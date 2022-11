Campionatul European de handbal feminin 2022: Zi decisivă pentru România!

In articol:

Campionatul European de handbal feminin 2022. În această seară, 9 noiembrie 2022, se joacă meciul România- Macedonia de Nord, fiind o zi decisivă pentru țara noastră.

9 noiembrie 2022- zi decisivă pentru echipa României la EURO 2022

Tricolorele au nevoie de minimum un rezultat de egalitate pentru a avansa în grupele principale ale competiției.

În această seară, de la ora 19:00, se joacă meciul de handbal feminin, România- Macedonia de Nord, la Skopje. Aceasta este singura șansă pe care o mai are țara noastră pentru a rămâne în competiție. Mai exact, tricolorele au nevoie de minimum un rezultat de egalitate pentru a avansa în grupele principale ale EURO 2022.

Reamintim că în primul meci din grupa C, echipa României a pierdut la limită cu Olanda, scor 28- 29. Ulterior, au cedat cu Franța, 21- 35 și au 0 puncte. Franța și Olanda sunt neînvinse după două etape, cu 4 puncte, obțin calificarea în grupele principale.

Radu Voina, despre grupa României la Campionatul European de handbal feminin 2022

Radu Voinea, fost mare jucător și fost selecționer de handbal feminin, a analizat grupa României la Campionatul European de handbal feminin 2022. Astfel, acesta a declarat, conform prosport.ro, că nu se gândește absolut deloc la un rezultat negativ în ceea ce privește meciul din această seară contra Macedoniei de Nord:

„Trebuie să fim și obiectivi, am așteptat un rezultat pozitiv cu Franța. Ne-a adus oarecum cu picioarele pe pământ să ne vedem locul nostru acolo unde suntem și să fim mai umili și să vedem că e o diferență de rasă față de alte echipe care vor pe drumul ei normal.

A venit acest meci cu Franța care în gândurile unor oameni credeam că va fi ceva similar cu cea a țărilor de jos cu Olanda, dar uite că euforia în urma unei înfrângeri la un gol, dar eram ca și după o mare realizare cu Franța, care este un nume în handbalul mondial, ne-a adus cu picioarele pe pământ.

Mie mi-a adus o oarecare satisfacție, dar e sigur că avem jucătoare tinere care joacă pe unde joacă și dacă au unde să joace. Vorbim de tânăra de 17 ani care joacă la Slatina, dar aici trebuie să jucăm de echipe care joacă în Champions League, Rapid și CSM București.

Franța are o viteză în plus, ca să nu zic două, prin tot ce face, ați văzut cum curge mingea până la extrem, la noi ne încurcăm. Vine Macedonia de Nord. Nici nu mă gândesc la un rezultat negativ, că am putea pierde… În mod normal suntem mai bune. Nici nu mă gândesc că nu mergem mai departe.”, a declarat Radu Voina, scrie sursa citată.

Lotul României pentru EURO 2022

Portari: Iulia Dumanska (Gloria Bistrița), Diana Ciucă (Rapid), Daciana Hosu (SCM Rm. Vâlcea)

Iulia Dumanska (Gloria Bistrița), Diana Ciucă (Rapid), Daciana Hosu (SCM Rm. Vâlcea) Extreme stânga: Ana Maria Tănăsie (Minaur Baia Mare), Alexandra Dindiligan (CSM București), Corina Lupei (SCM Rm Vâlcea)

Ana Maria Tănăsie (Minaur Baia Mare), Alexandra Dindiligan (CSM București), Corina Lupei (SCM Rm Vâlcea) Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Alexandra Badea (Rapid), Mihaela Mihai (CSM București)

Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Alexandra Badea (Rapid), Mihaela Mihai (CSM București) Pivoți: Crina Pintea (CSM București), Lorena Ostase (Rapid), Andreea Țârle (Minaur Baia Mare)

Crina Pintea (CSM București), Lorena Ostase (Rapid), Andreea Țârle (Minaur Baia Mare) Linia de 9 metri: Cristina Neagu (CSM București), Bianca Bazaliu (Gloria Bistrița), Eliza Buceschi (Rapid), Laura Pristăvița (Gloria Bistrița), Sorina Grozav (Rapid), Diana Lixăndroiu (CSM Slatina)

Surse: gsp.ro, prosport.ro