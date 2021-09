Calendar Ortodox OCTOMBRIE 2021. Marile sărbători ale lunii octombrie

In articol:

Calendar Ortodox OCTOMBRIE 2021. Vezi care sunt cele mai importante sărbători creştine din luna octombrie dar şi pe ce dată se celebrează Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Luna Octombrie mai este denumită în limbaj popular și luna Brumărel.

Calendar Ortodox OCTOMBRIE 2021

V †) Acoperamantul Maicii Domnului ; Sf. Apostol Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; † Sf. Cuv. Iosif si Chiriac de la Bisericani, (Dezlegare la pește) S Sf. Sfintit Mucenic Ciprian; Sf. Mucenita Iustina fecioara D Sf. Sfintit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sf. Mucenic Teoctist, Duminica a 19-a după Rusalii, (Predica de pe munte- Iubirea vrășmașilor) L Sf. Sfintit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei M Sf. Mucenita Haritina; † Sf. Cuv. Daniil si Misail de la Manastirea Turnu M Sf. Apostol Toma; Sf. Mucenita Erotiida J † Sf. Mari Mucenici Serghie si Vah; Sf. Mucenici: Iulian preotul, Chesarie diaconul si Polihronie V Sf. Cuv. Pelaghia și Taisia S Sf. Apostol Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic si Atanasia D Sf. Mucenici Evlampie si Evlampia, sora lui; Cuviosii: Vasian si Teofil Marturisitorul, Duminica a 20-a după Rusalii, (Învierea fiului văduvei din Nain) L Sf. Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi; Sf. Ier. Teofan Marturisitorul, episcopul Niceei M Sf. Mucenici: Prov, Tarah si Andronic; Sf. Cosma, Episcopul Maiumei M † Aducerea Moastelor Sf. Ap. Andrei la Iasi; Sf. Mucenici : Carp, Papil, Agatodor, Agatonica si Florentie J †) Sf. Cuvioasa Parascheva de la Iasi; Sf. Mucenici: Nazarie, Ghervasie, Protasie si Chelsie V Sfântul Sfințit Mucenic Lucian, preotul din Antohia S Sf. Mucenic Longhin Sutasul D Sf. Proroc Oseea; Sf. Cuv. Mucenic Andrei Criteanul, Duminica a 21-a după Rusalii, (a Sfinților Părinți de la Sinodul Ecumenic al VIII-lea), Pilda Semănătorului L Sf. Apostol si Evanghelist Luca; Sf. Mucenic Marin cel Batran M Sf. Proroc Ioil; Sf. Mc. Uar; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila M Sf. Mare Mucenic Artemie; Sf. Cuv. Gherasim din Chefalonia J †) Sf. Cuv. Mărturisitori Visarion și Sofronie; Sf. Mucenic Oprea ; Sf. Preoti Marturisitori Ioan din Gales si Moise Macinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare V Sf. Ierarh si Intocmai cu Apostolii Averchie; Sfintii 7 tineri din Efes S Sf. Apostol Iacob, rudenia Domnului; Sf. Cuv. Macarie Romanul D Sf. Mare Mucenic Areta; Sf. Mucenici Marcu, Sotirih si Valentin, Duminica a 22-a după Rusalii, (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor) L Sf. Mucenici Marcian si Martirie; Sf. Tavita M †) Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de mir M †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală) ; Sf. Mc. Nestor J †) Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Tarii Romanesti ; Sf. Mucenici Terentie, soția sa, Neonila și cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, episcopul Cezareei Capadociei V Sf. Cuv. Mucenita Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie si Maria, nepoata sa S Sf. Sfințit Mc. Zenovie, episcopul Ciliciei, si sora sa, Zenovia; Sf. Apostol Cleopa( Sâmbăta morților – Moșii de toamnă) D Sfintii Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul si Narcis; Sf. Mc. Epimah, Duminica a 23-a după Rusalii, (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr)

Această lună are 31 de zile, ziua are 11 ore, iar noaptea are 13 ore.

Marile Sărbători ale lunii Octombrie 2021

Prima sărbătoare importantă din octombrie 2021 este Acoperământul Maicii Domnului, care se sărbătorește chiar pe 1 octombrie 2021.

La jumătatea lunii octombrie este mare sărbătoare la Iași. Pe 14 octombrie 2021, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Chiar și Bucureștiul îmbracă straie de sărbătoare în luna octombrie. Pe 26 și 27 octombrie se cinstesc Sfinții Dimitrie, Izvorâtorul de Mir și Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștiului, ale cărui moaște se află la Catedrala Patriarhală din Capitală.

Totodată, luna octombrie se încheie cu Sâmbăta Morților sau Moșii de toamnă, care se pomenesc în ultima sâmbătă din lună, la data de 30 octombrie 2021.

Rugăciune la icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”

Stăpână Preabinecuvântată, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu-Cuvântul spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit, ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine!

Căzând la icoana ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a Stăpânului Celui iubitor de oameni: revarsă asupra noastră, Stăpână, prea bogate milele tale şi cererile noastre cele aduse ţie, celei Grabnic Ascultătoare, grăbeşte a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire.

Cercetează-ne, preabună, pre noi robii tăi, cu darul tău, şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri.

Izbăveşte, Atotmilostivă Stăpână, toate oraşele, satele și ţara aceasta, de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie şi de alte pedepse vremelnice şi veşnice, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maică.

Şi slobozeşte pre robii tăi (numele) şi mă slobozeşte pre mine robul tău (numele) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului Tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

