Camelia Potec, însărcinată pentru a doua oară! Fosta campioană a vrut ca toată lumea să afle de la ea. Cum i-a dat vestea soțului său: „Nu i-a venit să creadă”

In articol:

Camelia Potec, în vârstă de 41 de ani, este una dintre cele mai cunoscute înotătoare din țara noastră. Celebra sportivă se poate lăuda cu o carieră de succes, iar în prezent este președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

Camelia Potec, însărcinată pentru a doua oară

Fosta înotătoare trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său, cunoscutul om de afaceri, Sebastian Tudor. Acum, Camelia Potec și-a îndeplinit un vis, acela de a rămâne însărcinată.

Celebra înotătoare este destul de activă pe rețelele de socializare și împărtășește întotdeauna cu fanii săi atât momentele bune, cât și pe cele mai puțin bune. Așa s-a întâmplat și de această dată, întrucât Camelia Potec a vrut ca toată lumea să afle minunata veste chiar de la ea. Vedeta a postat câteva imagini cu burtica de gravidă, mărturisind că este extrem de recunoscătoare pentru faptul că și-a îndeplinit un vis, acela de a avea încă un copil.

Fosta sportivă a mărturisit că nu a vrut să vorbească despre sarcină până acum, întrucât a vrut să se asigure că totul este în regulă.

Citește și: "Familia trebuie să rămână puternică pentru copii". Camelia Potec, declarații emoționante după moartea lui Rudel Obreja| EXCLUSIV

Citeste si: ,,Ai lăsat un gol prea mare în inimile noastre” Mesajele de condoleanțe curg în urma decesului tânărului din Botoșani care și-a găsit sfârșitul într-un accident rutier- kanald.ro

Citeste si: Mia Khalifa a fost numită „cea mai sexy femeie de pe Pământ" după o ședință foto incendiară. Cum a pozat vedeta| FOTO- stirileprotv.ro

„Încep săptămâna prin a confirma că sunt însărcinată cu cel de-al doilea copil. Iubesc copiii și am simțit cât de binecuvântată sunt atunci când a venit pe lume Caelia-Ioana. De atunci, mi-am dorit pentru ea o surioară sau un frățior. Iată că astăzi, la cei 41 de ani ai mei, visul de a rămâne din nou însărcinată, s-a îndeplinit. Am decis sa nu anunț până în acest moment pentru a mă proteja și a fi sigură că totul este bine. Nu mi-a fost deloc ușor in primele 2 trimestre de sarcină.

Acum, totul este ok!Am intrat în ultimul trimestru!

Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere și îmi cer scuze celor cărora nu am putut să le confirm când m-au întrebat.” , a scris Camelia Potec pe pagina ei de Instagram.

Camelia Potec, însărcinată pentru a doua oară [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Ce se întâmplă, de fapt, cu David Popovici?! Camelia Potec vine cu lămuriri, după ce s-a scris că România l-ar putea pierde: "Nu am ce să spun mai mult"| EXCLUSIV

Cum a reacționat Sebastian Tudor, soțul său?

Camelia Potec nu era sigură că va putea să țină sarcină până la final, motiv pentru care a decis să îi spună încă de la început soțului său.

I-a dat fericita veste de ziua sa de naștere, drept cadou, lăsându-l fără cuvinte. Fosta campioană a mărturisit că s-a temut foarte mult, dat fiind faptul că s-a confruntat cu probleme de sănătate, tocmai de aceea a ținut totul departe de ochii curioșilor, până când a fost convinsă că este în afara oricărui pericol.

Citeste si: „Dacă prima oară aș fi născut un copil tipic, fără probleme, eram acum cu șase copii.” Cristina Bălan a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă din nou. Vedeta se gândește să adopte un copil- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 iulie 2023. Este sărbătoare cu cruce neagră marți!- stirilekanald.ro

Citeste si: Din ce își câștigă Viviana Sposub existența după despărțirea de George Burcea. Bruneta și-a schimbat traiectoria în viață- radioimpuls.ro

„El a aflat de ziua lui. A fost simplu cadoul pentru el, pe data de 3 martie. I-am dat o pereche de botoșei albi de bebeluși. A aflat de față cu toți, cu toată familia la masă. A rămas surprins: 'Eu ce să fac cu ăștia?'. Asta a fost reacția lui și nu i-a venit să creadă.(...)

Citește și: "Mergem la casa tatălui meu". Camelia Potec dezvăluie motivul pentru care nu vrea o petrecere mare de Revelion| EXCLUSIV

Nu i-am spus pentru că fiecare eram angrenați în ce aveam de făcut, cumva am mers înainte. Din cauza stării mele de sănătate nu știam sigur dacă voi reuși să păstrez sarcina. Întotdeauna primele trei luni sunt mai dificile. Nu am vrut să intre în panică nici el, nici noi ca discuție. Am vrut să mă fac bine și apoi i-am dat și lui vestea.”, a mărturisit Camelia Potec pentru fanatik.ro.