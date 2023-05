In articol:

Calendar Ortodox Miercuri, 24 mai 2023. Biserica îi cinstește astăzi pe Sfântul Cuvios Simeon; Sfântul Mucenic Serapion și Sfânta Mucenică Marciana.

Calendar Ortodox Miercuri, 24 mai 2023

În fiecare an, la data de 24 mai, Biserica îi cinstește pe Sfântul Cuvios Simeon; Sfântul Mucenic Serapion și Sfânta Mucenică Marciana. Tot astăzi, are loc Odovania Praznicului Învierii Domnului.

Sfântul Simeon din Muntele Minunat, este cunoscut și ca Simeon Stâlpnicul cel Tânăr. A trăit în periosda 521- 24 mai 592 și a fost un părinte foarte cunoscut pentru iubirea lui față de Dumnezeu.

Sfântul a fost un învățător iscusit și un model al dedicării vieții lui Dumnezeu, pentru creștini. Aproape toată viața și-a petrecut-o în vârful unui stâlp, rugându-se neîncetat. Sfântul Simeon refuza mâncarea și foarte rar ațipe a, deoarece se ruga neîncetat pentru toți cei care îl vizitau și căutau binecuvântarea sa.

Timp de 68 de ani, Sfântul a trăit doar pe acel stâlp, pe muntele minunat.

Postul aspru și rugăciunea erau importante pentru el, astfel că nu dorea să coboare din lăcașul său. Sfântul Cuvios Simeon a trecut la cele veșnice la data de 24 mai 592, ziua în care biserica îl prăznuiește în prezent.

Calendar Ortodox Miercuri, 24 mai 2023. Trei mari Sfinți sunt pomeniți astăzi [Sursa foto: Shutterstock]

Rugăciune la Înălțarea Domnului, 25 mai 2023

Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pogorându-Te din înălţimile cereşti pentru a noastră mântuire şi hrănindu-ne cu bucurie duhovnicească în sfintele şi prealuminoasele zile ale învierii Tale şi, iarăşi, după săvârşirea slujirii Tale pământeşti, Te-ai înălţat cu slavă de la noi la ceruri şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui!

În această senină şi atotluminoasă zi a Dumnezeieştii Tale Înălţări la ceruri, pământul prăznuieşte şi saltă, cerul se bucură astăzi de Înălţarea Ziditorului făpturii, oamenii slavoslovesc neîncetat văzând firea noastră cea rătăcită şi căzută, pe umerii Tăi, acum, Mântuitorule, luată şi înălţată la ceruri.

Îngerii se veselesc zicând: Cine este acesta, care a venit cu slavă puternic în lupte şi tare în războaie? Acesta este cu adevărat Împăratul Slavei? Învredniceşte-ne şi pe noi, neputincioşii, care gândim încă la cele pământesti şi săvârşim neîncetat cele plăcute trupului, să cugetăm la înfricoşătoarea Ta înălţare la cer, grijile cele trupeşti şi cele lumeşti să le lepădăm şi împreună cu Apostolii

Tăi să privim acum la cer şi, cu toată inima şi cu tot cugetul nostru, să ne amintim că acolo sus, în ceruri, este sălaşul nostru, iar aici pe pământ suntem doar străini şi călători, plecaţi din casa Părintească în ţara îndepărtată a păcatului.

Pentru aceasta Te rugăm cu osârdie Doamne, ca prin preaslăvită înălţarea Ta, să însufleţeşti conştiinţa noastră, să ne scoţi din robia acestui trup şi a acestei lumi păcătoase şi să ne învredniceşti să cugetăm la cele înalte, nu la cele pământeşti;

că nu se cuvine să ne fie nouă pe plac, ci Ţie, Domnului şi Dumnezeului nostru, să-Ţi slujim şi să lucrăm, până când dezlegându-ne de legăturile trupului şi trecând vămile văzduhului, să dobândim cereştile Tale locaşuri, unde stând de-a dreapta Slavei Tale,

împreună cu Arhanghelii şi Îngerii şi cu toţi Sfinţii, vom proslăvi Preasfânt Numele Tău, împreună cu Părintele Tău Cel fără de început şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţa Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Evenimente importante din 24 mai

1819: SS Savannah a început călătoria istorică plecând din Georgia, Statele Unite spre Liverpool, Anglia și devenind prima navă cu aburi care traversează Atlanticul. A ajuns la destinație la 30 iunie fiind salutată de sute de bărci și un vas de război.

1844: Samuel Morse a transmis prima telegramă în codul Morse de la Washington DC, către asistentul său Alfred Vail, în Baltimore, Maryland pentru a inaugura prima linie telegrafică. Conținutul mesajului a fost: "Ce a făcut Dumnezeu?" (un citat biblic, numerele 23:23).

1875: A fost constituit Partidul Național Liberal, printre membrii fondatori fiind: Ion C. Brătianu, M. Kogălniceanu, M.C. Epureanu.

1883: Podul Brooklyn, celebrul pod peste East River din New York, a fost deschis traficului după 14 ani de construcție, unindu-se astfel Brooklyn-ul de Manhattan.

1900: Al Doilea Război al Burilor: Regatul Unit anexează Republica Orange.

1903: A fost inaugurat Castelul Pelișor.

1906: Hotelierul elvețian César Ritz a deschis la Londra un alt hotel cu numele său, în care fiecare apartament are o baie privată, ca o noutate. Standardele de servicii și dotările de lux ale casei au stabilit standarde la nivel național.

1908: A fost inaugurată noua clădire a Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București, în prezența regelui Carol I.

1915: Primul Război Mondial: Italia declară război Austro-Ungariei.

1943: Holocaust: Josef Mengele devine ofițerul șef medical la Auschwitz.

1962: Astronautul american, Scott Carpenter, a orbitat de trei ori în jurul Pământului în capsula spatială Aurora 7.

1976: Avioanele Concorde aflate sub pavilion englez și francez au efectuat primele zboruri comerciale.

1981: Președintele ecuadorian Jaime Roldos a murit într-un accident de avion în circumstanțe misterioase, pe 24 mai.

1990: A luat ființă, la București, Teatrul Masca, singurul teatru de gest, pantomimă și expresie corporală din România, condus de actorul și regizorul Mihai Mălaimare.

2004: Explozia de la Mihăilești, accident soldat cu 18 morți, 13 răniți și importante pagube materiale.

Surse: ro.wikipedia.org, pravila.ro