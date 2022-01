Călin Geambașu, atac dur la adresa Doinei Spătaru, la 11 ani de la moartea fiicei sale - Mălina Olinescu! Artista a intervenit imediat în direct: „Simt revoltă și indignare. Am luat niște pastile, pentru că tremur toată”

In articol:

Doina Spătaru a răbufnit în direct, la TV, după ce Călin Geambașu a acuzat-o în nenumărate rânduri că nu își omagiază fiica. Artista s-a arătat indignată de declarațiile solistului, care a început să o critice pentru modul în care se comportă la 11 ani de la moartea Mălinei Olinescu.

Călin Geambașu: "Nu înțeleg de ce mama ei nu o omagiază"

Călin Geambașu a atacat-o dur pe mama Mălinei Olinescu, la 11 ani de la moartea cântăreței. Solistul a criticat-o la sânge pe Doina Spătaru, spunând că artista nu face niciun demers pentru a-și omagia fiica: "Nu înțeleg de ce mama ei nu o omagiază, de ce nu o onorează pe Mălina nici până în ziua de astăzi. Vorbim de fiica ei care a fost și este un înger de fată. Un om care nu a făcut decât să ajute în orice anturaj se afla, nu avea intrigi, nimic.

Nu înțeleg de ce mama ei nu îi onorează aminterea. Eu, dacă aș fi fost părintele ei, nu mai conta propria persoană, aș fi vorbit numai de ea, fără să inventez, Mălina nu avea nevoie de nicio hiperbolizare. După o astfel de pierdere, nu aș fi contenit să o omagiez. Peste ce spun eu, este important ce spune chiar Doina. O mamă când declară public că ea și-a sacrificat relația cu fiicele pentru a merge în străinătate cu tatăl meu este… Suntem consternați observându-i manifestarea ei și post mortem.", a declarat Călin Geambașu, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Doina Spătaru, replică tranșantă pentru Călin Geambașu

În urma acuzațiilor pe care Călin Geambașu le-a făcut la adresa ei, Doina Spătaru a intervenit în direct. Artista a mărturisit că îl compătimește pe bărbat pentru atitudinea de care dă dovadă. Mai mult, aceasta a ținut să lămurească întreaga situație, așa că a readus în discuție declarațiile ei de la acea vreme, la care fiul lui Petre Geambașu făcea referire: "Mă îneacă emoțiile, simt revoltă și indignare pentru ceea ce a făcut Călin cu mine, face exact ce a făcut cu părinții lui. Îmi pare rău, îl compătimesc! Am luat niște pastile pentru că tremur toată, nu vorbesc punctual pentru că nu sunt în stare. Faptul că eu nu am fost lângă Mălina când lua pastile și când s-a sfârșit cum s-a sfârșit este un neadevăr de la început până la sfârșit. Eu am fost mereu cu ea la medic, la preot, am vorbit cu ea, am fost peste tot.

Nu are sens să înșirui tot ce am făcut ca mamă. Nu am fost absentă niciodată din viața fiicelor mele, decât fizic atunci când eram plecată în turnee. Am dat un singur interviu în 2007 și vă dau citire fragmentului în care am vorbit despre relația cu fetele mele de la acea dată. ‘Mi-am sacrificat relația cu fetele mele, eu le lăsam într-un punct și, când mă întorceam, descopeream că ele mai parcurseseră o bucățică din drumul vieții.

Uneori îmi dădeam seama că nu mai reușeam să ajung la sufletul lor și mă temeam să nu se înstrăineze de mine, dar m-am străduit și perseveram să fiu o mamă prezentă în viața lor. Între timp, au crescut și ele și au început să înțeleagă altfel lucrurile și iată că, încet, încet, micile dezacorduri de comunicare au fost eliminate, iar acum totul este în regulă. Am două fete extraordinare, cu care mă mândresc, ele sunt sensul vieții mele, Codruța și Mălina’. Acesta a fost fragmentul din singurul interviu în care am vorbit despre relația cu fetele mele" , a fost și replica dată de artista Doina Spătaru, în urma acuzațiilor aduse de Călin Geambașu.

