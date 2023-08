In articol:

Cameron Michelle Diaz s-a născut pe 30 august 1972 în San Diego, California și are vârsta de 51 de ani.

Ea este o actriță și fost fotomodel american, cunoscută în special pentru rolurile sale din filme precum "The Mask" și "Îngerii lui Charlie". În prezent, trăiește în Los Angeles (BHPO).

Mama actriței se numește Billie Joann (născută Early) și este agent de import-export, iar tatăl acesteia, numit Emilio Luis Diaz (născut în anul 1949 și decedat în anul 2008), a lucrat pentru mai bine de 20 de ani în industria petrolieră la compania UNOCAL din California ca field gauger. Ea are o soră mai mare pe nume Chimene.

Tatăl lui Cameron Diaz s-a născut într-o familie cu origini cubaneze (descendenți ai spaniolilor), care s-au stabilit inițial în suburbiile Tampei, în orașul Ybor City, și ulterior s-au mutat în California, unde s-a născut Emilio. Mama ei are origini engleze, germane și irlandezo-scoțiene.

Cameron Diaz își sărbătorește ziua de naștere. Biografie: vârstă, studii, carieră [Sursa foto: Facebook]

Cameron Diaz, studii și parcurs profesional

Cameron Diaz a crescut în Long Beach și a urmat Școala Elementară Los Cerritos, după care a continuat la Liceul Politehnic Long Beach, unde l-a avut chiar coleg de clasă pe Snoop Dogg.

Cu privire la copilăria sa, Cameron a declarat: „Am avut părinți minunați. Nu am fost într-o situație privilegiată, dimpotrivă. Familia mea colecta cutii din aluminiu pentru a le recicla și pentru a obține puțini bani în plus, deoarece suma de 20 de dolari avea o importanță pentru noi. Cu toate acestea, am fost foarte fericiți.”

La vârsta de 21 de ani, Cameron Diaz a susținut o probă pentru un rol secundar în filmul "Masca", chiar dacă nu avea experință în domeniu.

A reușit să impresioneze atât de mult, încât producătorii au decis să îi ofere un rol mult mai important, alături de vedeta Jim Carrey. "Masca", în care Cameron Diaz a interpretat personajul Tina Carlyle, a obținut un succes notabil, clasându-se în primele zece filme cu cele mai mari încasări ale anului și transformând-o pe actriță într-un sex simbol promițător.

Ulterior, a câștigat recunoaștere în comedia romantică "My Best Friend's Wedding" din 1997, unde a jucat rolul lui Kimmy Wallace, obținând chiar și un premiu ALMA (American Latino Media Arts Award).

Cameron Diaz își sărbătorește ziua de naștere. Biografie: vârstă, studii, carieră [Sursa foto: Instagram]

Cameron Diaz, viață amoroasă

Între 1990 și decembrie 1994, Cameron Diaz a locuit în concubinaj cu producătorul Carlos de la Torre. În 1995, în timpul producției filmului "Feeling Minnesota", blondina a avut o relație cu actorul Vincent D'Onofrio.

În același an, a început o relație cu actorul Matt Dillon, care a durat până în decembrie 1998. Ea a avut, de asemenea, o relație cu actorul și membrul trupei "30 Seconds to Mars", Jared Leto, în 1999, cu care s-a logodit în 2000. Această relație s-a încheiat în 2003, după patru ani.

În perioada 2003-2006, Cameron Diaz a format un cuplu cu cântărețul Justin Timberlake. În octombrie 2004, ea și Justin Timberlake au avut un incident cu un fotograf de tabloid în afara unui hotel, în timpul căruia au smuls aparatul de fotografiat al fotografului și al unui alt bărbat. În 2010, Diaz a avut o relație amoroasă cu starul de baseball Alex Rodriguez, jucător la New York Yankees, care a durat până în septembrie 2011.

