Cancer la vârsta de doar 2 ani. Cum arată azi Teodora, fiica Lianei Stanciu și a lui Mihai de la "Bere Gratis". Au trecut 15 ani de când a învins boala

Primii ani de viață ai Teodorei Georgescu nu au fost cei mai frumoși, asta pentru că atunci când aproape împlinea vârsta de doi ani, părinții săi, Liana Stanciu și Mihai Georgescu, aflau vestea tristă că fiica lor are cancer.

Liana Stanciu și Mihai Georgescu au aflat în anul 2007 că fiica lor are cancer

La momentul respectiv, cei doi adulți au făcut tot posibilul pentru a-i salva viața fiicei lor, iar în prezent, Teodora este o adolescentă în toată regula, care s-a dezvoltat frumos și care are planuri mari de viitor.

Solistul trupei ”Bere Gratis” și partenera sa de viață, Liana Stanciu, aflau îngroziți în anul 2007 că fiica lor, care împlinea vârsta de doi ani, se confruntă cu o boală cruntă, cancer. La momentul respectiv, a fost inițiată o campanie de ajutorare, pentru ca cei doi părinți să poată să ajungă cu fetița lor în Austria la tratament, iar atunci mai multe persoane publice le-au fost alături celor doi, acestea contribuind cu diverse sume.

Din fericire, Teodora a câștigat lupta cu boala, iar în prezent, aceasta este o adolescentă în toată regula. De asemenea, părinții săi fac tot posibilul să ajute și alți copii care sunt diagnosticați cu această boală, așa că în anul 2009, Liana și Mihai au înființat o fundație umanitară, Fundația ”Teodora Georgescu”.

Teodora are în prezent vârsta de 16 ani

Teodora, fiica lui Mihai de la ”Bere Gratis” și a Lianei Stanciu, are în prezent vârsta de 16 ani. Deși are părinți celebri, Teodora este foarte puțin expusă pe rețelele de socializare, lucru care a fost hotărât de către mama și tatăl ei, pentru a avea o copilărie normală.

De asemenea, Liana Stanciu a vorbit recent despre relația pe care o are cu fiica ei, Teodora, dar și despre activitățile pe care tânăra le are în prezent, la vârsta adolescenței: „Ne certăm, ne împăcăm, ne iubim, ne certăm iar, ne strigăm: «Nu te mai suport!», «Ba eu!», după care ne luăm în braţe: «Am greşit! Am spus o prostie!», «Şi eu! Te iubesc!», «Şi eu! Pa!». Teodora e mare acum şi are propriile-i păreri. Citeşte, se informează, e într-o gaşcă de copii care cred că România trebuie schimbată din interior. Face engleză la nivel de excelenţă, la 16 ani dă nivelul Advanced. Mai face şi spaniolă, şi un pic de franceză. Probabil că o să meargă pe limbi străine, ca mine, eu fiind de principiul că orice meserie de pe lumea asta ai face, te ajută imens să ştii şi limbi străine”.

Mai mult decât atât, Teodora a moștenit talentul muzical de tatăl său, iar Liana Stanciu spune că, la rândul ei, adolescenta cântă, însă nu știe sigur dacă ar vrea să urmeze o carieră de solistă, ci mai degrabă și-ar dori să facă producție muzicală: „Teodora cântă, dar după ce a văzut cât de greu i-a fost tatălui ei în ultimii doi ani, nu cred că mai e atât de setată să cânte. Mai degrabă ar vrea să facă producţie muzicală”, a mai spus Liana Stanciu, despre fiica ei.

Liana Stanciu și Teodora Georgescu