Calvarul unei românce de 30 de ani. Nicoleta s-a infectat cu COVID-19 în timp ce era gravidă, iar la scurt timp de la naștere a intrat în comă. Și-a strâns fetița în brațe abia după 6 luni de când a adus-o pe lume: "Nimeni nu se aștepta să trăiesc"

O româncă în vârstă de 30 de ani a trecut prin momente cumplite. Nicoleta era însărcinată în 36 de săptămâni în momentul în care a aflat că este infectată cu COVID-19. Starea ei s-a agravat, iar medicii au fost nevoiți să programeze de urgență o operație de cezariană, pentru ca aceasta să-și aducă fiica pe lume.

La scurt timp, tânăra a intrat în comă indusă, iar ce a urmat este greu de descris în cuvinte. Din fericire, Nicoleta și-a revenit și a reușit să-și strângă pentru prima oară micuța în brațe. Totul, la șase luni de la naștere.

Totul a început în octombrie 2021, când Nicoleta Tuna, însărcinată în 36 de săptămâni, a aflat că este infectată cu coronavirus. Nu a trecut mult și starea româncei, care locuia la acea vreme în Anglia, s-a înrăutățit. A fost transportată de urgență la Spitalul Colchester, acolo unde medicii au decis să o supună rapid unei operații de cezariană, pentru a-i aduce pe lume fetița.

Nicoleta Tuna [Sursa foto: Captură YouTube]

Tânăra a intrat în comă indusă, iar ulterior a fost mutată la o unitate medicală din Cambrige. Din fericire, românca de 30 de ani a reușit să-și revină, iar în februarie 2022 s-a trezit. Abia după alte două luni a putut, însă, să-și strângă pentru prima oară fetița în brațe: "M-am trezit și am fost îngrijită de o asistentă româncă. Am întrebat-o ce zi este și ea mi-a spus: "22 februarie 2022". Nu-mi venea să cred, era prea mult. Mi s-a spus că șansele mele de supraviețuire erau foarte mici, nimeni nu se aștepta ca eu să trăiesc.", a declarat Nicoleta, pentru Sky News.

Nicoleta has been in hospital for 13 months, with 11 months in critical care and 10 months (299 days) on ECMO.



Husband Mike has driven the three-hour round trip to visit his wife in our hospital almost every day for a year. Yesterday he came to take her home 🥰 pic.twitter.com/g07VoRcYF3