Calendar Ortodox FEBRUARIE 2023. Sărbători cu cruce roșie în ultima lună de iarnă

Calendar Ortodox FEBRUARIE 2023. Vezi care sunt cele mai importante sărbători creștine din luna februarie, dar și pe ce dată începe Postul Paștelui.

Luna Februarie mai este denumită în limbaj popular și luna Făurar. Această lună are 28 de zile, ziua are 11 ore, iar noaptea are 13 ore.

Calendar Ortodox FEBRUARIE 2023

M Sfânta Bridgit, ocrotitoarea Irlandei; Sfânta Muceniță Felicitas; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniță Perpetua; Înainte-prăznuirea Întâmpinarii Domnului; Sfântul Vasile, Episcopul Tesalonicului; J (✝) Întâmpinarea Domnului; Sfântul Mucenic Agatodor; Sfântul Mucenic Iordan; Sfântul Mucenic Gavriil; V Sfântul Nicolae al Japoniei; Sfântul și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sfânta Prorociță Ana; Sfântul Ignatie de Marioupolis; Sfântul Ansgar, luminătorul Danemarcei și al Suediei; S Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul; Sfântul Sfințit Mucenic Avramie; D Sfânta Muceniță Agata; Sfânta Muceniță Teodula; ✝) Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului); (Începutul Triodului) L Sfântul Arsenie din Ikalto, Georgia; Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare; Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei; Sfântul Mucenic Iulian; Sfânta Muceniță Fausta; Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Ioan Profetul; Sfântul Mucenic Evilasie; M Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului; Sfântul Cuvios Luca din Elada; Sfinții 4 Mucenici tribuni, împreună cu cei 1003 mucenici din Nicomidia; M Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfântul Proroc Zaharia; Sfânta Muceniță Marta; Sfânta Muceniță Maria; (Harți) J Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Ierarh Mucenic Marcel; Sfântul Sfinţit Mucenic Pangratie; Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sfântul Petru Damaschinul; V ✝) Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie; Sfânta Muceniță Enata; Sfânta Muceniță Valentina; Sfânta Cuvioasă Ana din Novgorod; Sfântul Mucenic Pavel; (Harți) S Sfânta Teodora, împărăteasa; Sfântul Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei; D Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sfântul Ierarh Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Hristea; Sfântul Ierarh Alexie, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; ✝) Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor); L Sfinți Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila; Sfântul Cuvios Martinian; Sfântul Ierarh Evloghie, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir; Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev), Făcătorul de minuni din Sofia; Sfântul Sfințit Nou Mucenic Silvestru, arhiepiscopul de Omsk; M Sfântul Ilarion cel Nou din Georgia; Sfântul Cuvios Maron; Sfântul Cuvios Avraam; Sfântul Filimon, Episcopul Gazei; Sfântul Mucenic Nicolae din Corint; Sfântul Cuvios Auxenție; Sfântul Nou Mucenic Damian; M Sfântul Antim din Chios; Sfântul Cuvios Eusebiu din Siria; Sfântul Apostol Onisim; Sfântul Mucenic Maior; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ostrobramsk- Vilnius”; Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei; J Sfântul Mucenic Valent diaconul; Sfântul Mucenic Pamfil preotul; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Seleuc; Sfântul Ierah Flavian, Arhiepiscopul Constantinopolului; V Sfântul Împărat Marcian; Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfânta Cuvioasă Mariamna; Sfânta Împărăteasă Pulheria; Sfântul Ierarh Ermoghen, Patriarhul Moscovei; Sfântul Cuvios Teodor cel Tăcut de la Lavra Peșterilor din Kiev; S Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Romei; Sfântul Ierarh Agapit, Episcopul Sinadei; (Sâmbăta morților- Moșii de iarnă) D Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Filimon și soția sa, Apfia; Sfântul Cuvios Mărturisitor Evghenie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Macarie; Sfânta Cuvioasă Filoteia din Atena; ✝) Duminica Înfricoșătoarei judecăți (a Lăsatului sec de carne); L Sfântul Cuvios Visarion; Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Cataniei; Sfântul Ierarh Agaton, Episcopul Romei; M Sfântul Cuvios Timotei; Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Mavrichie; M Sfântul Cuvios Limneu; Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Talasie; (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte și ouă) J Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Sfânta Cuvioasă Gorgonia; Sfântul Damian Esfigmenitul; V ✝ Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte și ouă) S Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfântul Mucenic Ipatie; (Sâmbăta Sfinților Cuvioși) D Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei; Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca; ✝) Duminica izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză); (Învățătură despre iertare, post și neagonisire); L Sfântul Cuvios Efrem Katunakiotul; Sfântul Leandru, Arhiepiscop al Sevillei; Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Talaleu; Sfântul Ierarh Rafail din Brooklyn; (Începutul Postului Sfintelor Paști. Zi aliturgică. Canonul Mare) M ✝) Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea; ✝) Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul; Sfântul Sfințit Mucenic Nestor, Episcop de Maghid; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul; Sfântul Sfințit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei; (Zi aliturgică. Canonul Mare).

Calendar Ortodox FEBRUARIE 2023 [Sursa foto: Shutterstock]

Marile sărbători ale lunii februarie 2023

În a doua lună din Noul An, creștinii ortodocși au parte de o singură zi de sărbătoare, marcată în calendar cu cruce roșie. Această sărbătoare este Întâmpinarea Domnului, care se celebrează la data 2 februarie 2023.

Pe 18 februarie, creștinii ortodocși îi pomenesc pe cei adormiți și fac parastase în Sâmbăta Morților, care se mai numește și Moșii de iarnă.

Tot în luna februarie 2023 începe și Postul Paștelui, cel mai lung și aspru post de peste an. Postul Mare începe pe 27 februarie 2023 și se încheie pe 15 aprilie 2023.

De asemenea, creștinii îi sărbătoresc în ultima zi din luna februarie pe Sfinții Ioan Casian, Gherman din Dobrogea și Cuviosul Vasile Mărturisitorul.

Întâmpinarea Domnului 2023, tradiții și obiceiuri

La 40 de zile după Crăciun, pe 2 februarie, Biserica Ortodoxă sărbătorește Întâmpinarea Domnului, care în tradiția populară se mai numește și Stretenie sau Ziua Ursului. Se crede că în această zi anotimpul rece se confruntă cu cel cald.

Se credea că, dacă în această zi de sărbătoare este soare, ursul iese din bârlog și, văzându-și umbra, se sperie și se retrage, iarna se prelungește cu încă 6 săptămâni. Însă, dacă în ziua de Stretenie cerul este înnorat, ursul nu-și poate vedea umbra și rămâne afară, se apropie primăvara.

De Ziua Ursului, în funcție de starea vremii, bătrânii făceau prognozarea timpului optim al culturilor de peste an, stabilind acum un adevărat "grafic" al semănaturilor de primăvară, relatează tradiții-superstitii.ro.

Bolnavii de "sperietoare" erau tratați în această zi prin afumare cu păr smuls dintr-o blană de urs iar, în satele pe unde se întâmpla să treacă ursarii, se obișnuia ca bărbații să fie "călcați terapeutic" de către urșii dresați, potrivit crestinortodox.ro.

La sărbătoarea Întâmpinării Domnului se obișnuiește ca sătenii să meargă în livezi și să vorbească cu pomii fructiferi. Totodată, pomii fructiferi care nu au rodit în anul precedent sunt amenințați cu securea, ca să fie determinați ca în acest an să rodească.

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului se respectă pentru spor în casă, sănătatea copiilor, belșug și binecuvântare.

Rugăciune care se citește la începutul Postului Paștelui

Atotputernice Stăpâne, înţelepte şi atotbunule Doamne, Născătorule cel fără de început al Fiului celui dintr-o fiinţă născut şi Purcezător al Sfântului şi Celui de viaţă făcătorul Tău Duh, veşnic şi pururea fiitor; Însuţi pricinuitorule de purcedere, a Cărui mărire este nemărginită, slavă nespusă şi milostivire nemăsurată; Cel ce ne-ai adus pe noi din nefiinţă şi ne-ai cinstit cu chipul Tău cel prea scump; Care ne-ai dăruit nouă nevrednicilor nu numai a Te cunoaşte pe Tine şi a Te iubi, dar încă ce este mai scump, că şi Tată a Te numi pe Tine ne-ai învrednicit. Mulţumim Ţie, Dumnezeule al milostivirii şi al îndurărilor, Cel ce nu ne-ai lăsat pe noi, cei ce am călcat porunca Ta, în mijlocul păcatului şi în umbra morţii; ci ai binevoit a trimite pe pământ, pentru mântuirea noastră, pe Unul-Născut Fiul Tău, prin Care şi veacurile s-au făcut, ca prin întruparea Lui şi prin patimile Lui cele înfricoşătoare, de chinuirea diavolului şi din stricăciunea morţii să ne izbăvim. Mulţumim Ţie, Dumnezeule al dragostei şi al puterilor, că după înălţarea la cer a Preascumpului nostru Mântuitor, ai trimis şi pe Preasfântul Tău Duh peste aleşii Lui ucenici şi apostoli, pentru că prin puterea propovăduirii lor celei de Dumnezeu insuflate pe toată lumea s-o lumineze cu lumina cea curată a Evangheliei Tale. Deci, Însuţi, Iubitorule de oameni, Stăpâne, ascultă acum rugăciunea cea smerită a nevrednicilor fiilor Tăi, că aşa precum ne-ai zidit pe noi numai pentru bunătatea Ta şi ne-ai răscumpărat pe noi pentru îndurarea Ta, aşa ne şi mântuieşte pe noi pentru îndurarea Ta, aşa ne şi mântuieşte pe noi după milostivirea Ta cea neasemănată; fiindcă din faptele noastre nici urmă de pocăinţă nu avem, ci dreapta răsplătire şi despărţire de prealuminată fața Ta ne aşteaptă. Că, dacă şi pentru tot cuvântul în deşert se va cere de la noi răspuns în ziua judecăţii şi a răsplătirii, pentru nenumăratele noastre fărădelegi, cu care am greşit înaintea Ta, apoi, ce răspuns vom da noi, săracii, în ziua aceea? Pentru aceasta alergăm spre a Ta bunătate, care covârşeşte toată mintea şi cuvântul, rugându-ne Ţie: Greşit-am, curăţeşte-ne pe noi, Doamne; nelegiuit-am, iartă-ne, Stăpâne, mâniatu-Te-am, milostiveşte-Te, îndelung-Răbdătorule. Şi păzeşte mai ales mintea, ştiinţa şi inima noastră de răutăţile lumii; izbăveşte-ne pe noi şi ne mântuieşte de viforul cel mult învăluitor al patimilor şi al căderilor în păcatele cele ştiute şi neştiute; ne îndreptează pe noi la limanul cel lin al credinţei, al dragostei şi al nădejdii vieţii celei veşnice. Adu-Ţi aminte, Doamne, de noi, întru mila Ta; dăruieşte-ne nouă toate cererile cele spre mântuire, și mai ales viaţă curată şi fără de prihană; învredniceşte-ne pe noi a Te iubi pe Tine şi a ne teme din toată inima noastră şi a face voia Ta cea sfântă; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor. Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeul nostru eşti şi Ţie slavă şi mulţumire şi închinăciune înălţăm, împreună cu Cel fără de început al Tău Fiu şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh; acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

