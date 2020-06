Calendar ortodox iunie 2020. Lucruri interzise in prima luna de vara

In articol:

Pe data de 7 iunie crestinii cinstesc Pogorarea Duhului Sfant, in timp ce pe data de 8 iunie este Lunea Sfantului Duh. In cele doua zile sunt praznuite Rusaliile.

Calendar ortodox iunie 2020. Tot in aceasta luna este cinstita Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, numita si Sanzienele, fiind sarbatorita pe data de 24 iunie, in timp ce pe 29 iunie sunt praznuiti apostolii Petru si Pavel. Inainte de cinstirea Sfintilor Petru si Pavel se afla postul sfintilor apostoli, care incepe pe 15 iunie.

Calendar ortodox iunie 2020. Marile sarbatori religioase in luna iunie

Mosii de vara, pomenirea generala a mortilor

Sambata, 6 iunie, inainte de Duminica Rusaliilor sunt "Mosii de vara", sarbatoare dedicata pomenirii mortilor. Cu aceasta ocazie, in toate bisericile ortodoxe se vor oficia Sfinte Liturghii urmate de slujbe de pomenire a celor trecuti la cele vesnice.

Mosii de vara - Datini si credinte

"Mosii de vara", tinuti in sambata Rusaliilor, este unul dintre cele mai importante momente ale cultului mortilor. Inainte se credea ca sufletele mortilor, dupa ce au parasit mormintele in Joia Mare si au zburat slobode timp de 50 de zile, se intorc in lumea subterana in sambata Rusaliilor. Pentru ca aceasta reintoarcere sa se desfasoare fara incidente, oamenii savarseau rituri de induplecare si de imbunare a spiritelor mortilor: impodobeau gospodariile si mormintele cu ramuri de tei si faceau pomeni fastuoase, practici ce s-au pastrat pana astazi.

De Rusalii se dau de pomana vase de lut, cani, strachini si vase de lemn (cofe), impodobite cu flori si umplute cu lapte, vin sau apa. In unele sate bucovinene "Mosii de vara" incep inca in dimineata sambetei de Rusalii, cand pomenile amintite mai sus se trimit pe la casele vecinilor. Dar ritualul de pomenire are loc mai ales in cimitire, unde mormintele sunt curatate si impodobite din timp iar lumanarile ard intreaga perioada in care se desfasoara ceremonialului de pomenire. Impacarea sufletelor mortilor si intoarcerea lor fara incidente in morminte depind de bogatia ofrandelor (pomenilor) si de respectarea ritualului.

Superstitii de Rusalii! Ce traditii respecta romanii

Rusaliile sau Cincizecimea e una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, ea fiind praznuita la 50 de zile de la Inaltarea Domnului. Iata cateva superstitii de Rusalii!

De Rusalii, romanii pastreaza traditii si au superstitii. Spre exemplu, unii impodobesc locuinta cu frunze sfintite de tei sau nuc pentru a indeparta duhurile rele, bolile. Altii danseaza Jocul Calusarilor pentru a alunga spiritele lelelor sau ung usile cu usturoi pentru a nu avea ghinion in anul respectiv.

Se spune ca ramurile de tei feresc gospodariile de grindina sau de duhurile rele ale zanelor, astfel ca, dupa ce sunt sfintite la biserica, credinciosii le iau acasa si le pun la icoane sau la usa. Frunzele de tei se folosesc ca leacuri, ele avand puteri vindecatoare, dupa cum se spune in traditia populara. In unele zone, femeile fac descantece pentru a alunga Ielelor, iar usile se ung cu usturoi, pentru ca se crede ca asa va fi pazita casa de rele si ghinion tot restul anului.

In unele zone, oamenii au si alte superstitii de Rusalii. In gospodarii, persoanele prepara unsori si le intind pe ugerele vacilor pentru a avea lapte mult tot anul. Ardelenii au o alta traditie si anume, stropesc femeile cu apa pentru a fi frumoase pana la sfarsitul anului.

Ce sunt Sanzienele si cand se sarbatoresc

Sanzienele sunt, in mitologia romaneasca, zane bune din clasa ielelor dar care atunci cand nu le este respectata sarbatoarea devin surate cu Rusaliile care sunt zane rele.Uneori Sanzienele sunt sinonime cu Dragaicele, manifestandu-se, potrivit superstitiei, in ziua sf. Ioan Botezatorul - 24 iunie.

Pe langa manifestarile tipice fapturilor supranaturale din clasa ielelor, Sanzienele au si manifestari vizuale: flori de scaieti, tunse de puf, sunt atarnate peste noapte de streasina si, dupa cat creste puful dimineata, se stabileste norocul celor care infaptuiesc datina.

Calendar ortodox iunie 2020

1 iunie Sfantul Iustin Martirul si Filosoful

2 iunie (†) Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava

3 iunie Sfintii Mucenici Luchilian, Ipatie, Paul, Dionisie si Claudie (Dezlegare la peste)

4 iunie (†) Sfintii Zotic, Atal, Camasis si Filip de la Niculitel

5 iunie Sfantul Mucenic Dorotei, episcopul Tirului (Dezlegare la peste)

6 iunie Sambata mortilor – Mosii de vara; Sfantul Ilarion cel Nou

7 iunie (†) Pogorarea Duhului Sfant – Rusaliile; Sfantul Teodot, episcopul Ancirei

8 iunie (†) Lunea Sfantului Duh; Aducerea moastelor Sfantului Teodor Stratilat

9 iunie Sfantul Chiril al Alexandriei

10 iunie Sfantul Mucenic Timotei, episcopul Prusei Harti

11 iunie Sfantul Apostol Vartolomeu; Sfantul Luca al Crimeii

12 iunie Sfantul Cuvios Onufrie cel Mare (Harti)

13 iunie Sfanta Mucenita Achilina

14 iunie Lasatul secului pentru Postul Sfintilor Ap. Petru si Pavel; Sfantul Proroc Elisei

15 iunie Inceputul Postului Sfintilor Petru si Pavel; Sfantul Proroc Amos (Post)

16 iunie Sfantul Tihon (Dezlegare la ulei si vin)

17 iunie Sfintii Mucenici Manuil, Savel si Ismail (Post)

18 iunie Sfintii Mucenici Leontie, Ipatie si Teodul (Dezlegare la ulei si vin)

19 iunie Sfantul Apostol Iuda (Post)

20 iunie Sfantul Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor (Dezlegare la peste)

21 iunie Sfantul Mucenic Iulian din Cilicia

22 iunie (†) Sfantul Grigorie Dascalul, Sfantul Mucenic Eusebie (Dezlegare la peste)

23 iunie Sfanta Mucenita Agripina (Dezlegare la ulei si vin)

24 iunie (†) Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul (Dezlegare la peste)

25 iunie Sfanta Mucenita Fevronia (Dezlegare la ulei si vin)

26 iunie Sfantul Cuvios David din Tesalonic (Post)

27 iunie Sfantul Cuvios Samson, primitorul de straini (Dezlegare la peste)

28 iunie Aflarea moastelor Sfintilor Mucenici Chir si Ioan

29 iunie (†) Sfintii Apostoli Petru si Pavel

30 (†) Soborul celor 12 Apostoli; Sfantul Ierarh Ghelasie de la Ramet