Calendar ortodox 9 aprilie. Sfantul praznuit azi

In articol:

Pe 9 aprilie, crestinii ortodocsi il praznuiesc pe Sfantul Mucenic Eupsihie.

Calendar ortodox 9 aprilie. Eupsihie s-a nascut intr-o familie de nobili crestini. A fost crescut cu dragoste pentru Dumnezeu si semeni.

Calendar ortodox aprilie. Sarbatoare 9 aprilie. Sfantul Mucenic Eupsihie

In ziua in care s-a casatorit cu o tanara de neam nobil, Eupsihie, ajutat de alti cativa crestini, a intrat intr-un templu pagan si a daramat statuile si a provocat mari stricaciuni in locul in care tocmai se pregatea sa intre un cortefiu format din pagani care ii aduceau jertfe zeitei Fortuna.

Imparatul a aflat de isprava lor si a poruncit ca toti cei care au participat sa fie pedepsiti. Toti au fost nevoiti sa plateasca tributuri exorbitante, multi au fost recrutati in armata si altii au fost decapitati.

La ordinul imparatului Iulian Apostatul, a fost prins, legat de un copac si torturat. Dupa ce a fost supus la chinuri groaznice, a fost decapitat. Sfantul Mucenic Eupsihie a murit in anul 362.

Citeste si: Klaus Iohannis, despre noaptea de înviere în plină pandemie de coronavirus: „Eu voi sărbători…”

Citeste si: Un preot îi cere lui Iohannis să permită credincioşilor să se adune la biserică de Înviere: „Aţi fost ales într-o ţară majoritar ortodoxă. Respectaţi-i credinţa”

Calendar ortodox aprilie. Sarbatoare 9 aprilie 2020. Troparul Sfantului Mucenic Eupsihie

Mucenicul Tau, Doamne, Eupsihie, intru nevointa sa, cununa nestricaciunii a dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru; ca avand puterea Ta pe chinuitori a invins; zdrobit-a si ale demonilor neputincioasele indrazniri. Pentru rugaciunile lui mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.