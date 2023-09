Călin Donca, percheziționat de DIICOT! Autoritățile i-au confiscat trei mașini de lux, la scurt timp după ce a fost reținut pentru 24 de ore

In articol:

În urmă cu doar câteva momente, celebrul afacerist Călin Donca a fost reținut de DNA sub acuzația mai multor infracțiuni grave, printre care și evaziune fiscală. Acesta trece prin clipe grele și ar putea petrece 30 de zile în spatele gratiilor, dacă va fi plasat în arest preventiv.

Mașinile de lux deținute de Călin Donca au fost confiscate

Recent, afaceristul a fost spus unor percheziții, iar mai multe mașini de lux i-au fost confiscate.

Călin Donca este foarte cunoscut în mediul online datorită videoclipurilor pe care le postează pe platforma TikTok. Despre el se știe că are mai multe afaceri care îi produc sume considerabile de bani, astfel că își permite un stil de viață extrem de luxos. Recent, Direcția Națională Anticorupție Brașov a decis să îl aresteze pentru 24 de ore pe omul de afaceri căruia i se aduc mai multe acuzații grave, printre care evaziune fiscală și cea de grup infracțional organizat.

Citește și: Povestea impresionantă a lui Călin Donca. A devenit milionar, deși a crescut într-o garsonieră de 20 de metri pătrați: „Eram sătul de sărăcie, mâncam în fiecare zi pâine și ulei”

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Șoferul care a provocat carambolul de pe A1 spune că a fost orbit de soare. Cinci oameni au murit, alți doi sunt grav răniți- stirileprotv.ro

Potrivit SpyNews.ro, omul de afaceri a fost supus unor percheziții de către procurorii DIICOT, iar în urma acestor percheziții au fost confiscate trei dintre mașinile lui de lux. Această lovitură a fost foarte grea pentru afacerist având în vedere că a mărturisit în repetate rânduri că are o pasiune pentru mașinile sport de lux. Cu toate acestea, Călin a putut să își păstreze mașinile preferate, iar acum rămâne de văzut ce decizie vor lua magistrații în cazul lui.

Călin Donca a pornit de jos

În urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni TV, omul de afaceri povestea că a pornit de jos, însă a muncit mult pentru a ajunge unde este astăzi. Călin Donca a mărturisit că a avut perioade în care nu avea ce mânca, iar lucrul acesta l-a ambiționat să își depășească condiția.

Citeste si: „Nu doresc nimănui să simtă ceea ce simţim noi în momentele astea şi ce am simţit noi în aceste patru săptămâni.” Ce s-a întâmplat cu mama lui Sebi, tânărul care a pierit în accidentul de la 2 Mai- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Să înțeleagă și el anumite chestii". Cheloo, despre divorțul lui Cătălin Bordea. Reacția artistului a făcut înconjurul internetului- radioimpuls.ro

Citește și: Care a fost primul job al lui Călin Donca? Acum este unul dintre cei mai bogați români, dar puțini știu cu ce se ocupa la vârsta majoratului. A început de jos: "Am tras tot greul de care am avut nevoie ca să mă dezvolt"

„Eu am fost născut în Reșița, într-o garsonieră de 20 de metri pătrați. Vin de la o condiție normală, iar lucrul acesta a fost și o bucurie și mi-a creat foamea să reușesc. Eram sătul de sărăcie, mâncam în fiecare zi pâine și ulei. Treptat, am făcut tot pe mâinile noastre, a fost o bucurie că am putut să facem.”, mărturisea Călin Donca în urmă cu mai mult timp, în cadrul unui show TV, potrivit Spynews.ro.