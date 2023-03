„Cam despre asta este vorba acum la 32 de ani” Cum și-a sărbătorit Vlăduța Lupău ziua de naștere?! E pentru prima dată când se întâmplă asta: „De data asta e puțin mai diferit”

In articol:

În familia Vlăduței Lupău este astăzi o sărbătoare la dublu, chiar ea fiind în prim-plan. De Ziua Femeii, artista este sărbătorită în acest sens, dar și pentru că este ziua sa de naștere.

Astăzi, 8 martie, cântăreața împlinește 32 de ani și spune că se simte în totalitate o femeie fericită și împlinită.

Vlăduța Lupău, schimbată total la 32 de ani

Motiv pentru care, pentru prima dată de când a început să-și serbeze ziua de naștere, o face în mod diferit.

Dacă până acum obișnuia ca de ziua sa să își adune toți prietenii și familia la un loc, să petreacă în stil mare, anul acesta a ales să se serbeze în mod discret.

Pe Instagram, cântăreața a publicat câteva imagini de familie, unde se vede că radiază de fericire, alături de un mesaj de suflet.

Conform acestuia, soția lui Adi Rus spune că este pentru prima dată când simte că sărbătoarea de 8 martie i se potrivește mănușă, căci acum este și ea mamă, ceea ce o face să spună că nu îi mai trebuie nimic altceva de la viață.

Pentru soțul și fiul său, pentru cariera de milioane pe care o are și pentru traiul pe care a ajuns să-l ducă, Vlăduța Lupău mulțumește universului, declarându-se o norocoasă.

”8 MARTIE…îmi aduce un an in plus. Ei bine de data asta e puțin (mai mult) diferit! Nu mi-am mai organizat mese festive mari și mult tămbălău cum desigur îmi plăcea să o fac, recunosc. Mi-am organizat o ședința foto împreuna cu băieții mei, un tort micuț și un mărțisor pe piept alături de multă iubire și liniște ce mă cuprinde. Cam despre asta este vorba acum la 32 de ani… si despre faptul că abia acum mă sărbătoresc la dublu în această zi… ziua “mamei”. Sincer vă zic, că am mai mult decât mi-am dorit la vârsta asta… am o familie superbă, am milioane de oameni care mă apreciază, am sufletul împăcat, am TOT! Mulțumesc divinității pentru dragostea revărsată peste zilele vieții mele”, este mesajul Vlăduței Lupău, publicat pe Instagram, în dreptul unor imagini de familie.

Cum și-a sărbătorit Vlăduța Lupău ziua de naștere [Sursa foto: Instagram]

De altfel, cu această ocazie, și Adi Rus a publicat un mesaj pentru soția lui. Tot pe Instagram, tot alături de un tablou de familie, fotbalistul i-a dedicat ziua de azi artistei, adresându-i cuvinte mari.

Fotbalistul spune că își va prețui soția pe vecie și că niciodată nu va știi cum să-i mulțumească suficient pentru că l-a făcut tată, pentru că îi este soție și pentru iubirea pe care i-o acordă.

”La mulți ani, iubirea noastră! Cel mai frumos cadou în viața asta l-am primit de la tine și pentru asta îți mulțumesc și o să te prețuiesc toată viața. La mulți ani, Mami! Iair și tati te iubesc tare!”, este mesajul lui Adi Rus pentru soția sa.