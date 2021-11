Camelia Mitoșeru, de urgență la spital! Mama lui Mihai Mitoșeru este suspectă de accident vascular cerebral

In articol:

Camelia Mitoșeru, mama celebrului prezentator TV Mihai Mitoșeru, ar fi fost dusă se urgență la un spital din Capitală, după ce ar fi acuzat stări de rău. Actrișa, în vârstă de 70 de ani, este supusă acum unui control amănunțit, medicii temându-se că ar putea avea chiar un accident vascular cerebral.

Conform Cancan.ro, Ea a fost preluată de un echipaj de pe ambulanță, marți, 9 noiembrie, și transportată la un spital din București. În aceste momente, ea se află în unitatea medicală, sub supravegherea cadrelor medicale.

Camelia Mitoșeru a fost operată pe creier în cursul acestui an

A fost un an greu din punct de vedere al sănătății pentru mama lui Mihai Mitoșeru. Actrița a trecut printr-un dintre cele mai grele încercări din viața ei, după ce medicii au diagnosticat-o cu o tumoră benignă-meningiom la nivelul creierului, fiind nevoie să ajungă pe masa de operație cât mai repede. Din fericire, intervenția chirurgicală a decurs extrem de bine, iar aceasta s-a recuperat în timp record.

„ Apăream la televizor și de 3 ori pe săptămână. Nu am avut niciun fel de simptome, dar eu acest meningiom pe creier îl aveam, cred, de 10 ani. El creștea foarte încet, un centimetru pe an, mi-a explicat domnul profesor. În ultima vreme însă, când plecam repede-repede undeva, o luam într-o parte. Asta mă deranja și credeam că iarăși am făcut tensiune”, a declarat în urmă cu ceva timp Camelia Mitoșeru pentru fanatik.ro.

Actrița a mai dezvăluit faptul că banii pe care i-a strâns pentru a-și amenaja locul de veci s-au dus pe costurile cu operația. 10 mii de euro a fost suma pe care aceasta a plătit-o pentru intervenția chirurgicală care i-a salvat viața, la o clinică particulară.

„Să o spun adevărat. Eu strânsesem 5.000 de euro ca să fac mormântul lui Mitoșeru (n. red. tatăl lui Mihai Mitoșeru), că mi l-a lăsat moștenire. Are o cruce foarte frumoasă, dar nu are lucrare. Am zis să fac lucrare, să nu mă bage chiar în pământ când voi muri… Și atunci strânsesem acești 5.000 de euro pentru cimitir, pusesem bani deoparte pentru mormânt. Au căzut bine, pentru că, vă dați seama, l-au ajutat pe Mihai acești bani, am plătit împreună”, a mai explicat Camelia Mitoșeru.