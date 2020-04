Pe 3 aprilie este pomenit in calendarul crestin-ortodox Sfantul Cuvios Nichita Marturisitorul.

Sfantul Nichita s-a nascut in Cezareea Bitiniei si a trait in perioada luptei puternice impotriva icoanelor. La 8 zile dupa ce l-a nascut, mama lui a murit. De cresterea sa s-a ocupat tatal, Filaret. Parintele Sfantului Cuvios Nichita era monah.

Calendar ortodox 3 aprilie. Sarbatoare 3 aprilie 2020: Sfantul Cuvios Nichita Marturisitorul

Nichita a ajuns la Manastirea Michidei, pe muntele Olimp, iar dupa sapte ani a fost silit sa devina preot, fiind hirotonisit chiar de patriarhul de atunci, Tarasie. A primit toata randuiala manastirii, devenind apoi staret al lacasului de cult dupa cuviosul Nichifor.

In anul 813 a inceput un nou val al luptei impotriva icoanelor, iar dreptcredinciosii si clericii au fost prigoniti. Sfantul Nechita a fost inchis si torturat si, dupa o perioada de stat in temnita, a fost trimis in exil.

Sarbatoare 3 aprilie. La batranete, dupa ce s-a incheiat prigoana, Cuviosul Nechita nu a mai vrut sa se intoarca la manastirea de pe muntele Olimp, de unde fusese izgonit, ci a preferat sa se retraga singur si in liniste intr-un schit de langa Constantinopol. Trupul lui a fost adus la manastire dupa moarte. Moastele sale au fost asezate langa cele ale patriarhului Nichifor si langa sfantul Atanasie.

Calendar crestin-ortodox 3 aprilie 2020. Troparul Sfantului Nichita Marturisitorul: Indreptatorule al Ortodoxiei, invatatorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu si al curatiei si luminatorule al lumii, podoaba claugarilor cea de Dumnezeu insuflata Nichita, intelepte, cu invataturile tale pe toti i-ai luminat. Alauta duhovniceasca, roaga-te lui Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.