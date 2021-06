Camelia și Mihai Mitoșeru, mărturisiri despre drama trăită. Noemi, alături de prezentator în această perioadă: "A renunțat la cursă ca să fie lângă mine" EXCLUSIV

In articol:

Camelia și Mihai Mitoșeru au fost invitați, astăzi, în platoul WOWbiz, unde au vorbit despre ultimele noutăți din viețile lor. Se cunoaște deja faptul că ultima perioadă nu a fost foarte bună pentru prezentatorul de televiziune, după ce mama lui a suferit o operație destul de complicată, care a durat mai bine de opt ore.

Însă, la momentul actual, totul pare că a revenit la normal, iar Camelia Mitoșeru se simte extrem de bine după intervenția suferită.

Camelia Mitoșeru: Mă simt excelent, foarte bine. Eu am ales tatăl tuturor doctorilor, profesorul Ciurea, și era normal să fiu așa. M-am dus conștientă că trebuie să mă operez, l-am ales pe domnul profesor doctor și nu am avut emoții, știam precis că o să reușească. Operația a durat opt ore. După operație m-am simțit excelent, ca acum. Îi mulțumesc domnului profesor zi și noapte.

Mihai Mitoșeru, dezvăluiri sincere după operația suferită de mama sa

Mihai Mitoșeru ne-a dezvăluit în exclusivitate că s-a speriat foarte tare în momentul în care a aflat că mama lui are o tumoare. Cei doi au mers la medic, după o conversație la telefon, în care artistul și-a dat seama că ceva nu este în regulă cu mama lui.

Preț de câteva minute, Camelia Mitoșeru nu a putut să scoată vreun cuvânt pe gură. Au mers și au făcut un RMN, au primit un diagnostic, iar apoi au urmat operația.

Mihai Mitoșeru: Neavând simptome, nu știam despre treaba asta și tumora asta s-a dezvoltat poate chiar în zece ani, nu știm. (…) O fac și unele femei foarte tinere și s-ar putea să nu își dea seama. Mama și-a dat seama foarte târziu, adică în noiembrie anul trecut. Ne-am dat seama că ceva nu era în neregulă. Eu vorbeam cu ea la telefon la un moment dat și vorbea cu mine și la un moment dat nu a mai putut să scoată niciun cuvânt. Eu am crezut că nu mai are semnal.

Citeste si: O nouă înșelătorie face ravagii în România! Zeci de oameni au picat deja în plasă- bzi.ro

Citeste si: Incredibil cum arată Camelia Mitoșeru după operația pe creier! Actrița face primele dezvăluiri despre starea sa de sănătate: "Nu mi-a fost frică de riscuri"

A închis ea telefonul, m-a sunat după 10-15 minute și mi-a zis „voiam să vorbesc cu tine, știam ce vreau să îți spun, dar nu mai ieșeau cuvintele pe gură”. Eu m-am speriat și, nefiind medic, m-am gândit să nu fie un atac cerebral și am mers la urgențe. Eu sunt și mai panicos, chiar ipohondru. La RMN a ieșit foarte clar că era ditamai tumora, a zis „aveți o tumoră benignă cu care nu se poate trăi, așa că trebuie să căutați un neurochirurg”. Eu m-am speriat foarte tare, mama nu s-a speriat, ea e omul care nu se sperie așa ușor, este foarte puternică. În primă fază a trebuit să ne hotărâm că vrea să facă operația, ea a hotărât totul.

Prima dată când a mers să opereze, lucrurile nu au fost așa cum se aștepta. Lipsa de sânge din spital le-a dat mari bătăi de cap, însă oamenii din mediul online s-au mobilizat foarte repede, după ce Mihai a postat un anunț în care le cere ajutorul.

Astfel, la puțin timp după s-a putut realiza intervenția.

Camelia Mitoșeru: În primul rând, m-am tuns. Toată lumea mă întreba dacă era părul meu și era părul meu. Am chemat o prietenă să mă tundă și nu am stat la oglindă. Când m-am dus în spital m-a ras în cap și asta m-a durut foarte tare, dar și cu asta m-am obișnuit. Luni m-am dus să mă operez și a venit doamna care era pe acolo și mi-a zis „doamna Mitoșeru, ne pare rău, nu vă operează astăzi”. Vă dați seama ce furioasă m-am dus la salon și când am ajuns acolo domnul profesor mi-a spus „draga mea, îmi pare foarte rău, dar nu am avut curaj să te băgăm în operație pentru că nu avem sânge”. Și atunci l-am sunat pe Mihai, a venit să mă ia și până a doua zi seara se strânsese atâta sânge…

Camelia și Mihai Mitoșeru

Citeste si: Mihai Mitoșeru și Noemi, surprinși din nou împreună! Ce îi mai leagă pe cei doi: „Am plâns, am râs, ne-am simțit bine și...”

Mihai Mitoșeru: Am făcut un apel și oamenii au fost extraordinari, românii sunt săritori. Au fost foarte mulți oameni care au donat. A fost un moment în care noi nu am vrut să spunem, că lucrurile astea nu se spun public, dar nu am avut ce să face și a trebuit să anunț lumea că era o chestie de ore. Oamenii au fost extraordinari, am primit o mulțime de mesaje. Faptul că nu s-a operat în ziua aia, a început să îi fie frică. Domnul profesor a început să-i spună niște lucruri care să o liniștească.

Noemi, alături de Mihai Mitoșeru în această perioadă

Vedeta Kanal D mai adăugă faptul că a simțit că cele 8 opt ore au trecut extrem de greu, până când mama lui a ieșit din operație. Însă, Noemi, fosta soție a lui Mihai, i-a fost alături în toată această perioadă.

Mihai Mitoșeru: Cele opt ore au trecut ca 30 de ani, am avut norocul să fie Noemi lângă mine. A renunțat la cursă ca să fie lângă mine și mi se pare frumos gestul pe care l-a făcut.