, blocata din cauza unor emotii, ganduri, situatii pe care nu stie cum sa le gestioneze si e captiv in ele.

Cere ingerilor sa te ajute cu aceasta munca. Ei te pot trimite la cursuri, iti pot raspunde la intrebari si ghida in acest proces. Iti poti folosi aceste abilitati pe tine insuti. Cu cat ai mai multa incredere in iubire, cu atat esti mai puternic in abilitatile tale de vindecare. Cere ingerilor sa iti creasca credinta si ei vor fi fericiti sa o faca.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca faci din mine un canal de iubire care leaga iubirea divina dintre noi toti ca un fluviu lin si linistit.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

TERMINA CEEA CE AI INCEPUT

“Ai inceput ceva important si acum este timpul sa finalizezi.”

La inceputul unui proiect te simti plin de entuziasm pentru ca este vorba de ceva nou si diferit. Acest entuziasm iti da multa energie si te face sa vrei sa petreci mai mult timp pe aceste sarcini. Dar entuziasmul se poate diminua pana spre zero – si e firesc sa fie si asa – si te face sa pierzi interesul. La acel moment poti abandona proiectul. Cand ai proiecte incepute si neterminate, mintea ta se simte in panica. Treburile neterminate iti iau din energie si te intristeaza fara sa stii de ce, ceea ce nu este prea placut.

Acest mesaj iti cere sa te duci inapoi la un proiect important (tu deja stii despre ce e vorba pe masura ce citesti) si sa il termini. Actul de a termina ceva te ajuta sa devii o persoana mai organizata si te face sa te simti bine despre tine. aceasta sarcina anume te va ajuta si la obiectivele tale mai mari. De aceea e asa de important sa exersezi aceasta abilitate de a termina ceea ce incepi!

Sa stii ca este mult mai usor sa te apuci sa termini ceva decat sa gestionezi sentimentele grele pe care le simti cand stii ca ai lasat treburi neterminate. Cel mai usor mod sa faci asta este sa te ocupi zilnic cate putin de ce ai de terminat. Ce poti face azi ca sa aduci acest proiect in stare completa? Daca nu esti sigur, cere ingerilor sa te ajute. Ei iti pot da idei dar si energie ca sa lucrezi sa termini ce ai inceput. Le vei multumi si iti vei multumi dupa ce sarcina estr gata!

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru sustinerea de a finaliza orice am inceput cu entuziasm si de a ma bucura de rezultatul muncii mele!

