Calendar Ortodox MARTIE 2023. Marile sărbători din luna martie

Calendar Ortodox MARTIE 2023. Vezi care sunt cele mai importante sărbători creștine din luna martie, dar și pe ce dată are loc sărbătoarea: Buna Vestire.

Luna Martie mai este denumită în limbaj popular și luna Mărțișor. Această lună are 31 de zile, ziua are 12 ore, iar noaptea are 12 ore.

Calendar Ortodox MARTIE 2023

M Sfanta Mucenita Evdochia; Canonul cel Mare Post J Sfantul Teodot, Sfantul Nicolae Planas; Canonul cel Mare V Sfintii Mucenici Eutropiu, Cleonic si Vasilisc S Sfantul Gherasim de la Iordan; Sambata Sfantului Teodor Tiron- Pomenirea morților. Dezlegare la ulei si vin D Sfantul Mucenic Conon din Isauria- Ap. Evrei XI, 24-2632-40Ev. Ioan I, 43-51glas 5, voscr. 5. Duminica Ortodoxiei- prima Duminica din Postul Mare- Ap. Evrei XI, 24-2632-40Ev. Ioan I, 43-51glas 5, L Sfintii 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci Post M Sfintii Mucenici Episcopi din Cherson; Sfantul Mucenic Efrem, episcopul Tomisului M Sfantul Teofilact Marturisitorul, episcopul Nicomidiei J † 40 de mucenici din Sevastia Armeniei. Dezlegare la ulei si vin V Sfintii Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie, Pavel, Anecton si Crescent Post S Sfantul Sofronie, patriarhul Ierusalimului; Pomenirea mortilor. Dezlegare la ulei si vin Duminica Sfantului Grigorie Palama- Ap. D Sfantul Teofan Marturisitorul; Sfantul Simeon Noul Teolog- Ap. Evrei I, 10-14II, 1-3VII, 26-28VIII, 1-2Ev. Marcu II, 1-12Ioan X, 9-16glas 6, voscr. 6.- Ap. Evrei I, 10-14II, 1-3VII, 26-28VIII, 1-2Ev. Marcu II, 1-12Ioan X, 9-16glas 6, voscr. 6 Evrei I, 10-14II, 1-3VII, 26-28VIII, 1-2Ev. Marcu II, 1-12Ioan X, 9-16glas 6, voscr. 6 L Aducerea moastelor Sfantului Nichifor, patriarhul Constantinopolului; Sfanta Ipomoni Post M Sfantul Benedict din Nursia M Sfantul Mucenic Agapie si cei sapte mucenici J Sfantul Mucenic Sabin Egipteanul V Sfantul Alexie S Sfantul Chiril al Ierusalimului; Pomenirea mortilor. Dezlegare la ulei si vin D Sfintii Mucenici Hrisant si Daria- Ap. Evrei IV, 14-16V, 1-6Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 7, voscr. 7. Duminica Sfintei Cruci- Ap. Evrei IV, 14-16V, 1-6Ev. Marcu VIII, 34-38IX, 1glas 7, voscr. 7 L Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit Post M Sfantul Ierarh Iacob Marturisitorul M Sfantul Vasile de Ancira, Sfanta Drosida J Sfantul Mucenic Nicon V Sfantul Cuvios Zaharia S † Buna Vestire- Dezlegare la peste D Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil- Ap. Evrei VI, 13-20Efeseni V, 8-19Ev. Marcu IX, 17-32Matei IV, 25V, 1-12glas 8, voscr. 8 Dezlegare la ulei si vin. Predica la Duminica Sfantului Ioan Scararul- Ap. Evrei VI, 13-20Efeseni V, 8-19Ev. Marcu IX, 17-32Matei IV, 25V, 1-12glas 8, voscr. 8 L Sfanta Mucenita Matroana din Tesalonic Post M Sfantul Cuvios Ilarion cel Nou M Sfantul Mucenic Marcu, episcopul Aretuselor; Denia Canonului Mare J Sfantul Cuvios Ioan Scararul V Sfantul Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei; Denia Acatistului Bunei Vestiri

Calendar Ortodox MARTIE 2023 [Sursa foto: Shutterstock]

Marile sărbători ale lunii martie 2023

În luna martie are loc sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, joi, pe 9 martie. Tot în această lună apare în calendar cruce roșie la sărbătoarea Bunei Vestiri, sâmbătă, 25 martie.

Totodată, în luna martie se face pomenirea morților, în fiecare sâmbătă a Postului Sfintelor Paști.

Buna Vestire 2023, tradiții și obiceiuri

Sărbătoarea Bunei Vestiri se mai numește și Ziua Cucului, denumire legată de cântecul cucului care începe întotdeauna de Blagoveștenie și se sfârșește la Sânziene sau Sân Petru.

În tradiția populară se spune că pasărea pe care o numim cuc, nu este de fapt cucul adevărat, cel care avea pene de aur, ci perechea acestuia, Sava, relatează traditii-superstitii.ro.

În unele regiuni ale ţării, membrul casei care se trezește primul, tămâiază toată casa pentru ca spurcăciunile să stea departe de ogradă. După ce s-a tămâiat casa, se continuă cu animalele şi pomii fructiferi. Dacă se observă că unii pomi fructiferi nu vor avea rod, atunci îi amenință cu un topor, zicându-le „ dacă nu rodești, te tai!” , potrivit sursei citate.

, potrivit sursei citate. În unele sate din România se obișnuiește ca în ziua Bunei Vestiri să se aprindă focul în curte, în fața ușilor. Oamenii pun lângă aceste focuri pâine, sare și apă pe care mai apoi le vor da de pomană. În acest fel îngerii se încălzesc, mănâncă și bea apă, iar cei ai casei vor fi păziți de cele rele.

Tradiția ne mai spune și că în ziua Bunei Vestiri oamenii nu au voie să se certe și să fie supărați unii pe alții, pentru că vor avea necazuri tot anul.

În ziua de Buna Vestire, pescarii care vor să prindă mult pește, merg la biserică de unde iau anafură. O bucățică din această anafură o pun apoi în gura primului pește prins, pe care îl aruncă înapoi în baltă spunând: “Du-te! Și cu câți te vei întâlni, spune-le la toți să vină la mine!” , potrivit crestinortodox.ro.

, potrivit crestinortodox.ro. Se crede că dacă cucul începe să cânte, iar tu eşti pe stomacul plin, vei avea parte de bogăţie şi avuţii. Însă dacă cântecul cucului te va surprinde pe stomacul gol, atunci e semn rău, se spune că „t e-a spurcat cucul”, iar peste an lucrurile nu vor merge tocmai bine.

iar peste an lucrurile nu vor merge tocmai bine. La sate se crede că ouăle făcute în ziua de Buna Vestire nu sunt bune de pus sub cloști. Astfel gospodinele obișnuiesc să arunce ouăle din cuiburile păsărilor de curte.

În ziua de Buna Vestire să nu pui mâna pe ou, să nu cauți găinile de ou să nu pui cloațele, căci ies pui strâmbi, suciți, cu două capete.

Se mai spune că așa cum va fi vremea în ziua de Blagoveștenie, așa va fi și în ziua de Paști.

Conform unei alte superstiții dacă la Buna Vestire este frunza verde în codru, atunci anul va fi îmbelșugat.

Dacă în ziua de Blagoveștenie va fi frumos, anul va fi unul bun, iar dacă vremea în ziua de Blagoveștenie este una amestecată, când soare, când ploaie, atunci anul nu va fi tocmai bun.

Rugăciune care se citește în Postului Paștelui

O, Dulcea Sărutare a sufletelor noastre, cu roua rugăciunilor tale curăţeşte inimile noastre şi le fă izvorâtoare de gânduri dumnezeieşti. Cu razele minunilor tale împodobit-ai mănăstirea în care eşti cinstită, tuturor închinătorilor dăruindu-le din belşug untdelemnul darurilor tale. Auzi-ne şi pe noi, cei ce de la marginile lumii cu bătăile rugăciunii căutăm să aflăm deschiderea uşii milostivirii tale.

Ca şi cu o dulce sărutare cu darul tău veseleşti sufletele întristate şi ridici povara mâhnirilor noastre. Deci, şi acum, te rugăm să cauţi cu milostivire spre robii tăi şi să potoleşti valurile păcatelor. Povăţuieşte-ne pe noi pe cărarea ascultării de Fiul tău şi cu înfrânarea îngrădeşte mişcările sufletului şi trupului nostru.

Deschide-ne nouă uşa îndurărilor dumnezeieşti, căci din pricina păcatelor noastre am depărtat de la noi pe făcătorii de bine. Rugăciunea paraclisierului Ioanichie ai ascultat-o cu blândeţe şi întăritu-l-ai pe dânsul întru nădejde, ca una ce purtai neîncetat grijă de mănăstirea ta şi de mântuirea sufletului său. Deci, ca o milostivă Maică a creştinilor, ia în mâinile tale şi viaţa noastră şi ne povăţuieşte pe calea mântuirii.

Stinge focul ispitelor şi nimiceşte cursele celui rău, care caută să ne tragă pe noi în adâncul deznădăjduirii.

Ceea ce ai primit în braţele tale pe Cel Necuprins de gând, încinge şi sufletele noastre cu legătura iubirii de oameni şi ne arată vrednici lucrători de fapte bune.

Deschide hambarele darurilor tale şi ne hrăneşte pe noi din destul, ca să-ți aducem pâinea laudelor dumnezeieşti din cuptorul inimii.

Pe noi, cei împovăraţi cu multe răutăţi, ne cheamă la limanul pocăinţei şi cu ploaia rugăciunii tale stinge focul gheenei cel gătit pentru păcatele noastre. Fii nouă sprijinitoare în necazuri, căci la tine alergăm ca la un liman binecuvântat, cerând iertare greşelilor noastre şi mare milă.

Surse: doxologia.ro, crestinortodox.ro