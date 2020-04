Sfantul pomenit in calendarul crestin-ortodox. Este praznuit Sfantul Iosif, scriitorul de cantari.

Cuviosul Iosif a fost "pazitor de vase al Bisericii Mari a Constantinopolului", spre deosebire de Iosif, chir Iosif, episcop al Tesalonicului, care este praznuit pe 26 ianuarie.

Iosif scriitorul de cantari s-a nascut in Sicilia. Parintii lui, Plotin si Agatia, erau dreptcredinciosi si imbunatatiti. Inca din copilarie era smerit si interesat de invatatura Scripturii.

Cand Sicilia a fost invadata de barbari, a plecat cu parintii din Sicilia la Peloponis, apoi singur, dupa moartea lor, la Tesalonic. A intrat intr-o manastire si s-a tuns conform randuielii, devenind monah. Cuviosul Iosiv a fost hirotonit preot de episcopul Tesalonicului.

Ulterior, Iosif l-a insotit pe Sfantul Grigorie Decapolitul in Bizant si au inceput sa umble impreuna din casa in casa, sfatuindu-i pe credinciosi si indemnandu-i sa se roage si sa nu cada in pacat.

Calendar ortodox aprilie. Sarbatoare 4 aprilie 2020. In drum spre Roma, unde ar fi trebuit sa stea de vorba cu Papa Leon al treilea, este capturat pe mare de talhari, trimis in Creta la prigonitorii de icoane. Acolo este aruncat in temnita si prins in lanturi. Totusi, Sfantul Iosif nu a renuntat la credinta, ba mai mult, cuvintele sale le-au folosit drept mangaiere si altora din temnita.

"Ce poate să fie mai dulce şi mai de bucurie decât lanţurile acestea, cu care, pentru dragostea lui Hristos şi pentru icoana cea sfântă a Lui, suntem legaţi! Deşi îndurăm nevoi în legăturile cele de puţin timp, totuşi ni se cuvine a mulţumi lui Dumnezeu pentru pătimirea aceasta, având pildă vie pe Sfântul Pavel, care, socotind lanţurile ca pe nişte podoabe de aur, negrăit se bucura, că s-a învrednicit pentru numele lui Iisus Hristos a pătimi unele ca acestea. Dar mai ales singur Hristos a pătimit pentru noi, lăsându-ne pildă că să urmăm Lui, Care n-a făcut păcat, şi ocări împotrivă n-a rostit şi, pătimind, nu s-a înfricoşat, precum zice Sfântul Apostol Petru. Este cu adevărat oarecare necaz din simţitele dureri ale trupului, dar este cu neputinţă a se numi cineva purtător al jugului lui Hristos, de nu-I va urma Lui.

Răbdând aceleaşi pătimiri pe care El pentru noi Le-a răbdat, Dumnezeu fiind Atotputernic, Care putea şi în alt oarecare chip să mântuiască pe om, însă bine a voit, ca din osteneli şi bucurii să se nască acea putere a faptei bune, care poate să deschidă uşa cerului, care de mult a fost încuiată. Deci nu altă cale ne-a arătat nouă spre mântuire, ci numai aceea prin osteneli şi prin necazuri. Pentru ce dar să ne tulburăm, punându-ne sănătatea noastră în pătimire pentru Sfânta Icoană a Mântuitorului şi a Preacuratei Maicii lui Dumnezeu? Căci aşa împotrivindu-ne poruncii împăratului celui răucredincios, vom câştiga darul lui Dumnezeu şi ajutorul cel în vreme bună", spunea Cuviosul Iosif potrivit doxologia.ro.

Sfantul Iosif a stat 6 ani in temnita, apoi s-a eliberat.

Troparul Sfantului Iosif, scriitorul de cantari

Troparul Sfântului Cuvios Iosif Imnograful, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Iosif, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Iosif. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.