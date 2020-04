Calendar ortodox 7 aprilie. Ce sfant mare pomenim

Ortodocsii il pomenesc pe 7 aprilie pe Caliopie, fiu al Teocliei.

Calendar ortodox 7 aprilie 2020. Sfantul Mucenic Caliopie. Caliopie a propavaduit numele si invataturile lui Hristps, motiv pentru care a ajuns sa fie torturat si intemnitat. A fost legat si batut cu plumb, intins pe o roata sub care s-a aprins foc. "Dar arătându-se îngerul Domnului, a oprit roata şi focul s-a răcit şi s-a arătat îngerul cu groază, pentru cei ce-l priveau".

Calendar ortodox aprilie. Calendar crestin-ortodox 7 aprilie

Caliopie a fost aruncat in temnita, iar in Joia Mare a fost rastignit. Mama sa a dat cinci galbeni de aur calailor pentru a-l aseza pe cruce cu capul in jos. In Vinerea Marea, la ora 3, a murit. Dupa ce l-a dat jos de pe crucea pe care fusese rastignit, mama sa a lesinat, apoi si-a dat si ea sufletul. Caliopie si mama lui au fost inmormantati impreuna in acelasi loc.

7 aprilie. Troparul Sfantului Mucenic Caliopie

Glasul 4

Mucenicul Tău, Doamne, Caliopie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.