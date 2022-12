Calendar Creștin Ortodox DECEMBRIE 2022. Sărbători cu cruce roșie în luna decembrie

In articol:

Calendar Creștin Ortodox DECEMBRIE 2022. Vezi care sunt cele mai importante sărbători creștine din luna decembrie, dar și pe ce dată se celebrează Nașterea Domnului.

Luna Decembrie mai este denumită în limbaj popular și luna Undrea. Această lună are 31 de zile, ziua are 9 ore, iar noaptea are 15 ore.

Calendar Creștin Ortodox DECEMBRIE 2022

J Sfântul Proroc Naum; Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv; Ap. II Tesaloniceni 2, 13-17;1-9 (Tedeum) V Sfântul Chiril Fileotul; Sfântul Proroc Avacum; Sfânta Muceniță Miropi; Sfântul Ierarh Solomon, Arhiepiscopul Efesului; Sfântul Cuvios Porfirie Kafsokalivitul; Ap. II Tesaloniceni 3, 6-18; S ✝) Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica; Sfântul Sfințit Mucenic Teodor, Arhiereul Alexandriei; Sfântul Proroc Sofonie; D ✝ Sfânta Mare Muceniță Varvara; Sfântul Cuvios Ioan Damaschin; ✝) Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17; glas 8, voscr. 3 L ✝) Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Cuvios Mucenic Cosma Athonitul; Ap. I Timotei 1, 1-7; Ev. Luca 14, 1, 12-15 M ✝) Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei; Ap. I Timotei 1, 8-14; Ev. Luca 14, 25-35 M ✝) Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș; Sfântul Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului; J Sfântul Ierarh Sofronie, Episcopul Ciprului; Sfântul Apostol Cezar; Sfântul Apostol Tihic; Sfântul Apostol Onisifor; Sfântul Cuvios Patapie; Înainte-prăznuirea Sfintei Ana; Ap. I Timotei 3, 1-13; Ev. Luca 16, 1-9 V Sfânta Prorociță Ana, mama Prorocului Samuel; Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana; S Sfântul Mucenic Evgraf; Sfântul Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Ermoghen; Ap. Galateni 3, 8-12; D Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Luca cel Nou; ✝) Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinților Strămoși – Pilda celor poftiți la cină); Ap. Coloseni 3, 4-11; Ev. Luca 14, 16-24; glas 1, L Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Ierusalimului; ✝) Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei; Sfântul Mucenic Sinet; M ✝) Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei ; Sfânta Cuvioasă Otilia; ✝ Sfântul Mare Mucenic Eustratie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Auxentie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Evghenie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Mardarie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Orest; Sfânta Muceniță Lucia, fecioara; Sfântul Cuvios Gherman de Alaska; M Sfântul Mucenic Calinic; Sfântul Mucenic Filimon; Sfântul Mucenic Apolonie; Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Evhie; Sfântul Mucenic Arian; Sfântul Mucenic Levchie; J Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei; Sfânta Muceniță Antia; Sfânta Muceniță Suzana; Sfântul Cuvios Pavel; V Sfântul Proroc Agheu; Sfântul Mucenic Marin; Sfânta Teofana Împărăteasa; Ap. II Timotei 1, 1-2; S Sfântul Proroc Daniel și Sfinții trei tineri Anania, Azaria și Misail; Sfântul Dionisie din Zakynthos; Sfinții Cuvioși Atanasie, Nicolae și Antonie, ctitorii Mănăstirii Vatoped; Sfântul Mucenic Avacum, diaconul; D ✝) Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul ; Sfântul Ierarh Modest, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Sebastian; Sfânta Muceniță Zoe; ✝) Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului); Ap. Evrei 11, 9-10; L Sfântul Ierarh Grichentie, Episcopul Etiopiei; Sfântul Mucenic Bonifatie; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Cuvioasă Aglaia; M Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Sfântul Ioan de Kronstadt; M Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia; Sfântul Mucenic Temistocle; Sfântul Ierarh Petru, Mitropolitul Moscovei; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; J ✝) Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului ; Sfântul Mucenic Hrisogon; Sfânta Muceniță Teodota Romana; Sfânta Mare Muceniță Anastasia; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; V Sfântul Ierarh Pavel, Arhiepiscopul Neocezareei; Sfântul Cuvios Naum; Sfântul Nifon, Episcop de Constanțiana; Sfinții 10 Mucenici din Creta; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; (Zi aliturgică) S Sfânta Muceniță Eugenia; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; D (✝) Nașterea Domnului (Crăciunul); Ap. Galateni 4, 4-7; Ev. Matei 2, 1-12 (Toate ale praznicului) L ✝) Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana ; ✝) Soborul Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Eftimie, Episcopul Sardelor; ✝) Duminica după Nașterea Domnului (a Sfinților Iosif Logodnicul, David Prorocul și Iacob, ruda Domnului. Fuga în Egipt); M ✝ Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Sfântul Cuvios Teodor Mărturisitorul; M Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia; Sfântul Sfinţit Mucenic Glicherie preotul; Sfântul și Dreptul Iosif, Logodnicul Sfintei Fecioare Maria; Sfântul Simon Izvorâtorul de mir, ctitorul Mănăstirii Simonos Petras; (Harți) J Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sfântul Cuvios Marcel; Sfântul Cuvios Tadeu; V Sfânta Muceniță Anisia fecioara; Sfânta Cuvioasă Teodora din Cezareea; Sfântul Cuvios Leon, arhimandritul; (Harți) S ✝ Sfântul Mucenic Hermes ; Sfânta Cuvioasă Melania Romana; Sfântul Cuvios Zotic; Odovania praznicului Naşterii Domnului; (Slujba în noaptea trecerii dintre ani).

Marile Sărbători ale lunii Decembrie 2022

3 decembrie- Sfântul Gheorghe de la Cernica

6 decembrie- Sfântul Ierarh Nicolae

7 decembrie Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș

12 decembrie- Sfântul Ierarh Spiridon

13 decembrie- Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei

17 decembrie- Sfântul Proroc Daniel

18 decembrie- Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul

25 decembrie- Nașterea Domnului, Crăciunului

26 decembrie- Soborul Maicii Domnului, Sfântul Nicodim de la Tismana

27 decembrie- Sfântul Arhidiacon Ștefan

Zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2022

Postul Crăciunului sau Postul Nașterii Domnului începe la data de 15 noiembrie 2022 și se încheie pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

Postul Crăciunului 2022 durează 40 de zile, însă se ține destul de ușor, fiindcă sunt multe zile în care se dă dezlegare la pește de către Biserica Ortodoxă. Zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2022 sunt:

luni, 21 noiembrie

sâmbătă, 26 noiembrie

duminică, 27 noiembrie

miercuri, 30 noiembrie

sâmbătă, 3 decembrie

duminică, 4 decembrie

luni, 5 decembrie

marți, 6 decembrie

sâmbătă, 10 decembrie

duminică, 11 decembrie

luni, 12 decembrie

marți, 13 decembrie

sâmbătă, 17 decembrie

duminică, 18 decembrie

Povestea Crăciunului

Crăciunul marchează Nașterea Domnului Iisus Hristos și este una dintre cele mai importante sărbători de peste an.

În tradiţia populară se spune că Fecioara Maria trebuia să-l nască pe fiul lui Dumnezeu şi umbla, însoțită de Iosif, din casă în casă, rugând oamenii să-i ofere adăpost. Ajunsă la casa bătrânilor Crăciun și Crăciunoaia, aceștia nu o primesc pentru a nu le "spurca" locuinţa prin nașterea unui copil conceput din greșeală.

Ajunsă la capătul puterilor, Maria a intrat în ieslea vitelor, unde au apucat-o durerile nașterii. Crăciunoaia a auzit-o şi i s-a făcut milă, astfel încât a ajutat-o.

Crăciun a aflat, s-a supărat și i-a tăiat bătrânei mâinile, apoi, de frică, a fugit de acasă. Crăciunoaia a umplut, cum a putut, un ceaun cu apă, l-a încălzit și l-a dus să spele copilul. Maria i-a zis să încerce apa și când a băgat cioturile mâinilor, acestea au crescut la loc. În altă variantă a poveștii, Maria suflă peste mâinile Crăciunoaiei și acestea cresc la loc.

Tradiții românești de Crăciun

Colindatul este unul dintre obiceiurile de Crăciun care se păstrează cel mai bine şi în satele româneşti. Pe lângă mesajul mistic, multe obiceiuri practicate în această zi sunt legate de cultul fertilităţii şi de atragerea binelui asupra gospodăriilor.

În unele sate se păstrează şi un alt obicei: cel mai în vârstă membru al familiei trebuie să arunce în faţa colindătorilor boabe de grâu şi de porumb.

Bătrânii spun că, dacă boabele peste care au trecut colindătorii vor fi date găinilor, acestea vor fi spornice la ouat.

De asemenea, ei cred că vor avea o recoltă foarte bună în anul următor dacă vor amesteca sămânța pe care o vor pune în brazdă cu boabele folosite în ajun la primirea colindătorilor.

