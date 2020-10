Camelia Mitoșeru în lacrimi

Camelia Mitoșeru, mama lui Mihai, a făcut noi dezvăluiri despre relația prezentatorului de televiziune și fosta lui soție, Noemi. Cunoscuta actriță a izbucnit în lacrimi în momentul în care a fost întrebată într-un interviu despre cei doi îndrăgostiți care și-au spus adio.

Camelia Mitoșeru, noi dezvăluiri despre relația lui Mihai

Mama lui Mihai Mitoșeru regretă faptul că fiul ei și Noemi s-au despărțit după o relație lungă și plină de momente frumoase. Camelia speră în continuare că la un moment dat cei doi îndrăgostiți se vor împăca și vor porni pe același drum împreună. Femeia se pare că o iubește pe Noemi ca pe fiica ei de suflet, ba chiar mai mult, Camelia a declarat că a făcut o promisiune față de bunica ei, va avea grijă de tânără toată viață.

Camelia Mitoșeru, Mihai și Noemi

„Am făcut o promisiune față de bunica ei. I-am promis că o să am grijă de ea toată viață. Fiecare e pe drumul lui. Ea nu depinde de el. Fiecare are viața lui, are meseria lui”, a spus Camelia Mitoșeru.

De asemenea, Camelia mai este de părere că la un moment dat, la Noemi a intervenit depresia, iar acest lucru a dus la o schimbare majore în căsnicia celor doi soți.

„Aici a intervenit ceva. Un pic de depresie din partea ei. S-a schimbat ceva în căsnicia ei. (...) El are speranța că își va reveni, ea are speranța că se mai poate și fiecare e separat”, a continuat mama lui Mihai Mitoșeru.

Camelia Mitoșeru și fiul ei, Mihai Mitoșeru

În plus, Camelia a mai adăugat faptul că nu crede că faptul că nu au avut un copil împreună a dus la ruputarea dintre ei.

„El era foarte cald și ea era foarte rece. Nu cred că faptul că a vrut un copil a fost o problemă. Cred doar că a fost o întâmplare. Ea a mers la doctor și a făcut tratament, dar totuși nu a rămas însărcinată”, a mai spus ea.