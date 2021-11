Camelia Mitoșeru nu a suferit un accident vascular! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu actrița. Alta e realitatea

In articol:

Camelia Mitoșeru a trecut prin clipe de groază și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Actrița nu a suferit un atac vascular, așa cum s-a vehiculat și nu acesta ar fi fost motivul pentru care ea nu s-a simțit deloc bine. Mihai Mitoșeru a sunat-o pe mama lui, iar aceasta nu răspundea la telefon.

Prezentatorul TV a mers imediat la locuința femeii, unde a găsit-o pe mama lui într-o cameră. Camelia Mitoșeru nu avea deloc o stare bună, aceasta neputând vorbi cu fiul ei. Mihai s-a speriat îngrozitor și a mers imediat cu mama lui la Spitalul Floreasca din Capitală.

Un lucru bun este că actrița nu a suferit un atac vascular, ci nu și-ar fi luat medicamentul, scrie Spynews. ''Nu a fost AVC! Criza convulsivă din cauza faptului ca nu a mai luat medicamentul în ultimele zile, pastile care se iau după operatie!”, notează sursa citată. Camelia Mitoșeru urmează să fie externată în cursul zilei de mâine, starea ei de sănătate fiind bună.

Camelia Mitoșeru a trecut printr-o operație la creier

Camelia Mitoșeru a ajuns în acest an pe mama de operație, după ce medicii au diagnosticat-o cu o tumoră benignă-meningiom la nivelul creierului.

Intervenția chirurgicală a decurs foarte bine, iar actrița s-a întors acasă, acolo unde fiul ei are în permanență grijă de ea.

„Apăream la televizor și de 3 ori pe săptămână. Nu am avut niciun fel de simptome, dar eu acest meningiom pe creier îl aveam, cred, de 10 ani. El creștea foarte încet, un centimetru pe an, mi-a explicat domnul profesor. În ultima vreme însă, când plecam repede-repede undeva, o luam într-o parte. Asta mă deranja și credeam că iarăși am făcut tensiune ”, a declarat în urmă cu ceva timp Camelia Mitoșeru pentru fanatik.ro.