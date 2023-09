Camelia Potec mai are puțin și își va ține fetița în brațe! Fosta sportivă se pregătește intens: „Sper ca totul să fie bine”

In articol:

Camelia Potec este una dintre cele mai cunoscute foste sportive de performanță și președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern. Blondina se bucură de una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, după ce a aflat că este însărcinată cu cel de-al doilea copil.

Camelia Potec mai are puțin și își va cunoaște cea de-a doua fetiță

Fosta sportivă mai are trei săptămâni până își va ține în brațe fetița.

Camelia Potec trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei de când a aflat că este însărcinată cu cea de-a doua fetiță. Vedeta mai are acasă o fetiță de cinci anișori care și ea așteptă cu nerăbdare surioara. Fosta sportiva mai are doar trei săptămâni până când își va cunoaște bebelușul și este tare nerăbdătoare.

„ Mai am 3 săptămâni, sper ca totul să fie bine! Încă pot să mă mișc! Ne bucurăm de a doua minune care o să vină în viața noastră și o așteptăm cu nerăbdare! Sincer, anul trecut ne-am dorit încă o surioară sau un frățior pentru Caelia, nu a fost să fie, nu ne mai așteptam și am renunțat la gândul acesta. Dar iată că s-a întâmplat și acest lucru ne bucură! Considerăm că este o binecuvântare! Este extraordinar de bine și ca perioadă, pentru că la o lună și jumătate, înainte de Campionatele Europene de Înot, eu zic că am suficient timp să revin și la muncă", a declarat Camelia Potec, pentru Click.ro.

Camelia Potec nu a ales numele fetiței

Camelia Potec a dezvăluit, în cadrul unui interviu, că nu s-a gândit, încă, ce nume îi va pune fetiței sale, însă este clar ca va avea două prenume. Fosta sportivă a dezvăluit că se pregătește încet, încet de această nouă perioadă din viața lor.

Citește și: Prima fotografie cu fetita Cameliei Potec: "Suntem bine si ne pregatim sa plecam acasa"

„Nu ne-am gândit încă la numele fetiței. E clar că o să aibă două nume, unul fiind nume de sfânt! Eu îmi doresc să fim bine amândouă și sănătoase, la fel și Caelia, să nu răcească în această perioadă, și sper ca eu să mă refac cât mai repede după naștere. Ne așteptam să fie geloasă Caelia, dar vorbim cu ea și îi explicăm, începem să ne obișnuim cu gândul că o să avem un nou membru în familie", a mai povestit Camelia Potec, potrivit sursei menționate anterior.