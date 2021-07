Calendar Ortodox AUGUST 2021. Vezi care sunt cele mai mari sărbători ale lunii

Calendar Ortodox AUGUST 2021 [Sursa foto: PixaBay] 10:51, iul 27, 2021 Autor: Elena Popescu

In articol:

Calendar Ortodox AUGUST 2021. Vezi care sunt cele mai importante sărbători creştine din luna august, dar şi pe ce dată se celebrează Adormirea Maicii Domnului.

Luna August mai este denumită în limbaj popular și luna Gustar. Această lună are 31 de zile; ziua are 13 ore, iar noaptea are 11 ore.

Calendar Ortodox AUGUST 2021

1 D Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 frați Mc. Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); glas 5, voscr. 6

2 L Aducerea moaștelor Sf. Întâi Mc. și Arhid. Ștefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împ. Iustinian cel Mare (Post. Nu se fac nunți)

3 M Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf. Mironosiță Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Post. Nu se fac nunți)

4 M Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil (Post. Nu se fac nunți)

5 J Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, ep. Romei (Post. Nu se fac nunți)

6 V (†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

8 D Sf. Ier. Emilian Mărt., ep. Cizicului și Miron, ep. Cretei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum), voscr. 7

9 L Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos (Post. Nu se fac nunți)

10 M Sf. Mc. Laurențiu, arhid.; Sf. Sfințit Mc.

Xist, ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post. Nu se fac nunți)

11 M †) Sf. Ier. Nifon, patriarhul Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Post. Nu se fac nunți)

12 J Sf. Mc. Fotie și Anichit (Post. Nu se fac nunți)

13 V Odovania praznicului Schimbării la Față a Domnului; Mutarea moaștelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei și Dositei (Post. Nu se fac nunți)

14 S Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul M. D.) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

15 D (†) Adormirea Maicii Domnului (Nu se fac nunți) Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Ap. Filipeni II, 5-11; I Corinteni I, 10-17; Ev. Luca X, 38-42; XI, 27-28; Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8

16 L Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

17 M †) Sf. Gheorghe Pelerinul; Sf. Mc. Miron pr., Straton și Ciprian

18 M Sf. Mc. Flor și Lavru (Post. Nu se fac nunți)

19 J Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla

20 V Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor și Teoharie (Post. Nu se fac nunți)

21 S Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei; † Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. și Venust

22 D Sf. Mc. Agatonic și cei îmtruna cu ei Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare- potolirea furtunii); voscr. 9

23 L Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului; † Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Lugdunum

24 M Sf. Sfințit Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation

25 M Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit (Post. Nu se fac nunți)

26 J Sf. Mc. Adrian și Natalia, soția sa

27 V Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie; Sf. Ier. Osie, ep. Cordobei (Post. Nu se fac nunți)

28 S Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia

29 D (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Fapte XIII, 25-33 (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului)

30 L †) Sf. Ier. Varlaam, mitr. Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu, ep. Romanului; Sf. Ier. Ioan, Pavel cel Nou și Alexandru, patr. Constantinopolului

31 M Așezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului

Calendar Ortodox AUGUST 2021 [Sursa foto: MediaFax Foto]

Cele mai importante sărbători ale lunii August

Luna August este plină de sărbători, potrivit calendarului creștin ortodox. Prima sărbătoare importantă a lunii august este începutul Postului Adormirii Maicii Domnului.

Citeste si: Pe ce dată este Sf. Maria Mare 2021. Sărbătoarea se mai numește și Adormirea Maicii Domnului

Postului Adormirii Maicii Domnului este al treilea post de peste an și are dată fixă, spre deosebire de Postul Paștelui sau Postul Sfinților Petru și Pavel.

Postul Sfintei Marii începe la data 1 august 2021 și se încheie la data de 14 august 2021, fiindcă pe 15 august are loc sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Pe 6 august este Schimbarea la Față a Domnului Iisus Hristos. Aceasta este o mare sărbătoare, fiind a doua ca însemnătate după Postul Adormirii Maicii Domnului. În această zi de post se dă dezlegare la pește.

A treia sărbătoare importantă a lunii august este Adormirea Maicii Domnului, care se celebrează pe 15 august, în fiecare an. Aceasta esta una dintre cele mai importante sărbători închinate Fecioarei Maria.

O altă sărbătoare importantă care se ține în luna august este Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Indiferent de ziua în care pică, se ține post aspru și rugăciune, fiind o sărbătoare de comemorare a unui eveniment tragic.

Citeste si: Pe ce dată este Sf. Maria Mică 2021. Sărbătoarea se mai numește și Nașterea Maicii Domnului

Calendar Ortodox AUGUST 2021 [Sursa foto: PixaBay]

Sfânta Maria Mare 2021 – tradiții, obiceiuri și superstiții

Ziua de Sfânta Maria Mare este și ziua Marinei, Sfânta Fecioară Maria fiind considerată ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni.

Citeste si: Când începe Postul Sfintei Marii 2021? Postul Adormirii Maicii Domnului durează două săptămâni

La sărbătoarea Sf. Maria Mare nu se lucrează la câmp, nu se coase și nici nu se spală rufe.Sărbătoarea Sântămăriei se ține mai ales pentru sănătate, dar și pentru căsătorie, vindecare, naștere ușoară sau ocrotire de rele, potrivit traditii-superstitii.ro.

De Sf. Maria Mare se împart struguri și prune din noua recoltă, dar și alte bucate pentru sufletele celor adormiți. Dimineața se duc poamele la biserică și se sfințesc de către preot, iar mai apoi se împart din suflet.

O veche superstiție spune că dacă de Sfântă Mărie înfloresc trandafirii, atunci toamna va fi lungă și blândă.

În unele sate din România, oamenii nu aprind focul cu două zile înainte de Sfânta Maria Mare. Cine nu respectă tradiția, riscă să se îmbolnăvească sau să le ia foc acareturile.

Tot de Sfânta Maria Mare nu se doarme pe prispa casei și este interzis scăldatul în apele râurilor, fiind spurcate de cerbi.