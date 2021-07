Calendar Ortodox IULIE 2021. Sfântul Pantelimon - 27 iulie, printre cele mai importante sărbători ale lunii

Calendar Ortodox IULIE 2021 [Sursa foto: Shutterstock] 12:26, iul 22, 2021 Autor: Elena Popescu

In articol:

Calendar Ortodox IULIE 2021. Vezi care sunt cele mai importante sărbători creştine din luna iulie, dar şi pe ce dată se celebrează Sfântul Pantelimon.

Luna Iulie mai este denumită în limbaj popular și luna Cuptor. Această lună are 31 de zile; ziua are 14 ore, iar noaptea are 10 ore.

Calendar Ortodox IULIE 2021

J ✝) Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți ; Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma; Ap. Romani 5, 10-16; Ev. Matei 8, 23-27 V ✝) Sfântul Voievod Ștefan cel Mare ; Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; Sfântul Ierarh Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului; Sfântul Ierarh Ioan Maximovici; S Sfântul Mucenic Iachint; Sfântul Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Meliton; Ap. Romani 3, 19-26; Ev. Matei 7, 1-8 D Sfântul Ierarh Andrei Criteanul, Arhiepiscopul Cretei; Sfânta Cuvioasă Marta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Galata; Sfântul Cuvios Andrei Rubliov, iconograful;

✝) Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților români) și (Chemarea primilor Apostoli); a Sfinților Români L ✝ Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul; Sfântul Cuvios Lampadie; Sfântul Cuvios Mucenic Ciprian; Cei șase cuvioși ucenici ai Sfântului Atanasie Athonitul; Ap. Romani 7 M Sfântul Mucenic Arhip; Sfânta Muceniță Lucia din Roma; Sfântul Mucenic Filimon; Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare; Sfântul Sfințit Mucenic Astie, episcopul Dirahiei; Ap. Romani 7, 14-25; 8, 1-2; Ev. Matei 10, 9-15 M ✝) Sfânta Mare Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Toma din Maleon; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Mucenic Evanghel; J ✝) Sfinții Mucenici Epictet și Astion ; Sfânta Teodosia; Sfântul Mare Mucenic Procopie; Cinstirea Icoanei Bunei Vestiri din Ustiug; Sfântul Cuvios Teofil, Izvorâtorul de mir; V ✝) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț ; Sfântul Cuvios Coprie Egipteanul; Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie, episcopul Taorminei; Sfântul Sfințit Mucenic Chiril; Sfântul Mucenic Andrei; Sfântul Mucenic Prov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Koloci; S Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei; Sfântul Mucenic Apolonie; Sfântul Mucenic Vianor; Sfântul Mucenic Siluan; Sfântul Cuvios Sava Vatopedinul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Koneviț; Sfântul Cuvios Antonie de la Lavra Pecerska; Sfântul Ierarh Gheorghe, episcopul Tesalonicului; D Sfântul Cuvios Sofronie de la Essex; Sfânta Olga, Împărăteasa Rusiei; Sfântul Cuvios Leon din Mandra; Sfânta Mare Muceniță Eufimia; Sfântul Mucenic Nectarie Aghioritul; ✝) Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieții); Ap. Romani 5, 1-10; Ev. Matei 6, 22-33; glas 2, voscr. 3 Mare Muceniță Eufimia; Sfântul Mucenic Nectarie Aghioritul;(Despre grijile vieții); Ap. Romani 5, 1-10; Ev. Matei 6, 22-33; glas 2, voscr. 3 L ✝) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromița de la Muntele Athos ; Sfântul Mucenic Proclu; Sfântul Mucenic Ilarie; Sfânta Veronica; Sfântul Cuvios Mihail Maleinul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul; Ap. Romani 9, 18-33; Ev. Matei 11, 2-15 M Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Cuvios Ștefan Savaitul; Sfânta Cuvioasă Sara; Sfânta Muceniță Golinduhia din Persia; M Sfântul Mucenic Iust; Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul; Sfântul Apostol Achila; Sfântul Mucenic Iraclie; Ap. Romani 11, 2-12; Ev. Matei 11, 20-26 J Sfântul Ierarh Iosif, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfinții Mucenici Chiric și Iulita; Sfântul Vladimir, Luminătorul Rusiei; Sfânta Cuvioasă Matrona; Ap. Romani 11, 13-24; Ev. Matei 11, 27-30 V Sfântul Mucenic Avudin; Sfântul Mucenic Faust; Sfântul Sfinţit Mucenic Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sfânta Muceniţă Iulia; Sfântul Antioh; Ap. Romani 11, 25-36; Ev. Matei 12, 1-8 S Sfântul Ierarh Eufrasie, Episcopul Ienopolei; Sfânta Mare Muceniță Marina; Sfinții Țari Mucenici Romanov: Nicolae și Alexandra și fiii lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia și Alexei; Ap. Romani 6, 11-17; D ✝) Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor ; Sfânta Cuvioasă Muceniță Elisabeta, ducesa Rusiei; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Iachint; Sfânta Muceniţă Valentina; Sfântul Cuvios Pamvo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de pe Tolga (Tolgska); ✝) Duminica a 4-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului; a Sf. Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic); L Sfântul Cuvios Die; Sfânta Cuvioasă Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare; Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov; M ✝) Sfântul Slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul; M ✝) Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche ; Sfântul Proroc Iezechiel; Sfântul Cuvios Ioan Pustnicul; Sfântul Cuvios Simeon; Ap. Romani 15, 7-16; Ev. Matei 12, 38-45 J Sfânta Muceniță Marcela; Sfânta Mironosiță și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena; V Sfânta Cuvioasă Pelaghia din insula Tinos; Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Foca; Sfinții Mucenici Trofim și Teofil; Sfântul Sfinţit Mucenic Apolinarie, episcopul Ravenei; Sfântul Mucenic Vitalie; Sfânta Muceniţă Valeria; S Sfânta Mare Muceniță Hristina; Sfântul Mucenic Ermoghen; Ap. Romani 8, 14-21; Ev. Matei 9, 9-13 D Sfânta Cuvioasă Eupraxia; Sfânta Cuvioasă Olimpiada; Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al V-lea Ecumenic; ✝) Duminica a 5-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei); L ✝) Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel (Argeș) ; Sfântul Sfințit Mucenic Ermolae; Sfânta Cuvioasă Muceniță Paraschevi din Roma; Sfântul Cuvios Moise Ungurul; Sfântul Cuvios Gherontie Athonitul; Sfântul Sava al III-lea; M ✝ Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfântul Cuvios Manuel; Sfântul Clement de Ohrida; M Sfinții Apostoli și Diaconi Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, dintre cei 70; Sfântul Cuvios Pavel de la Xiropotamu; J Sfântul Rege și Martir Olav al Norvegiei; Sfântul Mucenic Eustație din Georgia; Sfântul Mucenic Veniamin; Sfântul Mucenic Mamant; Sfânta Muceniță Teodota cu fiii săi; Sfântul Mucenic Calinic; Ap. I Corinteni 3, 18-23; Ev. Matei 13, 36-43 V Sfinții Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sfânta Muceniță Iulita; Sfântul Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei; Sfântul Anatolie „cel Tânăr” de la Optina; Ap. I Corinteni 4, 5-8; Ev. Matei 13, 44-54 S Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea; Sfântul și Dreptul Evdochim; Înainte-prăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; Ap. Romani 9, 1-5; Ev. Matei 9, 18-26 (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)

Calendar Ortodox IULIE 2021[Sursa foto: PixaBay]

Cele mai importante sărbători ale lunii Iulie

Cele mai importante sărbători ale lunii iulie sunt pomenirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și Cinstirea Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, care s-a înălțat la cer pe o căruță de foc trasă de cai.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Citeste si: Cea mai puternică rugăciune către Sfântului Ioan Botezătorul

În tradiția populară, Sf. Mare Proroc Ilie este considerat ocrotitorul recoltelor și a rămas în istoria Bisericii Ortodoxe ca un exemplu de credință și curaj demn de urmat. Biserica Ortodoxă îi aduce multă cinstire, pentru că este pomenit ca mare bărbat și erou al credinței.

Există tradiții populare diferite din toate zonele geografice ale Românei, încât unitatea este cinstea deosebită care i se cuvine profetului Ilie. Oamenii cred că atunci când se întâmpla fenomene meteorologice spectaculoase, Ilie de fapt traversează cerul cu căruța lui de foc, pentru a ne ocroti. El este mereu și mereu în slujba binelui.

Citeste si: Rugăciune pentru găsirea unui loc de muncă. Cum să te rogi dacă îţi cauţi un serviciu

Sf Ilie este unul dintre Profeții evrei, Biserica Ortodoxă îl cunoaște sub numele de Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul, relatează wikipedia.org.

Totodată, pe 31 iulie 2021 se lasă secul pentru Postul Adormirii Maicii Domnului, al treilea post de peste an, care începe în fiecare an la data de 1 august.