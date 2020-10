Calvarul prin care trece Claudia Ghițulescu, din cauza unui accident petrecut în urmă cu 20 de ani. Vedeta a ajuns din nou pe patul de spital: „Problemele s-au agravat”

Claudia Ghițulescu, artistă

În urmă cu doar câteva zile, Claudia Ghițulescu a suferit o operație la picior, după ce în urmă cu mai mulți ani a fost implicată într-un accident grav de mașină. Cântăreața a fost atunci la un pas de moarte. Deși a trecut mult timp de la cumplitul incident, artista a experimentat de curând dureri foarte mari și a ajuns din nou pe mâinile doctorilor.

Cum s-a petrecut accidentul

În urmă cu mai bine de douăzeci de ani, Claudia Ghițulescu a fost aproape să-și piardă viața, în urma unui accident rutier. Impactul a fost atât de puternic încât artista s-a trezit în spital abia după trei zile.

Claudia Ghițulescu, cântăreață

Recent, vedeta a început să se simtă rău și a ajuns iar pe patul de spital din cauza problemele de la genunchi. Ea a povestit în cadrul unei emisiuni televizate cum a avut loc accidentul și cât de mult i-a fost afectată starea de sănătate.

„Acum câțiva ani, douăzeci și ceva, am avut un accident de mașină foarte urât și atunci am avut probleme la picior. Se pare că acum s-au agravat... A fost o problemă mai mare. Atunci am avut niște chestii pe la rotulă. Eu am fost cea mai lovită. Nasul spart, toată partea a ochiului, mâna, ceva la coaste și piciorul. A adormit cineva la volan și a intrat în noi.”, a spus Claudia Ghițulescu.

Cântăreața de muzică populară a suferit mai multe operații și a mers luni de zile la recuperare. În prezent, după cea mai recentă operație, artista a spus că a scăpat de durerile groaznice pe care le avea. Totuși, ea va merge în continuare la recuperare, pentru încă două luni.