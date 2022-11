Campionatul European de Handbal 2022: România - Franța. La ce oră începe meciul? - LIVE

In articol:

Campionatul European de Handbal 2022: România- Franța. În această seară, 7 noiembrie 2022, puteți urmări LIVE meciul România- Franța din cadrul Campionatului European de Handbal 2022. Iată la ce oră începe, dar și cine are cele mai mari șanse de câștig!

La ce oră începe meciul România- Franța din cadrul Campionatului European de Handbal 2022

Campionatul European de Handbal 2022 se desfășoară între 4 și 20 noiembrie, în Slovenia, Muntenegru și Macedonia de Nord. Țara noastră face parte din grupa C, alături de Franța, Țările de Jos și Macedonia de Nord, conform gsp.ro. Primele trei clasate avansează în faza grupelor principale. Astfel, după înfrângerea la limită cu Țările de Jos (28- 29), din prima etapă la EURO 2022, România va juca contra Franței azi, 7 noiembrie 2022, de la ora 21:30.

România joacă al doilea meci la Euro 2022, având drept adversar pe campioana olimpică de la Tokyo 2020.

Spre deosebire de „tricolore”, campioana mondială en-titre a câștigat prima partidă la European împotriva Macedoniei de Nord cu 24- 14, demonstrând abilități uluitoare puse la punct de antrenorul Olivier Krumbolz. Aceeași sursă citată menționează că franțuzoaicele au marcat 24 de goluri din 43 de aruncări, cele mai multe fiind înscrire pe pătrunderi, 8 la număr.

Cristina Neagu - EHF EURO 2022 [Sursa foto: EHF EURO 2022]

România nu a mai câștigat un meci în fața Franței din 2010

România a pierdut ultimele 8 partide cu Franța, ultima victorie fiind cea din 2010, la Cupa Mondială, scor 23- 21, notează digisport.ro. Totodată, naționala Franței are în palmares un titlu european, în 2018, o medalie de argint și trei de bronz. În schimb, cea mai bună performanță a României la EURO este un loc trei. De menționat este că România a reușit să se impună glorios în fața campioanei la EHF EURO 2008, la Skopje, cu 30- 25. De altfel, ultima confruntare a celor două echipe a avut loc la Mondialul din 2017, când Franța s-a impus cu 26- 17.

În ceea ce privește meciul de pe 7 noiembrie 2022, de la ora 21:30, coordonatoarea Franței, Grace Zaadi, a declarat, potrivit gsp.ro, că naționala română reprezintă o echipă foarte bună: „Sigur că știu foarte multe jucătoare din naționala română, pentru că joc la CSM București, în campionatul României. Au o echipă foarte bună, cu colegele mele Cristina Neagu și Crina Pintea, care joacă foarte bine de fiecare dată. Clar, va fi un meci dificil, dar sper că îl vom câștiga.”, au fost cuvintele lui Grace Zaadi, notează sursa citată.

Campionatul European de Handbal 2022 [Sursa foto: EHF EURO 2022]

Franța e campioană mondială en-titre

Franța este campioană mondială en-titre. Aceasta a câștigat finala cu Rusia din 2018, scor 24- 21. Campioana mondială în exercițiu a dominat ambele reprize, 13- 12 respectiv 11- 9, semnând o dublă de prestigiu, în ani consecutivi, scrie mediafax.ro. Astfel că, Franța obținea titlul mondial în 2017 și titlul european un an mai târziu, în 2018. Victoria de la Campionatul European de handbal feminin de acum patru ani i-a adus Franței o primă victorie în fața Rusiei, la un turneu final, și în același timp revanșă pentru finala ediției 2009 a aceluiași campionat. La acea vreme, rusoaicele și-au adjudecat victoria în China, cu 25- 22.

Franțuzoaicele și-au adus țara pe prima poziție în 2018 datorită Alexandrei Lacrabere, principala marcatoare, cu șase goluri. Aceasta a fost urmată de Estelle Nzo cu 4 goluri, dar și de Edwige, Kanor, Houette, Zaadi, Pineau și Aylon, cu câte două goluri. Handbalistele Niombla și Coatanea au marcat câte o dată.

„Tricolorele” au pierdut primul meci la EHF EURO 2022

„Tricolorele” au pierdut primul meci la EHF EURO 2022 contra olandezelor, la diferență de doar un punct. În urma partidei, Cristina Neagu s-a arătat nemulțumită de modul de arbitraj. Iată ce a declarat handbalista de la naționala română după meciul cu Olanda!

„A fost un meci de luptă, așa cum arată și tabela de scor. Cred că am fost foarte aproape și vreau să-mi felicit colegele, pentru că noi avem o echipă foarte tânără, cu puțină experiență. Însă, astăzi noi am luptat nebunește și cred că, pe final, puteam lua puncte. Să fiu sinceră, cred că a fost vorba și de puțin noroc, pentru că noi am ratat, ele au marcat și asta a fost povestea. A fost avantaj de un gol pentru ele, dar putea, cu ușurință, să fie un gol avantaj pentru noi sau să fie remiză. Pentru mine a fost puțin ciudat și modul de arbitraj, nu am înțeles mare lucru, așa că am încercat să ne adaptăm. Dar cred că, în cele din urmă, am făcut o treabă bună.

Sincer, sunt mândră de ceea ce am făcut, nu am luat puncte, dar e primul meci și, dacă jucăm la fel, avem șanse să avansăm în faza eliminatorie și să facem lucruri bune și acolo. Sunt foarte mândră să avem atâția fani în sală, ne-am simțit ca acasă.”, au fost cuvintele Cristinei Neagu după primul meci jucat la Campionatul European de Handbal 2022, notează digi24.ro.

Surse: gsp.ro, digisport.ro, mediafax.ro