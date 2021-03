Calina Dumitrescu se confruntă cu probleme de sănătate! Ce diagnostic i-au dat medicii: „A avut dureri, s-a simțit foarte rău”

In articol:

Calina Dumitrescu o tânără care se bucură de foarte mult succes pe rețelele de socializare. Fiica Catincăi Roman trece în aceste momente prin clipe dificile, după ce a ajuns pe mâna medicilor. Mama fostei concurente de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a dezvăluit că tânăra are probleme cu vezica biliară și, cel mai probabil, are gastrită.

„E o problemă mai veche pe care o are ea. Are probleme cu vezica biliară și, probabil, gastrită. Am fost la doctor și o să mergem din nou să vedem mai exact, să facă o ivestigație și să vedem exact cum stă cu stomacul și să decidem ce se întâmplă cu vezica biliară, dacă trebuie îndepărtată sau nu. A avut dureri, s-a simțit foarte rău”, a declarat Catinca Roman, în cadrul unei emisiuni televizate.

Calina Dumitrescu și bunica ei, Mioara Roman[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Catinca Roman a moștenit boala de la mama și bunica ei

Se pare că aceste probleme de sănătate sunt ereditare. Catinca Roman a mărturisit că fiica ei a moștenit problemele cu bila de la ea, cât și de la bunica ei.

Mioara Roman a fost operată acum ceva timp de bilă. Din fericire, situația Calinei nu este atât de gravă. În cazul în care va ajunge la decizia de a se opera, intervenția este una ușoară și care are un proces de vindecare rapid.

Citeste si: Calina Roman a avut parte de o tragedie de proporții, cu doar câteva ore înainte de Revelion! „A început să iasă un fum foarte negru”

„Are problema asta de mai mult timp, cred că a moștenit-o de la mine și de la mama, că după cum știți și mama s-a operat de bilă acum ceva timp. Medicul i-a spus că are o problemă la bilă, este ductată, adică nu are forma pe care ar trebui să o aibă și în urma acestei investigații urmează să stabilim dacă bila trebuie extrasă sau nu. Ea decide, este corpușorul ei. Nu îi e teamă de intervenție, pentru că oricum se face laparoscopic și recuperarea e extrem de rapidă”, a mai adăugat Catinca Roman.