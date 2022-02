Calendar Creștin Ortodox FEBRUARIE 2022. Cea mai importantă sărbătoare a lunii februarie

In articol:

Calendar Creștin Ortodox FEBRUARIE 2022. Vezi care sunt cele mai importante sărbători creştine din luna februarie, dar şi pe ce dată se celebrează Întâmpinarea Domnului.

Luna Februarie mai este denumită în limbaj popular și luna Făurar. Această lună are 28 de zile, ziua are 11 ore, iar noaptea are 13 ore.

Calendar Creștin Ortodox FEBRUARIE 2022

M Sfânta Bridgit, ocrotitoarea Irlandei; Sfânta Muceniță Felicitas; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniță Perpetua; Înainte-prăznuirea Întâmpinarii Domnului; Sfântul Vasile, Episcopul Tesalonicului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Socola; M (✝) Întâmpinarea Domnului ; Sfântul Mucenic Agatodor; Sfântul Mucenic Iordan; Sfântul Mucenic Gavriil; J Sfântul Nicolae al Japoniei; Sfântul și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sfânta Prorociță Ana; Sfântul Ignatie de Marioupolis; Sfântul Ansgar, luminătorul Danemarcei și al Suediei; V Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul; Sfântul Sfințit Mucenic Avramie; Ap. I Petru S Sfânta Muceniță Agata; Sfânta Muceniță Teodula; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eleț-Cernigov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”; D Sfântul Arsenie din Ikalto, Georgia; Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare; Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei; Sfântul Mucenic Iulian; Sfânta Muceniță Fausta; Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Ioan Profetul; Sfântul Mucenic Evilasie; ✝) Duminica a 17-a după Rusalii (a Canaanencei); Sfânta Muceniță Fausta; Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Ioan Profetul; Sfântul Mucenic Evilasie;(a Canaanencei); L Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului; Sfântul Cuvios Luca din Elada; Sfinții 4 Mucenici tribuni, împreună cu cei 1003 mucenici din Nicomidia; M Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfântul Proroc Zaharia; Sfânta Muceniță Marta; Sfânta Muceniță Maria; M Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Ierarh Mucenic Marcel; Sfântul Sfinţit Mucenic Pangratie; Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sfântul Petru Damaschinul; J ✝) Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie; Sfânta Muceniță Enata; Sfânta Muceniță Valentina; Sfânta Cuvioasă Ana din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ognevidnaya”; Sfântul Mucenic Pavel; V Sfânta Teodora, împărăteasa; Sfântul Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei; S Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sfântul Ierarh Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Hristea; Sfântul Ierarh Alexie, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron; Ap. II Timotei D Sfinți Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila; Sfântul Cuvios Martinian; Sfântul Ierarh Evloghie, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir; Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev), Făcătorul de minuni din Sofia; Sfântul Sfințit Nou Mucenic Silvestru, arhiepiscopul de Omsk; ✝) Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului); L Sfântul Ilarion cel Nou din Georgia; Sfântul Cuvios Maron; Sfântul Cuvios Avraam; Sfântul Filimon, Episcopul Gazei; Sfântul Mucenic Nicolae din Corint; Sfântul Cuvios Auxenție; Sfântul Nou Mucenic Damian; M Sfântul Antim din Chios; Sfântul Cuvios Eusebiu din Siria; Sfântul Apostol Onisim; Sfântul Mucenic Maior; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ostrobramsk- Vilnius”; Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei; M Sfântul Mucenic Valent diaconul; Sfântul Mucenic Pamfil preotul; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Seleuc; Sfântul Ierah Flavian, Arhiepiscopul Constantinopolului; (Harți) J Sfântul Împărat Marcian; Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfânta Cuvioasă Mariamna; Sfânta Împărăteasă Pulheria; Sfântul Ierarh Ermoghen, Patriarhul Moscovei; Sfântul Cuvios Teodor cel Tăcut de la Lavra Peșterilor din Kiev; V Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Romei; Sfântul Ierarh Agapit, Episcopul Sinadei; (Harți) S Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Filimon și soția sa, Apfia; Sfântul Cuvios Mărturisitor Evghenie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Macarie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Sfânta Cuvioasă Filoteia din Atena; D Sfântul Cuvios Visarion; Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Cataniei; Sfântul Ierarh Agaton, Episcopul Romei; ✝) Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor); L Sfântul Cuvios Timotei; Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Mavrichie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Kozelscianskaya”; M Sfântul Cuvios Limneu; Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Talasie; M Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Sfânta Cuvioasă Gorgonia; Sfântul Damian Esfigmenitul; J ✝ Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; V Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfântul Mucenic Ipatie; S Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei; Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca; (Sâmbăta morților- Moșii de iarnă) D Sfântul Cuvios Efrem Katunakiotul; Sfântul Leandru, Arhiepiscop al Sevillei; Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Talaleu; Sfântul Ierarh Rafail din Brooklyn; ✝) Duminica Înfricoșătoarei judecăți (a Lăsatului sec de carne); L ✝) Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea; ✝) Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul ; Sfântul Sfințit Mucenic Nestor, Episcop de Maghid; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul; Sfântul Sfințit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei;

Citeste si: Când începe Postul Paștelui 2022? Postul Mare durează 40 de zile

Calendar Creștin Ortodox FEBRUARIE 2022 [Sursa foto: Shutterstock]

Marile sărbători ale lunii Februarie 2022

În luna februarie 2022, cea mai importantă sărbătoare are loc chiar la începutul lunii, pe 2 februarie, atunci când are loc sărbătoarea Întâmpinării Domnului, care pică într-o zi de miercuri și se dă dezlegare la pește.

Tot în luna februarie sunt și Moșii de iarnă sau Sâmbăta Morților, ziua în care se fac pomeniri pentru cei plecați din această lume.

La sfârșitul lunii februarie se lasă sec de carne, fiindcă creștinii ortodocși se pregătesc să intre în Postul Paștelui.

Moșii de iarnă, tradiții și obiceiuri

Tradiția ne spune că în dimineața Moșilor de iarnă, creștinii trebuie să meargă la biserică cu colivă, vin și prescuri, ca să fie sfințite și mai apoi împărțite.

Pe lângă colivă, vin și prescuri, creștinii pot împărți vase cu mâncare, fructe, plăcinte sau diverse alimente care i-au plăcut persoanei răposate.

Citeste si: Postul negru, cum se ține și ce beneficii poate aduce asupra organismului

Citeste si: Ce s-a ales de fiul regretatului Cristian Țopescu. Viața lui s-a schimbat radical...- bzi.ro

Pomana trebuie împărțită în primul rând persoanelor sărmane, dar poate fi oferită și celor prezenți în biserică, rudelor sau vecinilor.

În unele zone, după slujba de pomenire de la biserică, creștinul merge alături de preot la mormântul celui drag care a decedat, iar acolo, preotul săvârșește o slujbă mică, în care mormântul este stropit cu vin.

Potrivit tradiției populare, la mormânt se aprind cel puțin două lumânări, care au rolul de a încălzi sufletele celor adormiți.

În tradiția populară se mai spune că orice se dă de pomană trebuie să fie însoțit de o lumânare aprinsă.

Citeste si: Sfeștanie în luna martie. De ce este bine să sfințești casa în această lună

Calendar Creștin Ortodox FEBRUARIE 2022 [Sursa foto: Shutterstock]

Acatistul Întâmpinării Domnului

Condacul 1

Astăzi aleasa Maică merge de la Betleem la Ierusalim, iar dumnezeiescul Prunc Iisus în brațele ei ca un nor ușor este purtat. Iar noi, nevrednicii, întâmpinând pe Împăratul Slavei și pe Maica Fecioară Preasfântă, împreună cu bătrânul Simeon cântăm celei binecuvântate: Vino, Preacurată, Domnul este cu Tine și prin Tine împreună cu noi!

Icosul 1

Cetele cerești, plecate spre pământ, văd pe Cel Unul Născut, pe Făcătorul lor și Stăpânul a toată făptura, în brațele feciorești ale Maicii celei neispitite de bărbat, mergând la Ierusalim, purtat ca un Prunc, și bucurându-se, cântă Lui și Împărătesei Fecioare laudă de sărbătoare:

Vino, Împăratul cerului și al pământului, în cetatea Marelui Împărat, Sionul cel sfânt;

Vino, Dumnezeule Preaînalt, din înălțimile cerești în biserica pământească și făcută de mâini;

Vino, Fiule Unule Născut, și Te sălășluiește cu oamenii pe pământ;

Vino, Mielul Cel nevinovat și dumnezeiesc, să Te aduci Domnului, Cel din ceruri;

Vino, Preacurată Porumbiță, Mireasă fără de bărbat, a Sfântului Duh;

Vino, Mielușea neîntinată, Maica neprihănită a Mielului Hristos;

Vino, Pruncă de Dumnezeu aleasă, Fiica cea preadorită a lui Dumnezeu Tatăl;

Vino, Împărăteasa Cerului, Stăpâna cea bună a întregii lumi;

Vino, Preacurată, Domnul este cu Tine și prin Tine împreună cu noi!

Condacul al 2-lea

Preasfânta Fecioară pe sine s-a văzut fiind curată după Nașterea lui Iisus și nu i-a trebuit curățire, pentru că Hristos a trecut precum o rază de soare printr-un diamant, nestricând curăția feciorească a Preacuratei Maicii Sale. Totuși, fiind smerită și nemândrindu-se de neprihănirea curăției Sale, atunci când s-au împlinit zilele legiuite de curățire, a plecat de la Betleem, împreună cu Sfântul Iosif, logodnicul, și au adus pe dumnezeiescul Prunc, la Ierusalim, înaintea Domnului și împreună I-au cântat cu bucurie: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Văzându-te pe tine, printre veacuri, Fecioară, că porți în mâinile tale pe Dumnezeu întrupat, Isaia proorocul a glăsuit: „Domnul va ședea pe nor ușor”. Iar tu, o, Maică a lui Dumnezeu, mergând la Ierusalim și purtând dumnezeiescul Prunc în brațele tale, cugetai: „Cum, fiind mamă, am rămas fecioară?”. Totuși, văzând că această naștere a fost mai presus de fire, cu cutremur ai grăit întru sine: „Cum să Te numesc pe Tine, Fiul meu? Dacă Te numesc om, văd că ești mai presus decât omul, fecioria mea păstrând-o nestricată, pentru că zămislirea Ta a fost dumnezeiască. Dacă Te numesc Dumnezeu, văd că întru toate ești asemenea omului, afară de păcat. Pentru aceasta Te propovăduiesc pe Tine Dumnezeu adevărat și om adevărat”. Noi însă, întâmpinând venirea Ta, Hristoase, pe cea Curată o cinstim cântând așa:

Vino, Curată Fecioară, că ai născut curat pe Curatul Dumnezeu;

Vino, maică fără bărbat a lui Emanuel, care nu a cunoscut nunta;

Vino, ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii, că de a ta curăție s-a minunat Gavriil;

Vino, ceea ce ești mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, că ție ți s-a închinat firea îngerilor;

Vino, țarină nesemănată, că ne-ai răsărit nouă Spicul Vieții;

Vino, rug nears, că întru Naștere nu te-a ars focul dumnezeirii;

Vino, încăpere neîncăpută la care nu pot să privească cei cu câte șase aripi și cei cu ochi mulți;

Vino, masă cu chip de foc, pe care pământenii nu se pricep să te laude după cuviință;

Vino. Preacurată, Domnul este cu tine și prin tine împreună cu noi!

Condacul al 3-lea

Fiind purtată de putere dumnezeiască ai venit la Sfânta cetate, Ierusalim, Preasfântă Fecioară, ca o zi luminoasă, arătându-L întregii lumi pe Hristos, Soarele Dreptății. Pentru aceasta în chip vădit te-ai arătat prestol de Heruvimi, înălțat prin fecioreasca slavă, căci în mâna ta porți pe Împăratul Slavei, în fața Căruia stau în chip nevăzut Serafimii cei cu câte șase aripi, împreună cu toate puterile cerești cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Având Fecioara pântece primitor de Dumnezeu, a venit la biserică, ținând în mâna sa pe dumnezeiescul Prunc Hristos, și, plecând genunchii înaintea Domnului, cu bucurie și cu bună-cuviință a grăit: ,,O, Părinte Preaveșnic, Acesta este Fiul Tău, pe Care L-ai trimis să Se întrupeze dintru mine pentru mântuirea oamenilor. Acesta este Rodul pântecelui meu, zămislit întru mine prin Duhul Tău cel Sfânt. Acesta este întâiul meu Născut. Primește Cuvântul Tău cel Întrupat dintru mine, primește de la mine pe Fiul Tău, pe Care Ți-L aduc, ca prin Trupul și Sângele Lui, primit de la mine, să răscumpere neamul omenesc”. Iar noi pricepând această tainică rugăciune, Preacurată, cântăm Fiului Tău și Dumnezeului nostru așa:

Vino, Preadulce Iisuse, pogorând pe pământ blând și smerit precum ploaia pe pământ curat;

Vino, Viață Preadulce, precum picătura ce picură pe pământ, arătându-Te nevăzut în Întruparea Ta;

Vino, Mântuitorule atotmilostiv, să cauți și să mântuiești pe cei pierduți;

Vino, Păstorule preabun, Cel ce ai voit să porți pe umerii Tăi oile rătăcite;

Vino, Doctorul celor fără de nădejde, Cel ce ai binevoit să porți bolile și neputințele noastre;

Vino, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ai voit să iei asupră-Ți toate păcatele lumii;

Vino, Domnul Slavei, purtat pe nor ușor, că ai gonit ademenirile întunericului;

Vino, Împăratul păcii, Cel ce șezi pe tronul lui David, a Cărui împărăție nu este din lumea aceasta;

Vino, Preacurată, Domnul este cu tine și prin tine împreună cu noi!

Sursa: doxologia.ro

Distribuie pe: