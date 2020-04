Calendar ortodox 8 aprilie. Trei mari sfinti sunt pomeniti

In articol:

Trei mari sfinti apostoli sunt pomeniti miercuri 8 aprilie.

Sarbatoare 8 aprilie 2020. Sfintii Irodion, Agav si Ruf fac parte din grupul celor 70 de apostoli ai Mantuitorului Iisus Hristos.

Calendar ortodox aprilie 2020. Sarbatoare 8 aprilie

In cea de-a opta zi a lunii aprilie sunt praznuiti sfintii apostoli Irodion, Agav si Ruf. Sfantul Irodion a fost episcop in cetatea Neon Patron (acum orasul Pastras in Grecia). Irodion a fost crezut mort, dar "s-a ridicat si a continuat sa ii ajute pe Apostoli si cu darul lui Dumnezeu ramanand viu". A mers cu Sfantul Apostol Petru la Roma si a propovaduit cuvantul lui Dumnezeu.

Sfantul apostol Agav era proroc, fiind cel care a prevazut foametea in lume care a avut loc in timpul cezarului Claudiu. Sfantul Ruf a fost episcop in cetatea Tebei (Grecia).

Cei trei sfinti apostoli au fost ucisi de iudei si pagani.

Calendar ortodox 8 aprilie. Condacul Sfintilor Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit si Ermis

Glasul 2

Cele de sus căutând...

Arătatu-v-aţi ucenici ai lui Hristos şi Apostoli preacinstiţi, Sfinţilor Irodion mărite, Agav şi Ruf, Asincrit şi Flegon, împreună cu Ermis. Rugaţi-vă pururea Domnului să ne dea iertare de greşeli nouă, celor ce vă lăudăm pe voi.

Glasul 3

Sfinţilor Apostoli rugaţi pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.