Calendar Ortodox Vineri, 26 mai 2023. Află ce sfinți sunt pomeniți astăzi

Calendar Ortodox Vineri, 26 mai 2023. Biserica îi cinstește pe Sfinții Apostoli Carp şi Alfeu, din cei 70, Sfinții Mucenici Averchie şi Elena.

Conform Calendarului Ortodox, la data de 26 mai 2023, Biserica îi cinstește pe Sfinții Apostoli Carp şi Alfeu, din cei 70, Sfinții Mucenici Averchie şi Elena.

Sfinții Carp și Alfeu au făcut parte din cei 70 de Apostoli ai lui Hristos. Se știe despre Sfântul Carp că l-a găzduit pe Sfântul Apostol Pavel în propria casă și l-a ajutat să împărtășească oamenilor credința în Dumnezeu.

Sfântul Apostol Carp era din Troa și a fost pus de către Sfântul Apostol Pavel episcop în Veria, datorită iubirii sale față de Hristos. Acolo, Sfântul a propovăduit mulți locuitori ai cetății, până când iudeii s-au întors împotriva lui și l-au supus la multe chinui, iar într-un final, l-au ucis.

Moaștele Sfântului Apostol Carp au fost îngropate de creștini în cetatea în care a slujit acesta.

Se spune că moaștele sale au devenit făcătoare de minuni. Mulți bolnavi s-au vindecat și au ales calea cea dreaptă, datorită Sfântului Carp.

Moșii de vară 2023. Rugăciunea care se citește în Sâmbăta Morților [Sursa foto: Shutterstock]

Sărbători importante din luna iunie 2023

În luna iunie vor avea loc mai multe sărbători creștine, foarte importante pentru creștinii ortodocși. De asemenea, pe 12 iunie începe postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

3 iunie- Moșii de vară (Sâmbăta Morților),

4 iunie- Rusaliile (Pogorârea Sfântului Duh),

4 iunie- Sfânta Treime (a doua zi de Rusalii),

12 iunie- Începutul Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel,

24 iunie- Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul,

29 iunie- Sfinții Petru și Pavel.

Evenimente importante din 26 mai

1918: Republica Democratică Georgia și-a declarat independența.

1920: Constantin Brâncuși a participat, la Paris, la „Festivalul Dada", împreună cu André Gide, Paul Valéry, F. Léger etc., fiind unul dintre semnatarii manifestului intitulat „Contre Cubisme, contre Dadaisme"

1940: Al Doilea Război Mondial: Începe Bătălia de la Dunkirk, numele sub care este cunoscută evacuarea forțelor Aliaților care fuseseră separate de principalele trupe ale defensivei franceze de înaintarea rapidă a trupelor germane.

1941: Al Doilea Război Mondial: Distrugătorul polonez Piorun schimbă focuri cu, cuirasatul german Bismarck și își semnalizează poziția către flota britanică, care va reuși să distrugă cu succes mândria flotei germane.

1966: Guyana Britanică își câștigă independența și devine Guyana.

1967: The Beatles lansează albumul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

1969: Programul Apollo: Apollo 10 se întoarce pe Pământ, după un test de succes de opt zile a tuturor componentele necesare pentru viitoarea primă aselenizare cu echipaj uman.

1977: Excentricul american, George Willig, a escaladat una dintre clădirile World Trade Center din New York, în trei ore și jumătate, fiind „premiat" de poliție cu o amendă de un dolar și 10 cenți.

1984: Nicolae Ceaușescu inaugurează Canalul Dunăre-Marea Neagră (Ramura principală+Ramura de Sud).

1986: Comunitatea Europeană adoptă steagul european, la data de 26 mai. 2019: La alegerile europarlamentare din România clasamentul partidelor este următorul: PNL- 27,00%, PSD- 22,51%, Alianța USR-PLUS- 22,36%, PRO România- 6,44%, PMP- 5,76%, UDMR- 5,26%, ALDE- 4,11%; prezența la vot a fost de 49,02%. La Referendumul pe tema justiției, 80,9% au votat "Da" la prima întrebare și 81,1% au votat "Da" la a doua întrebare; prezența la vot a fost de 41,28%.

Surse: ro.wikipedia.org, basilica.ro