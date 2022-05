Calendar Creștin Ortodox IUNIE 2022. Vezi când are loc Înălțarea Domnului

In articol:

Calendar Creștin Ortodox IUNIE 2022. Vezi care sunt cele mai importante sărbători creștine din luna Iunie, dar şi când începe Postul Sfinților Petru și Pavel.

Luna Iunie mai este denumită în limbaj popular și luna Cireșar. Această lună are 30 de zile, ziua are 15 ore, iar noaptea are 9 ore.

Calendar Creștin Ortodox IUNIE 2022

M Sfântul Cuvios Agapit de la Lavra Pecerska; Odovania praznicului Învierii Domnului; Sfântul Iustin Martirul și Filosoful; Sfântul Mucenic Iust; Sfântul Mucenic Iustin; Sfântul Mucenic Hariton; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Firm; J ✝) Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; (✝) Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) ; Sfântul Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; V Sfânta Muceniță Paula fecioara; Sfântul Mucenic Luchilian şi cei împreună cu el patru tineri: Ipatie, Paul, Dionisie și Claudie; S ✝) Sfinții Mucenici: Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sfântul Ierarh Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Sofia; Sfintele Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr; D Sfântul Sfințit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului; Sfântul Mucenic Marchian; Sfântul Mucenic Nicandru; Sfântul Mucenic Leonid; Sfântul Mucenic Apolon; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Igorevskaia”; Sfântul Mucenic Iperehie; Sfântul Mucenic Arie; Sfântul Mucenic Gheorghe; Sfântul Mucenic Selneniad; Sfântul Mucenic Irineu; Sfântul Mucenic Pamvon; Sfântul Bonifatie, Apostolul Germaniei; ✝) Duminica a 7-a după Pașt i (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Sfântul Mucenic Arie; Sfântul Mucenic Gheorghe; Sfântul Mucenic Selneniad; Sfântul Mucenic Irineu; Sfântul Mucenic Pamvon; Sfântul Bonifatie, Apostolul Germaniei;i (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic); L Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților; Sfântul Mucenic Ghelasie; Sfânta Muceniță Valeria; Sfântul Cuvios Visarion; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pimenovskaia”; M Sfântul Marcelin, Episcopul Romei; Sfânta Muceniță Zenaida; Sfânta Cuvioasă Sebastiana; Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei; Sfântul Cuvios Antim, preotul; M ✝ Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian Nicandru și Marcian ; Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfânta Muceniţă Caliopia; Ap. Fapte 23, 1-11; Ev. Ioan 16, 15-23 J Sfântul David din Gareji, Georgia; Sfânta Muceniță Maria; Sfânta Muceniță Tecla; Sfânta Muceniță Mariamni; Sfânta Muceniță Marta; Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfânta Muceniţă Enata; Ap. Fapte 25, 13-19; Ev. Ioan 16, 23-33 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sfântul Cuvios Zosima Fenicianul; Sfântul Sfințit Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfânta Muceniță Antonina; Soborul Sfinților din Siberia; Ap. Fapte 27, 1-44; 28, 1; Ev. Ioan 17, 18-26 S Sfântul Apostol Bartolomeu; Sfântul Apostol Barnaba; Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei; Sfântul Cuvios Gavriil din Kapsala; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Axion Estin”; Ap. Fapte 28, 1-31; Ev. Ioan 21, 15-25( Sâmbăta morților- Moșii de vară) D Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare; Sfântul Cuvios Petru Athonitul; (✝) Pogorârea Sfântului Duh( Cincizecimea sau Rusaliile). Duminica a 8-a după Paști; Ap. Fapte 2, 1-11; Toate ale praznicului: Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12; L (✝) Sfânta Treime; Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Trifilie, Episcopul Levcosiei din Cipru; Sfânta Alexandra Schimonahia, Stareța și Întemeietoarea Mănăstirii Diveevo; Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Matei 18, 10-20 M Sfântul Ierarh Metodie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Proroc Elisei; Sfântul Iustin Popovici; Ap. Romani 1, 1-7; 13-17; Ev. Matei 4, 23-25; 5, 1-13 M ✝ Sfântul Mucenic Isihie ; Sfântul Proroc Amos; Fericitul Ieronim; Fericitul Augustin; Ap. Romani 1, 18-27; Ev. Matei 5, 20-26 (Harți) J Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei; Sfântul Sfinţit Mucenic Marcu, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Moise de la Optina; Ap. Romani 1, 28-32; 2, 1-9; Ev. Matei 5, 27-32 V Sfântul Mucenic Salva din Akhaltsikhe, Georgia; Sfântul Mucenic Savel; Sfântul Mucenic Manuil; Sfântul Mucenic Ismail; Sfântul Mucenic Inochentie; Sfântul Mucenic Isavru; Sfântul Mucenic Felix; Sfântul Mucenic Peregrin; Ap. Romani 2, 14-29; Ev. Matei 5, 33-41 (Harți) S Odovania praznicului Pogorârii Sfântului Duh; Sfântul Cuvios Erasm; Sfântul Mucenic Leontie; Sfântul Mucenic Ipatie; Sfântul Mucenic Teodul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Moscova; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Zimarovo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”; Ap. Romani 1, 7-12; Ev. Matei 5, 42-48 D Sfântul Cuvios Paisie cel Mare; Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului; ✝) Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților); Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; Ev. Matei 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30; glas 8, voscr. 1 L Sfântul Ierarh Calist, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor; Sfântul Nicolae Cabasila; Sfântul Calist Angelicoudes; Ap. Romani 2, 28-29; 3, 1-18; Ev. Matei 6, 31-34; 7, 9-11 (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel) M Sfântul Mucenic Iulian din Tars; Sfântul Mucenic Afrodisie; Ap. Romani 4, 4-12; Ev. Matei 7, 15-21 M ✝) Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești; Sfântul Mucenic Alban din Verulamul Britaniei; Sfântul Sfințit Mucenic Eusebiu, Episcopul Samosatelor; Sfântul Mucenic Zenon; Sfântul Mucenic Galaction; Sfântul Mucenic Zina; Ap. Romani 4, 13-25; Ev. Matei 7, 21-23 J Sfântul Mucenic Aristocleu, preotul; Sfânta Muceniță Agripina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Zaonikievskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir; Soborul Sfinților din Vladimir; Ap. Romani 5, 10-16; Ev. Matei 8, 23-27 V ✝ Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana; (✝) Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele – Drăgaica); Sfântul Atanasie din Paros; ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Ap. Romani 5, 17-21; 6, 1-2; Ev. Luca 9, 14-17 S Sfânta Muceniță Livia; Sfântul Cuvios Dometie; Sfântul Mucenic Procopie; Sfântul Mucenic Orentie; Sfânta Mare Muceniță Fevronia; Sfântul Cuvios Dionisie; Sfântul Nicon de la Optina; Sfânta Fevronia, Cneaghină de Murom; Sfântul Petru, Cneaz de Murom; Ap. Romani 3, 19-26; Ev. Matei 7, 1-8 D Sărbătoarea Tuturor Sfinților Georgieni; Sfântul Ierarh Ioan, Episcopul Goției; Sfântul Cuvios David din Tesalonic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Șapte lacuri”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sedmiezerskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tihvin; ✝) Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților români); Ap. Romani 2, 10-16; al Sfinților Români: (Chemarea primilor Apostoli); a Sfinților Români: L Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini; Sfântul Mucenic Anect; Sfânta Ioana Mironosița; Ap. Romani 7, 1-13; Ev. Matei 9, 36-38; 10, 1-8 M Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sfântul Mucenic Papias; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Ap. Romani 7, 14-25; 8, 1-2; Ev. Matei 10, 9-15 M (✝) Sfinții Apostoli Petru și Pavel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kasperov; Ap. Romani 8, 2-13; Ev. Matei 10, 16-22 J ✝) Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț; ✝ Soborul Sfinților 12 Apostoli; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Balikinskaya”; Ap. Romani 8, 22-27; Ev. Matei 10, 23-31

Marile sărbători ale lunii Iunie 2022

Luna Iunie 2022 este încărcată de evenimente și sărbători religioase, care au o însemnătate importantă în viața oricărui creștin ortodox.

2 iunie- Înălțarea Domnului

11 iunie- Sâmbăta morților

12 iunie- Rusalii

13 iunie- A doua zi de Rusalii

24 iunie- Nașterea Sf. Ioan Botezătorul

29 iunie- Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Sânzienele 2022, tradiții și obiceiuri

În tradiţia populară se spune că în noaptea de Sânziene se deschid cerurile, iar Sânzienele ies și joacă dansul ielelor în locuri ferite de ochii lumii, ascunse sau retrase. Dansul acesta nu poate fi observat de nimeni fiindcă cel sau cea care va îndrăzni să-l privească se va îmbolnăvi și nu se va mai putea vindeca.

În unele regiuni ale țării, mai ales în zonele rurale, fetele merg la cules de sânziene pentru a împleti coronițe din flori de sânziene. Aceste coronițe le aruncă mai apoi peste casă. Dacă coronița rămâne agățată și nu cade e semn că acolo, în curând, va avea loc o nuntă. Unele fete păstrează câteva flori și pentru a le pune sub pernă, sperând că noaptea își vor visa ursitul, relatează traditii-superstitii.ro.

Tradiţia spune că dacă plouă în ziua de Sânziene, va fi un an îmbelşugat, se va face porumbul şi via.

De asemenea, dacă cucul va înceta să cânte cu mult înainte de Sânziene e semn că vara va fi la început călduroasă, apoi secetoasă. Dacă cucul continuă să cânte și după Sânziene atunci va fi foamete, războaie și alte nenorociri.

Mai mult, dacă Sânzienele îi apucă pe oameni cu porumbul necopăit se zice că toamna nu va avea o recoltă prosperă.

5 mănăstiri frumoase de lângă București pe care trebuie să le vizitezi

Rugăciunea care se citește la sărbătoarea Rusaliilor

Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, pe care le împărţi precum voieşti; prin care şi noi nemernicii ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua botezului nostru. Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, ca să putem a ne face locaş Preasfintei Treimi.

Aşa, o Preabunule, nu Te scârbi de necurăţia noastră, nici de rănile păcatelor; ci le tămăduieşte pe ele cu ungerea Ta cea atotvindecătoare. Luminează mintea noastră, ca să cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor ce sunt în lume; înviază ştiinţa noastră, ca neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine, a face şi ce se cuvine a lepăda; îndepărtează şi înnoieşte inima noastră, ca să nu izvorască mai mult ziua şi noaptea gânduri rele şi pofte necuvioase. Îmblânzeşte trupul şi stinge cu insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă în noi Chipul cel preascump al lui Dumnezeu.

Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert goneşte-l de la noi. Și ne dă nouă duhul dragostei şi al răbdării, duhul blândeţii şi al dreptăţii, ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci. Și aşa, ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi neruşinat şi a intra în Ierusalimul cel Ceresc, iar acolo a ne închina Ţie, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, cântând în vecii vecilor: Treime Sfântă, slavă Ţie!

