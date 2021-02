Calvarul prin care a trecut o bătrână înainte să moară! S-a infectat cu coronavirus în spital și și-a rupt șoldul. Acuzațiile grave ale fiicei

In articol:

Ultima fotografie a unei bătrâne din Scoția a șocat tot internetul. Femeia a fost dusă la Spitalul Universitar Wishaw pe 16 decembrie, chiar de către fiica ei, deorece aceasta avea mai multe probleme cognitive.

Femeia a murit o lună jumate mai târziu, după ce și-a rupt șoldul, s-a îmbolnăvit de COVID-19 și a fost ținută pe jos de către cadrele medicale. Fiica bătrânei a depus o plângere la NHS Lanarkshire pentru „incompetență gravă” după moartea mamei sale. Iată toate detaliile șocante ale poveștii.

O bătrână din Scoția și-a găsit sfârșitul în spital

Maureen Paterson, în vârstă de 78 de ani, a fost dusă de fiica ei, Lynn Brrie, la un spital din apropiere. Două săptămâni mai târziu, femeia era deja într-o stare teribilă, după cum relatează chiar fiica ei. Se pare că ghinioanele s-au ținut lanț de femeie, iar pe 28 ianuarie, aceasta a contractat virusul SARS-CoV-2, iar sănătatea ei a avut cu atât mai mult de suferit. Veștile proaste nu se opresc aici, familia a sunat doctorul pentru a vedea cum se simte bătrâna și au fost anunțați că femeia și-a rupt șoldul după ce ar fi căzut accidental.

„A contractat coronavirus, ceea ce este de înțeles având în vedere ce se întâmplă în acest moment. A fost apoi mutată într-o singură cameră din secția COVID. Din nou am avertizat personalul că este foarte fragilă, instabilă în picioare și există un risc serios să cadă. Am fost informați că și-a rupt șoldul când am sunat la spital pentru o verificare. Unui membru al familiei i s-a spus că s-a întâmplat într-un anumit moment al zilei, iar mie în altul, ceea ce mă face să cred că habar nu au când a căzut și cât timp a stat acolo”, a declarat fiica femeii.

Ultima poză cu femeia în viață

În ce condiții era ținută femeia de 78 de ani. Fiica bătrânei face acuzații grave la adresa spitalului

Ultima poză cu femeia în viață este de-a dreptul fără cuvinte! Bătrâna era ținută pe jos, întinsă pe o saltea. Rudele femeii sunt revoltate. „Nu mi-a venit să cred că nici măcar nu a fost pusă într-un pat”, a declarat Lynn, fiica bătrânei.

La 1 februarie, familiei doamnei Paterson i s-a spus că aceasta este aproape de moarte, iar patru zile mai târziu a decedat.

„Nu aș vrea ca nicio familie să treacă prin așa ceva. Aceasta este o incompetență gravă, din punctul meu de vedere. Am avertizat personalul medical de mai multe ori cu privire la starea ei și nu m-au luat în seamă. Consider că personalul nu și-a îndeplinit datoria de îngrijire față de mama mea", a mai spus Lynn.

Rudele femeii au despus o plângere împotriva cadrelor medicale care au îngrijit-o pe bătrână.

„Ne propunem să oferim cel mai înalt standard de îngrijire tuturor pacienților noștri și regretăm orice caz în care cineva simte că nu am îndeplinit acest standard. Putem confirma că NHS Lanarkshire gestionează o reclamație prin procesul nostru formal de reclamații și vom răspunde direct familiei. Prin urmare, nu putem face comentarii suplimentare în acest moment", a declarat Anne Leitch, asistenta-șef a spitalului.