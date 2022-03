Calendar Creștin Ortodox APRILIE 2022. Marile sărbători ale lunii aprilie

In articol:

Calendar Creștin Ortodox APRILIE 2022. Vezi care sunt cele mai importante sărbători creştine din luna aprilie, dar şi când are loc sărbătoarea Paștelui.

Luna Aprilie mai este denumită în limbaj popular și luna Prier. Această lună are 30 de zile, ziua are 13 ore, iar noaptea are 12 ore.

Calendar Creștin Ortodox APRILIE 2022

V Sfanta Cuvioasa Maria Egipteanca S Sfantul Cuvios Tit, facatorul de minuni D Sfantul Nichita Marturisitorul; Duminica a 4-a din post- Predica la Duminica Sfantului Ioan Scărarul L Sfantul Iosif, scriitorul de cantari M Sfintii Mucenici Agatopod si Teodul M † Sfantul Eutihie, patriarhul Constantinopolului; Denia Canonului Mare J Sfantul Mucenic Caliopie V Pomenirea Sfintilor Apostoli Irodion, Agav si Ruf; Denia Acatistului Bunei Vestiri S Sfantul Mucenic Eupsihie Duminica a 5-a din post. Ap. Evrei IX, Predica la Duminica Sfintei Maria Egipteanca- Ap. D Sfintii Mucenici Terentie, African, Maxim si Pompie-. Ap. Evrei IX, Predica la Duminica Sfintei Maria Egipteanca- Ap. Evrei IX Evrei IX L † Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfantul Mucenic Antipa; Sfantul Farmutie M † Sfantul Mucenic Sava de la Buzau M Sfantul Mucenic Artemon J † Sfantul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin V Sfintii Apostoli Aristarh, Pud si Trofim S Sfintele Mucenite Agapi, Hionia si Irina; Sambata lui Lazar- Pomenirea mortilor † Intrarea Domnului in Ierusalim; Sfantul Simeon, episcopul Persiei; (Denie)- Dezlegare la peste. Predica la Duminica Floriilor ; Sfantul Simeon, episcopul Persiei; (Denie)- Dezlegare la peste. Predica la L Saptamana Patimilor- Lunea Mare (Denie); Sfantul Cuvios loan, ucenicul Sfantului Grigorie Decapolitul M Saptamana Patimilor- Martea Mare (Denie); Sfantul Cuvios loan Paleolavritul M † Talcuirea Evangheliei din Miercurea Mare (Denie); Sfantul Teotim, Episcopul Tomisului J Joia din Saptamana Patimilor (Denia celor 12 Evanghelii); Sfantul Mucenic Ianuarie V Vinerea Mare- moartea si ingroparea Domnului (Zi aliturgica. Denia Prohodului Domnului); Sfantul Cuvios Teodor Sicheotul S Coborarea la iad a Mantuitorului; Sfantul Mucenic Gheorghe D † Invierea Domnului- Sfintele Pasti; Sfintii Ierarhi Marturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici si Iosif din Maramures; Sfintii Mucenici Pasicrat si Valentin de la Durostorum. Predica la Invierea Domnului L † Sfintele Pasti; Darul Invierii; Sfantul Cuvios Vasile de la Poiana Marului; Sfantul Evanghelist Marcu M † Sfintele Pasti; sarbatoarea luminii si a bucuriei; Sfantul Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei; Sfintii Mucenici Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis M Sfantul Apostol Simeon, ruda Domnului J † Sfintii Apostoli Iason si Sosipatru V † Izvorul Tamaduirii; Sfintii Noua Mucenici din Cizic S Sfantul Apostol Iacov

Calendar Creștin Ortodox APRILIE 2022

Marile sărbători ale lunii Aprilie 2022

Luna Aprilie 2022 este încărcată de evenimente și sărbători religioase, care au o însemnătate importantă în viața oricărui creștin ortodox.

11 aprilie- Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica

17 aprilie- Floriile

23 aprilie- Sfântul Gheorghe

24 aprilie- Paștele

25 aprilie- A doua zi de Paște

26 aprilie- A treia zi de Paște

29 aprilie- Izvorul Tămăduirii

Calendar Creștin Ortodox APRILIE 2022

Paștele 2022, tradiții și obiceiuri

În toată ţara se păstrează tradiţia ca în ziua de Paşte, oamenii să se îmbrace în haine noi şi curate şi să meargă la biserică. Fiecare dintre aceștia trebuie să aibe ou roșu în buzunar. Astfel că, după ce vor ieși din biserică, vor ciocni tradiționalele ouă roșii în timp ce rostesc binecunoscuta formulă “ Hristos a Înviat ”, la care se răspunde cu “Adevărat a Înviat”.

Un alt obicei al zilei de Paște, care se respectă cu precădere la sate, este acela de a pune brazde de iarbă verde la intrarea în casă, după întoarcerea de la biserică. Fiecare membru al familiei trebuie să calce pe iarba verde înainte de a intra în casă. Va fi astfel sănătos, voios și proaspăt ca verdeața ierbii, relatează tradiții-superstiții.ro.

Cu ocazia sărbătorilor Pascale gospodinele prepară și alte mâncăruri tradiționale: pască, cozonac, drob.

În mai multe sate din Moldova, tradiția cere să ne spălăm pe față cu apa dintr-un vas în care au fost puse flori, bani și un ou roșu. Se zice că astfel vom fi rumeni precum oul roșu, bogați și sănătoși. Potrivit aceluiași obicei, cel care se spală ultimul din acest vas ia banii.

Cel mai răspândit obicei creștin de Paști este vopsirea de ouă roșii, a căror prezență este obligatorie pe masa de Paști, deși în prezent se vopsesc ouă și de alte culori. În folclorul românesc există mai multe legende creștine care explică de ce se înroșesc ouă de Paști și de ce ele au devenit simbolul sărbatorii Învierii Domnului. Una dintre ele relatează că Maica Domnului, care venise să-și plângă fiul răstignit, a așezat coșul cu ouă lângă cruce și acestea au fost înroșite de sângele care picura din rănile lui Iisus.

În unele regiuni din România există obiceiul conform căruia în dimineața zilei de Paște, până la răsăritul soarelui, oamenii se duc la râu sau la o apă din apropiere și se scaldă. Se vor curăța astfel de boli, răutăți, aruncături și făcături, iar peste an vor fi scutiți de boli, se vor face iuți, sprinteni, sănătoși și harnici.

De asemenea în anumite regiuni ale țării se respectă și tradiția conform căreia prima persoană care îți calcă pragul în ziua de Paște să fie un bărbat. În felul acesta vei avea spor și belșug în toate cele.

Se spune despre vremea din ziua de Paște că dacă va ploua, atunci până la Rusalii va fi tot ploios, iar de va bate grindina în ziua de Paște, atunci anul va fi mănos.

Dacă vrei să-ți afli norocul păstrează oul fiert, sfințit în ziua de Paște, până la Paștele următor. Atunci sparge-l: de va fi gol, n-ai noroc, de va fi plin, ești cu mare noroc, potrivit wikipedia.org.

Din vremuri de demult se mai crede că cine se naște în ziua de Paște va fi un om norocos pentru tot restul vieții.

Calendar Creștin Ortodox APRILIE 2022

Rugăciunea care se citește la sărbătoarea Învierii Domnului

Condac 1:

Apărătorul cel mare și Doamne, biruitorul morții celei veșnice, ca cei ce ne-am izbăvit de omorârea cea duhovnicească, cele de laudă aducem Ție, noi robii Tăi și zidirea Ta. Cel ce ai biruință asupra morții, de moartea păcatelor slobozește-ne pe noi, care grăim: Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Icos 1:

Îngerii, Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, neîncetat o laudă în ceruri. Și pe noi, cei de pe pământ, învrednicește-ne cu inimă curată a-Ți cânta Ție unele ca acestea:

Iisuse, Cel nepătruns, Care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi, cei omorâți în păcate;

Iisuse, Cel ce Te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, înalță-ne și pe noi, cei plecați spre pământ;

Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatalui și părtași slavei Tale îi faci pe cei ce Te iubesc pe Tine, nu ne lipsi pe noi de slava Ta;

Iisuse, Cel ce vei veni sa judeci viii și mortii, nu ne judeca pe noi după fărădelegile noastre, ci miluiește-ne după mare mila Ta;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condac 2:

Văzând, Doamne, oamenii căzuți, Te-ai întrupat și ai înviat pe toți, dăruindu-le celor înviați toate spre mântuire. Înviază-ne și pe noi cei omorâți din pricina păcatelor, ca să-Ți cântăm Ție: Aliluia!

Icos 2:

Mintea nu pricepe dumnezeiasca taină, cum izvorul vieții înviază, omorând moartea. Pentru aceasta, numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați, cu glas de bucurie duhovnicească grăim către Tine unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce ai intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre;

Iisuse, Cel ce ai întâmpinat în cale pe ucenicii Tăi, întâmpină-ne și pe noi, pe calea acestei vieți, și ne mântuiește;

Iisuse, Cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele Tale, aprinde și inima noastra cea rece, spre dorirea de slava Ta;

Iisuse, Cel ce Te-ai cunoscut întru frângerea pâinilor, dă-ne și noua a Te cunoaște în dumnezeiasca împărtășanie;

Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt ucenicilor Tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mângâietor de la Tatăl;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Condac 3:

Cu puterea Ta, cea dumnezeiască, înviind pe Lazăr, înviază-ne și pe noi cei ce suntem doborâți de patimi și zăcem în păcatul nepocainței, ca sculându-ne după glasul Tău, să cântăm cântare: Aliluia!

Icos 3:

Având putere asupra morții, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse. Cheamă-ne și pe noi, din adâncul păcatelor noastre, ca și noi, curățindu-ne simțirile, Ție, celui ce strălucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să-Ți aducem cântare de biruință, așa:

Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre cele rele;

Iisuse, Datatorule de viață, dă-ne și noua o viață mântuitoare;

Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră întru îndreptările Tale;

Iisuse, Cel ce ai săturat, cu cinci pâini și doi pești, cinci mii de bărbați în pustie, afară de femei și copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea Ta cerească;

Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adâncul răutăților noastre;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!

Sursa: doxologia.ro