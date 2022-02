Calendar Creștin Ortodox MARTIE 2022. Vezi când începe Postul Paștelui

In articol:

Calendar Creștin Ortodox MARTIE 2022.

Vezi care sunt cele mai importante sărbători creştine din luna martie, dar şi când începe Postul Paștelui.

Luna Martie mai este denumită în limbaj popular și luna Mărțișor. Această lună are 31 de zile, ziua are 12 ore, iar noaptea are 12 ore.

Calendar Creștin Ortodox MARTIE 2022

M Sfântul Mucenic Antonie; Sfânta Muceniță Antonina; Sfântul Mucenic Marcel; Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia; Sfânta Cuvioasă Domnina; Sfântul Agapie de la Colciu; M Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Chiriniei; Sfântul Mucenic Isihie; Sfântul Mucenic Nestor; Sfântul Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți; Sfântul Cuvios Ioachim Papoulakis din Ithaca; (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte și ouă) J Sfântul Mucenic Eutropie; Sfântul Mucenic Cleonic; Sfântul Mucenic Vasilisc; Ap. Iuda 1, 11-25; Ev. Luca 23, 1-34, 44-56 V Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan; Sfânta Muceniţă Iuliana; (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte și ouă) S Sfântul Mucenic Conon Grădinarul; Sfântul Mucenic Evloghie; Sfântul Mucenic Conon din Isauria; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul; Sfânta Muceniţă Iraida; Sfântul Nou-Mucenic Ioan Bulgarul; Ap. Romani 14, 19-23; 16, 25-27; Ev. Matei 6, 1-13 (Sâmbăta Sfinților Cuvioși) D Sfântul Mucenic Eufrosin; Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci; ✝) Duminica izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză); Ap. Romani (Învățătură despre iertare, post și neagonisire); L Sfinții Sfinţiţi Mucenici Episcopi din Cherson: Vasilevs, Evghenie, Capiton, Agatodor, Elpidie și Eterie; Sfântul Sfințit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului ; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova „Chezașa celor păcătoși”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov „Chezașa celor păcătoși”; Sfântul Cuvios Pavel cel Simplu;( Începutul Postului Sfintelor Paști. Zi aliturgică. Canonul cel Mare) M Sfântul Ierarh Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei; Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Episcopul Plusiadei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” (a Rădăcinii din Kursk); (Zi aliturgică. Canonul cel Mare) M ✝ Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia; Sfântul Mucenic Urpasian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cuvântul S-a făcut Trup”; (Canonul cel Mare) J Sfântul Mucenic Codrat; Sfântul Mucenic Ciprian; Sfântul Mucenic Dionisie; (Canonul cel Mare) V Sfântul Sofronie, episcopul Vratsei; Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Talu; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Sfinţit Mucenic Pionie, preotul din Smirna; Sfântul Cuvios Alexie de la Goloseev; S Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog; Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lida; Ap. Evrei 1, 1-12; Ev. Marcu 2, 23-28; 3, 1-5 (Sâmbăta Sf. M. Mc. Teodor Tiron. Pomenirea morților) D Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Muceniță Hristina din Persia; Sfânta Cuvioasă Ipomoni; ✝) Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan 1, 43-51 (Chemarea lui Filip și a lui Natanael); glas 5, voscr. 5 L Sfântul Sfințit Mucenic Alexandru preotul; Sfântul Cuvios Benedict de Nursia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor; M Sfântul Mucenic Plisie; Sfântul Mucenic Timolau; Sfântul Mucenic Agapie; M Sfântul Dimitrie, regele Georgiei; Sfântul Mucenic Papa; Sfântul Mucenic Roman; Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul; Sfântul Cuvios Hristodul din Patmos; J Sfântul Mucenic Marin; Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu; Sfântul Cuvios Teostirict imnograful; Sfântul Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei; V Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Cuvios Anin; Sfântul Nicolae Velimirovici; Sfântul Mucenic Evcarpion; S Sfântul Mucenic Hrisant; Sfânta Muceniță Daria; Sfânta Muceniță Ilaria; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Marian diaconul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Lubiatov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Smolensk „Dulcea sărutare”; Sfântul Mucenic Diodor preotul; Ap. Evrei 3, 12-16; Ev. Marcu 1, 35-44 (Pomenirea morților) D Sfinții Cuvioși Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit; Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Ierarh Cuthbert; ✝) Duminica a 2-a din Post (a Sfântului Grigorie Palama); Ap. Evrei 1, 10-14; 2, 1-3; al Ierarhului Ap. Evrei 7, 26-28; 8, 1-2; Ev. Marcu 2, 1-12 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); a Ierarhului: Ev. Ioan 10, 9-16 (Iisus – Păstorul cel bun); glas 6, voscr. 6 L Sfântul Ierarh Toma, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Serapion; Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul; M Sfântul Cuvios Mucenic Eftimie; Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sfânta Muceniță Drosida, fiica împăratului Traian; M Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui; Sfântul Cuvios Nou Mucenic Luca din Mitilini; J Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Artemon, Episcopul Seleuciei; Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sfântul Cuvios Zaharia Postitorul de la Lavra Peșterilor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Muntele netăiat”; V (✝) Buna Vestire; Ap. Evrei 2, 11-18; Ev. Luca 1, 24-38 S Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Mucenic Montanus, preotul; Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Sfinții 26 de Mucenici din Goția ; Sfânta Muceniţă Maxima, soţia Sfântului Mucenic Montanus, preotul; Ap. Evrei 10, 32-38; Ev. Marcu 2, 14-17 (Pomenirea morților) D Sfânta Muceniță Matrona din Tesalonic; Sfântul Mucenic Filit, cu cei patru fii ai săi; Sfântul Proroc Anania; Sfânta Muceniţă Lidia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Dulcea sărutare” (Glykophilousa);

✝) Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci); Ap. Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 (Luarea crucii și urmarea lui Hristos); glas 7, voscr. 7 L Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului; Sfântul Cuvios Ștefan, făcătorul de minuni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod; M Sfântul Sfințit Mucenic Chiril, diaconul; Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor; Sfântul Mucenic Iona; Sfântul Mucenic Varahisie; Sfântul Diadoh, Episcopul Foticeii; M Sfânta Cuvioasă Euvula, mama Sfântului Pantelimon; Sfântul Cuvios Ioan Scărarul; Sfântul Proroc Ioad; J Sfântul Ierarh Acachie Mărturisitorul, Episcopul Melitinei; Sfântul Sfințit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei; Sfântul Mucenic Veniamin, diaconul; Cuviosul Vlasie, cel din Amorio; Sfântul Inochentie, Mitropolitul Moscovei, luminător al Siberiei şi Americii; Sfântul Ierarh Iona, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Sosirea icoanei Maicii Domnului la Iviron; Sfântul Ierarh Avdas;

Calendar Creștin Ortodox MARTIE 2022 [Sursa foto: Shutterstock]

Marile sărbători ale lunii Martie 2022

În luna Martie 2022, cea mai importantă sărbătoare are loc pe 25 martie, Buna Vestire sau Blagoveștenia. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendarul creștin ortodox, dar și cu dezlegare la pește, dat fiind că la acea dată ne aflăm în Postul Paștelui.

Postul Paștelui începe luni, 7 martie 2022, și durează 40 de zile, până la sărbătoarea Învierii Domnului, care va avea loc duminică, 24 aprilie 2022.

Postul Paștelui este cel mai aspru, dar și cel mai lung post de peste an. Lăsatul secului de carne pentru Postul Mare al Paştelui din 2022 va avea loc duminică, 6 martie. Cu o săptămână înainte de începerea Postului Paștelui, credincioșii au voie să consume brânză, ouă și lapte. Aceasta se mai numește și Săptămâna Brânzei sau Săptămâna Albă.

Postul Paștelui, tradiții și obiceiuri

În Postul Paștelui credincioșii renunţă la carne, ouă, pește, brânză, lapte, dar, totodată, trebuie să se roage mai mult şi să devină mai spirituali.

În Postul Paştelui, creştinii au voie să consume peşte doar la două mari sărbători, de Praznicul Bunei Vestiri, pe data de 25 martie și de Florii, în duminica dinaintea Paștelui.

Femeile gravide, lăuzele, copiii şi bolnavii pot fi scutiţi de la postul alimentar, însă trebuie să facă rugăciuni şi fapte bune.

în Postul Paștelui nu se fac nunți, botezuri și nu se țin petreceri, practic zilele de naștere nu se serbează, iar distracțiile sunt interzise.

Este imperativ necesar pentru sufletul creştinului să meargă să se spovedească în post. Spovedania presupune mărturisirea păcatelor și căință. Se face, de obicei, în ultima săptămână de dinainte de Înviere.

Tot în ultima săptămână a postului Paștelui, în fiecare biserică creștin-ortodoxă, se oficiază “Deniile”, unele dintre cele mai frumoase și înălțătoare slujbe religioase, care au loc seara, relatează traditii-superstitii.ro.

Postul negru, cum se ține și ce beneficii poate aduce asupra sănătății

Ce este INTERZIS să faci în Postul Paștelui

În Postul Paștelui nu se fac nunți, botezuri și cumetrii.

În Postul Paștelui, biserica spune că nu se cântă și nu se dansează.

În Postul Mare nu se consumă carne, ouă, lapte, brânză și nici alte derivate din acestea.

În Postul Paștelui nu se bea alcool și nu se fumează.

Nu se mănâncă pește în Postul Paștelui, dacă nu este zi de dezlegare.

În Săptămâna Patimilor se ține un post mai aspru, urmând ca în Vinerea Mare să nu se mănânce deloc.

În Postul Paștelui, creștinii trebuie să se roage mai mult.

În Postul Paștelui este interzisă împreunarea dintre femeie și bărbat.

Rugăciunea care se citește în Postul Paștelui

Dumnezeul nostru, nădejdea tutu­­ror marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta cea Veche și Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm și Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârgu­ință, spre mărirea numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păca­telor noas­tre, spre omorârea patimilor și biru­­ință asupra păcatului; ca împreună cu Tine răstignindu-ne și îngro­pân­du-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună­plă­cere înaintea Ta întru toate zilele vieții noastre. Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hris­toase, Dum­­­ne­­zeule, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte, și Preasfântului și bu­nului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

